Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 novembre.

Arriva il week-end e vi trova in splendida forma. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Venere nel segno del Sagittario vi fa viaggiare oggi sulla stessa lunghezza d’onda della vostra dolce metà. Teneri e nello stesso tempo non gravati da sentimentalismi, trovate il punto di equilibrio che consente un’armonia completa. Sul lavoro, invece, Sole e Urano vi stimolano a buttarvi in nuovi progetti, che avete voglia di condividere con le persone vi sono più vicine.

Oggi il quadro dei passaggi planetari è segnato da alti e bassi, che riuscite però ad affrontare nel migliore dei modi. In amore, gli impegni familiari possono temporaneamente distogliervi o tenervi lontani dal vostro partner, ma Plutone e Nettuno vi aiutano nel vostro percorso sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete gravati da un po’ di stanchezza accumulata nei giorni scorsi, motivo per il quale non vedete l’ora di tornare a casa per godere del meritato riposo.

Inizio di week-end che vi vede in grande spolvero. In amore, se siete in cerca della persona giusta, una bella Luna vi apre il cuore a nuove emozioni. Sappiate accogliere i doni che vi arrivano dal cielo e non cedete a eccessi di vanità. Per quanto riguarda la vita professionale, se vi occupate di comunicazione e siete a contatto con il pubblico quest’oggi riuscirete ad ottenere discreti risultati che vi renderanno orgogliosi di voi stessi.

La scena dei transiti planetari dipinge un cielo sereno per i nati sotto il segno del Cancro. Con l’inizio del week-end, il cuore ritorna a battere forte e vi spinge a dedicarvi alla vita sentimentale con più impegno e dedizione. Inoltre, Nettuno vi dona una buona dose di carisma per conquistare chi, di recente, vi ha fatto emozionare. Sul lavoro, infine, riuscirete a portare a termine la giornata con impegno e determinazione. Atteggiamento che verrà notato con piacere da colleghi e superiori.

Le previsioni di questa giornata di metà autunno mostrano alti e bassi, ai quali nonostante tutto riuscirete a tenere testa. In amore, vi guardano sorridenti diversi astri, che vi permettono di vivere al meglio vostro ménage di coppia. Se qualche divergenza si presenta, niente paura, si tratta solo di piccole incrinature passeggere, che si ricomporranno facilmente. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che si verifichi qualche piccolo problema, che però sarete in grado di risolvere senza troppe difficoltà.

Il profilo di questa giornata di novembre è discreto, malgrado alcune contrarietà di poco conto. Dalla vostra sono schierati la maggior parte dei pianeti e tutti vi invitano a non stare fermi, a osare e tentare la sorte, non avendo paura di scommettere. In amore, Plutone, Saturno e Venere si dispongono in aspetto benefico e fanno sì che il livello del desiderio in voi si alzi considerevolmente. Per quanto riguarda la vita professionale, Giove vi spinge a qualche azzardo; ma attenzione a come vi muovete, specie se svolgete un’attività autonoma.

Sul palcoscenico celeste salgono pianeti che vi sorridono promettendovi un week-end di buonumore e di spirito vivace. In amore sperimentate un momento positivo per i sentimenti. Venere e Giove vi avvicinano alla vostra dolce metà con particolare dedizione, intensità e calore. Sul lavoro, invece, la Luna vi rende particolarmente socievoli con colleghi, superiori e collaboratori.

Quest’oggi i nati sotto il segno dello Scorpione potranno godere di una giornata con poche contrarietà. In amore, il quadro dei corpi celesti è radioso, specie sotto il profilo emotivo e passionale. È possibile, tuttavia che ci sia qualche deviazione di percorso da quella che era l’organizzazione iniziale dei piani con la vostra dolce metà. Ma, niente paura, vi adatterete con prontezza alla nuova tabella di marcia. Sul lavoro, malgrado la generale positività, potreste essere vittime di una momentanea stanchezza che vi farà andare un po’ a rilento.

Prosegue la fortuna dei transiti planetari. Solo un pianeta vi continua a contrastare: Nettuno. Ma, tutto sommato, è una buona cosa perché vi aiuta temperare le vostre eccessive ambizioni. In amore, Luna, Venere, Giove e il Sole vi donano l’energia per conquistare chi avete addocchiato da tempo. Non vi fate limitare da timidezze, esitazioni ed eccessi di analisi, che potrebbero alla fine farvi desistere dall’impresa. Sul lavoro, invece, approfittate della capacità di attenzione e della lucidità che oggi gli astri mettono a vostra disposizione.

Quest’oggi i transiti planetari vi vedono scattanti e propositivi. In amore, Marte e Plutone in tandem si occupano di donarvi fascino persuasivo e sex-appeal che vi rendono praticamente irresistibili. Mentre sul lavoro fate attenzione a quel che si svolge attorno a voi: potreste, infatti, incappare in piccoli errori che sarebbero evitabili senza fatica, solo con un minimo di impegno in più.

Sensibilità e intuito, sono questi i principali doni di giornata da parte dei transiti planetari per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore, oltre alla Luna positiva, avete anche Venere e Giove che, uniti nel segno amico del Sagittario, innalzano potentemente il vostro fascino. È possibile che in questa giornata, se vivete una relazione fissa e stabile, vi sentiate in totale sintonia con la persona amata. Per quanto riguarda la vita professionale, il lavoro d’equipe è quello dove rendete meglio, anche in termini di estro e di creatività.

La giornata di oggi è serena-variabile, ma voi vi difenderete benissimo. Gli astri che vi remano contro sono Venere, Sole e Giove, quindi aspettatevi qualche ostacolo qua e là. In compenso in amore Marte e Plutone, forze astrologiche dell’eros e della passione, sono in ottimo aspetto per il vostro segno, specie se siete nati nella prima decade e dal giorno 7 al 12 del mese di marzo. Se siete in cerca dell’anima gemella potrete contare sull’appoggio di queste due forze. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Nettuno vi aiuta a portare a termine la giornata nel modo migliore possibile.