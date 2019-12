Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 dicembre.

Giornata di inizio inverno con qualche piccola scossa emotiva, ma che voi controllerete benissimo. Il Sole nell'amico Sagittario continua a essere al vostro fianco! Un Giove dissonante vi rende apatici con la persona che avete scelto di avere accanto, specie se siete nati nella prima decade. Una grande energia vi fa continuare la settimana senza alcuna fatica. Plutone, Saturno, Giove, Venere sono contrari, ma voi riuscite a svoltare positivamente il momento, sfruttando le occasioni anche temporaneamente negative che il quotidiano lavorativo vi pone.

Indicazione dei transiti che parla di una giornata serena – variabile e che vede un Marte un po' "pepato" attraversare il segno dello Scorpione. Saturno propizio in Capricorno vi rende buoni consiglieri e amabili con il/la partner, specie se siete nati nella terza decade. Non vi peserà in questa giornata farvi carico di un'incombenza lavorativa che altri hanno gestito con poca competenza. Il vostro altruismo e la tipica infaticabilità superano ogni aspettativa, specie se siete nati dal giorno 21 al 25 del mese di aprile. Giove da poco entrato nel segno del Capricorno sarà al vostro fianco.

Profilo dei moti planetari che vi vede un po' affaticati o lievemente annoiati, ma niente paura! Recupererete presto con la vostra attitudine a trovare stimoli nuovi nelle situazioni più impensate. È una giornata particolarmente intensa sul piano sentimentale, specie se vorrete dare sfogo alla parte emotiva che esiste in voi e spesso tenete nascosta. Luna, Nettuno e Sole sono tutti contrari per tutte e tre le decadi dei Gemelli. Nervosismo in ufficio? Non vi affaccendate più di tanto su una questione che presto si risolverà praticamente da sé e dedicate le vostre energie altrove.

Quadro dei transiti luminoso, con Luna, Mercurio e Marte in aspetto splendido tra Pesci e Scorpione, segni che vi fanno mettere in luce tutti i vostri talenti senza fatica alcuna. Il luminare vostro alleato fondamentale, la Luna, vi allieta la vita affettiva. L'intuizione eccezionale che possedete vi fa trovare soluzioni che stupiscono i colleghi in ufficio. La Luna guida le vostre azioni in modo magico.

Nuovo giorno di dicembre che mostra buoni auspici sotto tutti i punti di vista. Il luminare maschile, il Sole, in Sagittario, segno vostro amico nella ruota dello Zodiaco vi rende entusiasti e capaci di dare il vostro contributo in ogni contesto e occasione. Generosità e slancio di conquista non vi fanno difetto oggi in amore, specie se siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella. Un vigoroso Sole vi dà la forza decisionale per proporre nel modo più giusto e convincente le vostre iniziative in campo professionale, specie se svolgete un'attività di tipo autonomo.

Quadro dei transiti mediamente positivo, malgrado alcune contrarietà planetarie passeggere. Marte nello Scorpione insieme a Mercurio vi rendono la serata speciale con la persona amata. Un duetto di forze planetarie ostili nel segno dei Pesci (Luna e Nettuno) vi suggerisce di non ambire alla perfezione, poiché, in ambito sentimentale, questa, non esiste. Vi occupate dell'attività consueta con voglia di fare e di produrre. Un fortissimo Plutone ravviva le vostre energie specie se siete nati nella terza decade.

Situazione astrale che mostra alti e bassi, ma che governerete con grande sicurezza emotiva, come è vostro solito. Giove, Saturno e Plutone imbronciati nel segno razionale del Capricorno vi rendono un po' complicata la vita sentimentale. Sappiate pazientare e mostratevi meno rigidi su certi punti. Fidatevi di più della vostra intuizione quest’oggi e mettete tra parentesi le esitazioni che vi rallentano: andrete sicuramente più lontano dei giorni scorsi. Vi arrivano entrate inaspettate se siete nati in settembre.

Assetto planetario dei transiti molto positivo, in cui, ancora una volta, nessun pianeta vi rema contro. Sappiate approfittare di un cielo così provvido, non sempre i moti zodiacali sono tanto generosi con i dodici segni. È una giornata positiva e fortunata per i sentimenti. Mostrate particolare sensibilità verso un collega che è appena arrivato; saprete indicargli i modi in cui muoversi e i tempi di scadenza dell'ambiente di lavoro. Tornate a casa con la consapevolezza di esservi conquistati la sua amicizia.

È una fase in cui molti pianeti sono schierati dalla vostra parte. Soltanto i nati nella seconda decade, con Nettuno contrario, avranno qualche lieve inciampo da cui sollevarsi. Ritrovate calore e fiducia nella persona amata il cui affetto non mettete più in discussione. Sappiate approfittarne per rafforzare il legame! Valutate con molta attenzione una proposta di lavoro o collaborazione professionale che vi viene fatta. Ascoltate quel vostro amico che vi invita a non lasciarla sfuggire, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di dicembre.

Quadro estremamente sereno per voi in questa giornata di inizio dicembre: assistito da tutte, diciamo proprio tutte le forze planetarie. C'è un'eccellente organizzazione in ufficio, situazione che riscontrate soprattutto se appartenete alla prima decade e siete baciati dalla fortuna di Giove in congiunzione nel Capricorno e da quella di Urano nel segno amico fidato del Toro.

Prefigurazione astrale abbastanza buona che vi vede agire in prima persona su tutti i fronti. Il clima familiare si rasserena e vi porta sorprese inaspettate, specie se siete zii o nonni. Un nucleo di pianeti in segni congeniali, vi fa diventare abbastanza audaci nelle nuove conquiste amorose. Vi lanciate con particolare slancio verso le passioni più trasgressive. Il controllo di una situazione delicata oggi in ufficio sarà affidato interamente a voi. Non vi tirerete indietro agendo con il consueto senso di responsabilità e la vostra classica diplomazia.

Giornata abbastanza positiva che riuscite a gestire con grinta e un tocco di fantasia. Saturno e Venere, nel segno alleato del Capricorno, vi donano una fase molto gioiosa da un punto di vista sentimentale. Il vostro intuito si rivelerà provvidenziale per risolvere in ufficio una questione complicata che si è originata nella scorsa settimana.