Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 dicembre.

La Luna è nel vostro segno, innalzando il buonumore e favorendo le occasioni fortunate. Momento sì per i sentimenti, specie se avete da poco iniziato una nuova relazione. Il weekend con la vostra dolce metà sarà davvero intenso e goduto. Il rapporto è passionale, si nutre di un'attrattiva potentissima, ma rischia, di essere bruciante. Superata la competitività, può nascere un rapporto invidiabile di grande complicità e di fusione emotiva. Sul lavoro riuscite a chiudere abilmente in anticipo scadenze e committenze.

Configurazione celeste di questa vigilia di festa mediamente positiva. Attenti a non eccedere nelle prese di posizione in famiglia. Siate delicati nel sintonizzarvi con la persona che avete accanto. Sono infatti nell'aria occasioni di nervosismo che possono disturbare il rapporto, specie in mattinata. Sul lavoro chiudete in ufficio, con una certa fatica dato che impegni imprevisti vi obbligheranno a un lavoro supplementare. Le quotazioni dei nati in aprile sono al massimo.

Una bella posizione della Luna nel segno dell'Ariete vi obbliga a mollare ogni tristezza: pur se avete incombenze e pensieri, abbandonatevi al sorriso e al senso dell'umorismo. La vita emotiva si rasserena, dopo qualche turbolenza avvenuta nei giorni scorsi. Se siete single, date libero sfogo alla vostra voglia di avventura. Sul lavoro il ritmo rapido che volete imprimere oggi alla vostra attività può danneggiarvi. Sappiate concludere i vostri impegni con calma. Ricordate il motto: "chi va piano, va sano e va lontano?".

Firmamento astrologico di questa giornata di vigilia dell'Immacolata abbastanza fortunato. Avrete voglia di condividere con il vostro prossimo questo momento di inizio di feste natalizie. Se avete un nuovo amore, gli astri vi favoriscono dandovi una marcia in più nel portare avanti la relazione, ma la buona sorte in questa giornata vi accompagna anche se il rapporto è di vecchia data! Attenzione oggi alle spese pazze natalizie: potreste perdere l'equilibrio nel borsellino.

Giorno pre-festivo scoppiettante per il vostro temperamento focoso. Siete particolarmente teneri e sensibili con chi avete accanto: la Luna favorevole vi aiuta a farvi amare e desiderare, specie se vivete una storia di lunga durata. Non vi peserà oggi affatto la fatica, dato che la Luna si collega positivamente con il vostro segno. Chiudete in ufficio portandovi avanti con la vostra attività lavorativa.

Prosegue il bel weekend dicembrino, ma voi siete più nervosi del solito. Niente paura! Con le vostre grandi virtù di organizzazione pratica vi sbrigherete senza affaticarvi più di tanto. Mercurio fa sì che le vostre conquiste sentimentali vadano puntualmente a buon segno. Sul lavoro Giove è positivo, specie se siete nati in agosto. Se anche oggi lavorate, non vedrete l'ora di chiudere battenti per conquistarvi il vostro meritato relax.

I pianeti dispongono per voi un animo lieto che vi accompagnerà per tutto questo lungo weekend di festa. Se siete single un bel gusto per l'avventura vi stimola e vi sorregge. L'audacia di dichiararvi con chi vi piace non vi mancherà! Sul lavoro avvertite un desiderio di spendere senza porvi problemi quest'oggi. Giove è contrario, se siete nati in settembre. Ascoltate ad ogni modo la voce della ragione e siate prudenti.

I pianeti sono benevoli, ma dovrete armonizzare il mondo dei vostri interessi ludici e amicali con i vincoli familiari e gli impegni concreti quotidiani. Impresa a volte tutt'altro che facile. Siete nel pieno di un periodo positivo, ma non chiedete proprio troppo alla sorte. Mercurio nel vostro segno vi dice di muovervi con passi felpati, se avete in mente conquiste particolarmente impegnative. In questo momento vi riesce più faticoso portare a termine alcune incombenze. Non vi sembrerà poi vero di aver concluso ogni impegno con diligenza e senza alcuna necessità di rivedere o ricontrollare.

Giornata pre-festiva che vi vede nelle vostre migliori condizioni psicofisiche. I pianeti vi predispongono a un weekend come più vi piace, movimentato, se gradite la movida, o nella convivialità della famiglia. Una fase di benessere e di armonia caratterizza la giornata di oggi. Sia che siate in coppia oppure single, vi sentirete in pace con voi stessi. Per i cuori solitari, fioccano le avventure! Sul lavoro mettete a segno un bel colpo, se ancora oggi lavorate e incassate un ottimo rapporto con i capi.

La Luna vi stimola ad agire. Nettuno vi consente di organizzare programmi familiari con fantasia. Facilitati da occasioni insperate, potete pensare a come programmare una fuga d'amore attraverso un piccolo viaggio. La persona che avete accanto vi asseconda, anzi è entusiasta di questa prospettiva e voi seguite il progetto con gioia. Sul lavoro ottenete risultati di tutto rispetto, se ancora oggi lavorate e vi potete dire soddisfatti della chiusura odierna. Ottimi riscontri di tipo economico stanno per arrivare.

Sentirete un po' di nervosismo in casa e fuori, specie se siete nati in gennaio. Attenzione a non esporvi troppo anche nella cerchia di amici. Frenate lo spirito polemico! Vi si chiede maggiore partecipazione e impegno nella coppia. Non trascurate le esigenze del vostro partner e esprimete con maggiore forza i vostri sentimenti. Dopo un momento di notevole fatica, sul lavoro arriverà finalmente un pizzico di relax. Non vi dispiace ora restare un po' di giorni in assenza di lavoro e fatica.

Un quadro astrale abbastanza positivo vi prepara beneficamente per le prossime feste natalizie. Potrete progettare il vostro futuro con animo fiducioso e grintoso. Non pensate alle piccole imperfezioni nella vostra relazione d'amore. La perfezione assoluta non esiste, e, forse, sotto sotto, non vi piace neanche. Vi potete godere la serenità di uno stare insieme che vi porta a essere veramente voi stessi quest’oggi. Sono in arrivo buoni introiti. Sappiate come gestire questo afflusso di denaro nel migliore dei modi possibili.