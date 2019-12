Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 dicembre.

I pianeti vi mettono in luce, sia in casa che fuori. In amore si respira un clima sereno spira tra voi e la persona che vi affianca. È il momento giusto per esprimergli tutta la vostra dedizione. In questa giornata di non lavoro, proviamo a capire come vivete il concetto di ospitalità. Desiderate sempre primeggiare, essere gli ospiti più attesi. Quando questo non si verifica, vi rabbuiate preferendo rimanere chiusi in una scenica solitudine. Quando siete invece voi ad ospitare, prestate attenzione nel curare tutti i dettagli che rendono unica, indimenticabile una serata.

Alti e bassi dell'umore non inficiano l'atmosfera festosa che respirate in ambito familiare. Non vi crucciate se non potete dedicare alle amicizie l’attenzione che vorreste. Nettuno vi stimola a modificare beneficamente alcuni tratti della vostra personalità, come la possessività verso il partner. Plutone innalza invece il livello dell'eros. Come avvertite il senso di ospitalità? Il Toro è il segno della convivialità. La vostra è una manifestazione materna di accoglienza. Giove in ideale celebrazione nel segno, dona la gioia di preparare da sé delizie gastronomiche!

Sarete effervescenti, specie nella cerchia delle amicizie. Dedicate più tempo alla persona amata. Come vivete gli inviti natalizi? Mondanissimi e salottieri, siete invitati ovunque, poiché capaci di soddisfare degnamente l'ospite con l'uso di una disinvolta e spumeggiante simpatia. Quando siete voi, invece a fare i padroni di casa, mostrate leggerezza e uno squisito savoir-faire con i vostri ospiti. In generale il vostro tallone d'Achille è lo snobismo, che può nuocervi.

Sarà una giornata di letizia e di condivisione serena in famiglia. In amore un po' più di intimità per ritrovare l'essenza dell'unione non fa male a chi di voi ha bisogno di rafforzare il legame di coppia. L'ospitalità per il Cancro è una questione spinosa: difficilmente sono disposti ad aprire le porte della dimora, ritenuta cuore dell’adorata privacy. Voi nativi del Cancro potete però riservare sorprese inattese per i vostri ospiti esclusivi. La Luna fa in modo che la socialità si fonda con la vita familiare e l'aggiunta di pochi, fidatissimi amici.

Il Sole fa risaltare il calore umano che è in voi. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, guardatevi attentamente attorno: non è poi così lontana. Per il Leone l'ospitalità è regale e maestosa. Si tratta di un segno "maestro" nell'arte di ricevere. Il Sole a casa propria nel vostro segno, impone all'Io di brillare e di esibirsi. Molto frequenti possono diventare gli episodi di "lesa maestà", ovvero l'adombrarsi, perché non ci si è sentiti abbastanza ammirati.

Quadro dei transiti altamente positivo. Il Sole vi confonde, rendendo difficile l'organizzazione perfetta di ogni cosa. Non date peso a un'aria di baruffa che si sta profilando tra voi e il vostro partner. Presto, l’atmosfera di letizia e di festa, la farà scomparire! L'ospitalità per la Vergine è una questione di entrata in punta di piedi quando siete invitati. Ma, quando la vera personalità Vergine entra in azione, sa tirar fuori un umorismo scintillante. Semplicemente perfetti quando siete voi a mettervi a disposizione per accogliere.

Un cielo particolarmente fortunato in questa giornata di festa. Per i single: all'orizzonte ci sono entusiasmanti conquiste amorose. Sappiate approfittarne! Per la Bilancia l'ospitalità è un'arte naturale, semplice e, insieme, molto raffinata. Ma attenti a non costruire un ambiente troppo rigido! Molto selettiva sarà la propensione a farsi accogliere e a farsi ospitare.

La vostra Immacolata sarà gioiosa e fortunata. Qualche piccolo ostacolo passeggero offrirà il giusto stimolo al vostro temperamento, che non ama stare troppo "comodo". Qualche contrattempo potrà guastarvi la giornata, ma in serata sarà già tutto passato! Lo Scorpione non è particolarmente interessato ad accogliere gli altri e neanche a farsi invitare. Questo segno sfugge alla mondanità, alle convenzioni sociali, ma cede all’impulso di contatti non legati ad alcun clan di riferimento. Nei momenti in cui apre la propria casa, l’anti-tradizionalismo lo porta a volere invitati di larghe vedute mentali.

Il buonumore è in salita. Cosa volete di più per questa giornata di festa? Vivete una fase di decisa intimità col partner. È il momento per fare scelte e dichiarazioni importanti al vostro amore. Il Sagittario ama mettere a disposizione la sua casa per parenti e amici. Giove dona quel tipico risalto conviviale, l’entusiasmo contagioso capace di unire le personalità più dissimili. Nettuno denota la curiosità per ambienti diversi dal solito.

Mettete in luce la vostra personalità calma e razionale riuscendo a imporvi in ogni ambiente con grande garbo. Follie e flirt per i single della prima decade. Amante della solitudine, il Capricorno ricerca la compagnia dei suoi simili con selettività e rigore. Ma non è un segno misantropo e chiuso nel proprio inaccessibile castello. Il Capricorno è anche un frequentatore di amicizie prestigiose, che sono il fiore all'occhiello della sua cerchia.

Il Sole vi guarda di buon occhio e favorisce un'espressione serena della vostra personalità in questa giornata di svago. Potreste avere qualche problema a sintonizzarvi con chi avete accanto. Sappiate attivare l'ascolto. Vivacissimi e frizzanti, siete un segno socievole, ospitato praticamente sempre e dovunque, anche perché possedete la rara capacità di mettervi in comunicazione con tutti. Quando è il segno a dover fare gli onori di casa, è più facile si affidi ad altri e deleghi le incombenze ad amici o parenti.

Festa dell'Immacolata che si svolge in un clima di allegra confusione. Il Sole in Sagittario può rendervi timidi nel dichiararvi con chi ha acceso in voi una luce di desiderio. L’intensa femminilità dei Pesci esprime un sentimento di accoglienza e ospitalità fortissimo, ma nel contempo esclusivista. L'ospitalità si rende quindi unica. Questo segno vede scongiurate le manie snobistiche, attirando la benevolenza di chi ha le stesse affinità elettive. Più raramente i Pesci tipici amano uscire e frequentare i salotti.