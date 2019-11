Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 novembre.

Avrete il tatto necessario per trattare con gli amici del vostro (o della vostra) partner. Consigliabile ponderare bene le risposte nelle relazioni interpersonali. I single del vostro segno possono lanciarsi nelle avventure sentimentali che desiderano. Siete capaci di spendere con oculatezza, senza esagerare e scegliendo ottimi rapporti qualità – prezzo.

In questa giornata avrete l'energia necessaria a rinforzare il vostro rapporto di coppia. I single del vostro segno possono contare su una carica di sex – appeal notevole, lanciandosi in imprese sentimentali e passionali. Sarete stimolati ad acquistare beni di tipo edonistico e culturale, magari anche sul web, riuscendo a concludere ottimi affari.



Avrete necessità di concedervi dei momenti relax. I rapporti con la vostra famiglia sono buoni, anche se vi può essere richiesta una vostra maggiore presenza in casa. Si profilano incontri sentimentali molto positivi, che potrebbero anche essere destinati a diventare rapporti significativi. Fate attenzione a scegliere gli acquisti sui siti giusti, se decidete di procedere online.

Un nuovo rapporto d’amore vi sta stimolando particolarmente. Attenzione a impegnarvi e a non lasciarvi andare ai vostri atteggiamenti pigri. Mettete mano al portafoglio con una maggiore disinvoltura che nei giorni scorsi. Cercate, però, di non abituarvi troppo a sperperare. Non fatevi trovare scoperti nelle vostre finanze.

La giornata è arricchita dalla presenza di familiari e amici che vi sono accanto. Siete oggi amabili, sensibili e pronti all’ascolto delle esigenze della vostra dolce metà. Se decidete di fare acquisti online, siete selezionatori attenti, equilibrati e non vi lasciate ingannare da messaggi ingannevoli. Fate solo attenzione ai vostri impulsi emotivi.

C’è in questa giornata la necessità di concentrarvi maggiormente sulle esigenze della persona amata che ha bisogno del vostro appoggio e della vostra presenza. Razionali e oculati, capite dove si nasconde il raggiro e dove, invece, c’è la qualità del prodotto che non vi potete lasciar sfuggire.

Molto felice e fortunata la dimensione familiare. Avrete la possibilità di godere del calore dell’affettività con la vostra dolce metà in modo completo. Successi per i single in cerca di avventure romantiche. La gestione delle vostre risorse appare molto equilibrata, saggia e difficilmente si lascia tentare da acquisti che non siano selezionati con cura.

La vostra vera fortuna si trova nella buona salute e nelle condizioni familiari, affettive e materiali che non vi danno alcuna preoccupazione. In campo sentimentale, sappiate dare un freno ai vostri slanci sempre così esuberanti. Gli astri vi suggeriscono di non badare troppo a spese e di lasciarvi andare negli acquisti un po' più di quanto siete soliti fare



La vita familiare sarà gratificata dalla concordia e dall’affettività tra le varie anime che la compongono. In amore vi potete immergere in una fase avventurosa notevole, se siete single. Chi di voi, invece, è in coppia trova la serenità di un rapporto che coniuga passione e intesa mentale. Potreste essere invogliati a spendere il denaro nella maniera più disparata.

Se avete da poco iniziato una storia d’amore, l'alba di questo rapporto appare convincente e guidato da ottimi auspici. Preparatevi a sperimentare soddisfazioni emotive come non succedeva da molto tempo. Un segno attentissimo e anche razionalmente diffidente come il vostro non si lascia incastrare da chi vorrebbe estorcergli denaro. Sono favoriti, invece, gli acquisti per beni immateriali.

Favorita la vita familiare e amicale. L'anima romantica e avventurosa vi ripaga dalle precedenti giornate un po' sottotono. Avrete la possibilità di respirare aria nuova nei sentimenti. Potreste rischiare di perdere le occasioni giuste per quanto concerne gli acquisti che desiderate. È molto difficile, tuttavia, che vi si raggiri nel mondo del web con acquisti dai messaggi con pubblicità ingannevole.

Continua una fase ottimale nel settore sentimentale e erotico. Vi godete consistenti successi sia che siate single o che siate in una relazione stabile. Potreste essere tentati oggi di fare diversi acquisti in maniera allegra, spensierata e lievemente incosciente. Fate attenzione nel caso decidiate di effettuare acquisti nel mare magnum del web.