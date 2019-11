Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 novembre.

Oggi non riuscite a sintonizzarvi nella maniera desiderata con la vostra dolce metà. Attenti a non chiedere più di quello che le circostanze possano permettere: sappiate attendere il momento opportuno. La vostra vocazione da leader si può manifestare oggi in ufficio. Attenzione, però, a non strafare. Le intemperanze e gli atteggiamenti imprevedibili che giungono dall'ambiente circostante possono sempre essere in agguato.

Chi di voi ha da poco cominciato una relazione d'amore, potrà contare oggi sulla razionalità e il buon senso. Non manca per tutti i rappresentanti del segno un buon influsso di sensualità ed eros. Vi trovate ad avere in generale le mani libere in campo professionale. Vi fate bene guidare dalla logica per organizzare per bene ogni impegno, ogni dettaglio che è parte integrante della vostra quotidianità lavorativa.

C'è aria di calma piatta nel settore dei sentimenti, di solito per voi sempre vivacizzati da qualche spunto dinamico o da circostanze esterne frizzanti. Scoprite, che, a volte, può non dispiacervi godere della pienezza sentimentale nella tranquillità del rapporto di coppia. Qualche difficoltà potrebbe emergere in ufficio. Il suggerimento degli astri è quello di non demordere e impegnarsi sempre al massimo utilizzando tutte le risorse a propria disposizione.

Non siete oggi sulla stessa lunghezza d'onda della persona amata. Sappiate essere pazienti e non pretendete di avere un quadro perennemente sereno nella vostra vita di coppia. In campo professionale si prospettano svolte decisive che vi danno occasioni insperate. Non esitate ad accettare le proposte di mutamento che vi verranno fatte. Date fondo alle vostre risorse e il successo vi verrà presto assicurato.

Si profilano all'orizzonte diverse conquiste se appartenete alla schiera dei single del vostro segno. Anche se non trovate proprio quello che cercate almeno il divertimento appare assicurato. Sul lavoro vi distinguete per dinamismo e vitalità. Le conseguenza di questa nuova attitudine si riscontrano nei rapporti tra i colleghi che si stabiliscono all'insegna del calore umano e dell'empatia.

Continua la fase di armonia e di concordia sul piano dei sentimenti. Sapete esprimere il vostro amore con forza persuasiva notevole. Gli astri favoriscono l'organizzazione pratica della vostra attività lavorativa. Solo coloro che hanno a che fare con il commercio, la vendita e la necessità di trattare col pubblico potrebbero incontrare difficoltà di vario genere.

Fate attenzione a non dare nulla per scontato e osservate con attenzione i comportamenti del vostro partner. Agite con la vostra consueta dolcezza e la capacità di coinvolgere emotivamente e mentalmente chi vi sta accanto. Molto positivi i rapporti con l'ambiente circostante in ambito professionale. Voi sapete come tenerli buoni, attraverso l'armonia e la concordia.



I pianeti vi invitano a darvi da fare se volete il vero amore. Il vostro talento creativo, sia che svolgiate un mestiere autonomo, sia che facciate un'attività dipendente, verrà fuori. La vostra soddisfazione intima, infatti, si esprime spesso in ciò che fate e in quello che realizzate.

Se siete alla ricerca del grande amore, non dovete fare altro che cambiare spazi e territori per riuscire a incontrarlo veramente. Gli astri vi infondono energia, vitalità e capacità carismatiche, che spendete molto bene nella vostra attività lavorativa. Avete buon gioco a mettervi in sintonia con l'ambiente professionale.

Serietà e profondo rispetto caratterizzano il legame di coppia. Si prospetta una serata che è tutta all'insegna della condivisione e dell'emozione con la vostra dolce metà. Avrete l'occasione di dimostrare all'ambiente esterno dei colleghi, dei collaboratori e dei capi che ci avevate visto giusto in una questione che appariva molto intricata. Vi occuperà poi oggi una questione delicata di rapporti interpersonali in ufficio. La risolverete con il vostro consueto buon senso.

Variate le frequentazioni e le comitive di amicizie, se siete ancora single. Oggi in ufficio sarete chiamati a risolvere una questione complicata tra colleghi che avranno avuto un po' di difficoltà a intendersi. Con la vostra consueta diplomazia, arrivate a ottenere una conciliazione che appariva, inizialmente, difficilissima.

Gli astri regalano alla vostra vita affettiva una consistenza e una forza di espressione abbastanza nette. Se avete una relazione di coppia, organizzate una sorpresa per la persona che adesso avete accanto. Giocate una partita professionale che vi vede intuitivi, scattanti e capaci di anticipare le mosse altrui con invidiabile tempismo. Riuscite a dedicarvi anche ai colleghi che non se la sanno cavare così bene come voi. E aumentate ancora di più la loro stima nei vostri confronti, rafforzando i rapporti di personale amicizia.