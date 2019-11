Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 novembre.

Giornata gratificata da buone prospettive astrali, malgrado un Plutone imbronciato vi renda un po’ l’umore altalenante. Invece Venere e Giove, ospitati nel segno del Sagittario, vi portano a variare moltissimo le frequentazioni, se siete cuori solitari. Tenete sotto controllo il regime delle spese e delle uscite; in questo ultimo periodo potreste avere un po' esagerato nello shopping. Giove molto positivo vi aiuta a ristabilire la situazione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 15 del mese di aprile.

Giornata discreta, in cui il vostro carattere pacato e sensibile avrà modo di esprimersi con la consueta costanza e buon senso. La congiunzione Venere-Giove, pur nel segno non in rapporto col vostro del Sagittario, dà modo alla vostra parte emotiva di esprimersi molto efficacemente. Il vostro spirito parsimonioso vi induce ad essere oculati e a rifiutare di unirvi a una comitiva di amici che, andando in un ristorante di notevole lusso, potrebbe indurvi a spendere poi una somma di denaro ingente.

Prospettiva dei pianeti che manifesta qualche nube passeggera in cielo, anche se nulla di grave. La vostra allegria è la chiave per risolvere ogni inciampo. Una Luna entrata nel segno dello Scorpione vi obbliga a dare spazio agli affetti sinceri e chiama in causa emozioni profonde. La vostra disinvoltura vi induce a volte a giocare con le spese senza badare a quel che succede poi nel vostro conto in banca. Giove, pianeta degli scambi e delle transazioni anche economiche, transita oggi a vostro sfavore e vi consiglia prudenza con il denaro.

Giornata mediamente fortunata e ne godete a piene mani. La Luna nel segno amico dello Scorpione vi promette un momento indimenticabile per quanto concerne la vita affettiva. Un bel Nettuno sorridente vi permette di non preoccuparvi di spendere tanto in questa giornata che si presenta per voi allegra e in armonia con le persone che vi vogliono bene. Specie se appartenete alla seconda decade, potete comunque stare sicuri di non esagerare nel gestire i vostri soldi.

Moto dei transiti odierni abbastanza gioioso e favorevole. Una rosa di pianeti nei segni di Fuoco, vostri alleati preziosi nello schema dello Zodiaco, vi porta a essere desiderati e ammirati, specie se siete single e in cerca dell’anima gemella. Non sempre siete il segno sperperatore con cui molti testi astrologici vi dipingono e date prova, in certi casi, di essere capaci di amministrare molto bene il vostro denaro. In questa giornata riuscite nell’intento di trovare soddisfazione in acquisti mirati, senza tuttavia strafare.

Giove, Venere e Sole si trovano in angolatura dissonante per la Vergine e dal segno nemico amatissimo del Sagittario. E così la configurazione dei transiti manifesta qualche nube passeggera sul vostro cielo, ma niente di preoccupante. La Luna vi porta note di romanticismo e condivisione emotiva, specie se avete da poco cominciato una relazione di coppia. Siete un segno parsimonioso e oculatissimo, come vuole la simbologia della Terra, l’elemento zodiacale cui voi appartenete. Non sempre però arrivate a essere tichi, come talvolta vi accusano.

Profilo celeste abbastanza buono, in cui la posizione dei pianeti vi invita a osare e a cercare di cambiare alcuni aspetti della vostra vita attuale. Venere e Giove vi stimolano a ricercare compagnie, affinità, stimoli nuovi e diversi in ambito sentimentale, se siete liberi. Siete un segno parsimonioso, prudente nella vita, come nelle spese che avete intenzione di compiere; in questa giornata potreste tuttavia trasgredire da tale vostro atteggiamento oculato e serio e concedervi un po’ più da un punto di vista degli acquisti.

Assetto celeste fortunato per voi. Sappiate farne tesoro più che potete. Entrata trionfalmente nel vostro segno, la Luna vi dispone pure oggi a una giornata sentimentalmente esaltante. Siete un segno decisamente prudente nella gestione dei vostri soldi. Giove, in transito nel buon vicino Sagittario, vi fornisce però la possibilità quest’oggi di essere più liberi e disinvolti, concedendovi spese anche effimere che sono piacevoli per lo spirito.

Aspetti stimolanti e complessivamente benefici, vi portano a una giornata brillante e positiva, specie da un punto di vista sociale e mondano, grazie alla combinazione fortunata Giove-Venere in felice transito nel vostro segno. La presenza di Nettuno in un punto dello Zodiaco per voi non proprio congeniale (il segno dei Pesci) vi porta a mettere in campo la vostra parte emotiva, passionale e vivacemente comunicativa. Seguite istintivamente i suggerimenti che il pianeta dell’esplorazione, anche emotiva, vi dona. Per quanto riguarda il denaro, alternate atteggiamenti di allegro spreco a tendenze a un contenimento delle risorse che può sembrare esasperato.

Firmamento celeste che mostra una combinazione benevola degli astri. La Luna in Scorpione fa sì che anche voi possiate diventare romantici, inguaribili sognatori e fortemente sentimentali. Siete visti come un segno un po’ "tirato" con i soldi e con le risorse finanziarie, che mirate a tenere sempre molto strette e ben custodite. Quest’oggi mostrate una bella disinvoltura nel non avere tanto riserbo nelle spese allegre e per motivi di carattere edonistico e enogastronomico.

Uno Zodiaco sereno-variabile in questa giornata, che manifesta una fase generale di cambiamenti. Il clima di romanticismo che il team Venere-Giove invia non vi dispiace, anche se da bravo segno d’Aria, distaccato e ironico, siete poco sentimentali. Gestite le vostre risorse con estro, creatività e una ferma volontà di organizzazione razionale. Giove, pianeta del denaro, vi guarda benevolo, specie se siete nati nella terza decade, e vi rende disinvolti nello spendere.

Oggi siete in grande ripresa, galvanizzati da ottimi auspici astrologici. L'entrata della romantica Luna nel segno amico dello Scorpione amplifica la carica sentimentale di questa giornata. Sono favoriti tutti gli incontri e i legami che mostrino grande intensità. Giove in un segno contrario ai Pesci, il Sagittario, fa sì che possiate spendere come più vi piace, specialmente se appartenete alla prima decade, senza rendervi conto che state un poco sperperando le vostre risorse finanziarie. Fate attenzione.