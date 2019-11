Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 novembre.

Oggi potreste veder placarsi il vostro temperamento aggressivo. Recuperate l'armonia con la vostra dolce metà, che per voi è uno degli aspetti più importanti in ambito sentimentale. Ponete un'attenzione costante a tutti i minimi dettagli, soprattutto se svolgete una professione collegata alla comunicazione. Riuscirete ad ottenere tutte le informazioni più utili per il vostro lavoro.

Cercate di mantenere l'autocontrollo e valorizzate i sentimenti autentici che il vostro rapporto d'amore di lungo corso esalta. La fedeltà e la coerenza sono vostri valori e voi intendete mantenerli con grande rigore. Irrequietezza per i ragazzi che hanno cominciato una prima relazione d'amore. Non vi lasciate coinvolgere in progetti impulsivi di alleanze e società, che potrebbero rivelarsi illusori.

Giornata di metà novembre che appare complicata e forse un po' caotica. Colpi di fulmine in vista per chi è ancora single. Anche chi è in una relazione stabile, tuttavia, rischia sbandamenti imprevisti. Se siete liberi professionisti, imprenditori o lavorate nel settore dell’arte, elaborate nuovi sistemi comunicativi e diverse modalità di promuovere o esprimere la vostra attività.

Sappiate riconoscere e apprezzare le vostre fortune. Giornata particolarmente propizia e gioiosa per chi di voi coltiva un sentimento d'amore, soprattutto se nato da poco tempo. Le coppie di lungo corso sperimentano una fase di rinnovato ardore. Se svolgete da libri professionisti un lavoro legato al mondo dell'arte, l'invito è quello di spaziare in vari ambiti fino a trovare nuovi canali espressivi.

Favorita per voi oggi la sfera emotiva e la dimensione di coppia. Se avete una relazione di lungo corso, questa potrebbe mostrare una fase di gioia e di rinnovamento degli stimoli. Fate attenzione a rinvigorire il legame con la vostra verve e la forza della passione che sempre sapete creare. È giunto il momento di mettere in campo le vostre ambizioni e dare una direzione concreta a quelli che sono alcuni obiettivi che vi siete proposti di raggiungere recentemente. Successi in vista per chi svolge un lavoro connesso con la pubblicità, il commercio e la vendita.

Se siete in coppia fate attenzione a non lasciarvi tentare dalla trasgressione. Gli astri, comunque, vi aiutano a non commettere sciocchezze. Se svolgete una professione libera, vi soccorre l'immaginazione e la voglia di sovvertire alcuni elementi preesistenti. Non vi stupite, quindi, se il vostro segno, di solito così prudente, trasgredisce alcune regole basilari che da sempre si è imposto.

Se siete Bilancia della terza decade potete raccogliere successi inaspettati in amore. Attenzione, però, a non cedere a una

caratteristica tipica del vostro segno: il narcisismo. Le relazioni di lunga durata possono essere gratificate da una nuova fiamma che le porta a dare stimoli e impulsi soddisfacenti al loro legame. È un momento ancora molto produttivo per

l'attività professionale, se ne svolgete una libera: siete apprezzati e non vi mancano consensi nel vostro ambiente.

Tenete presente che, in ambito sentimentale, potete contare su importanti risorse. Favoriti gli amori e gli incontri erotici, le passioni travolgenti e i colpi di fulmine. Se svolgete una professione libera, collegata alla promozione della cultura, raccogliete a piene mani consensi e successi. Potreste presto imbattervi in una svolta molto sigificativa nel vostro percorso professionale o creativo e artistico.



Se siete giovani avrete lo slancio per non fermarvi di fronte a nulla in ambito sentimentale. Se, invece, siete avanti negli anni, riscoprite quasi una dimensione di giovinezza in un nuovo innamoramento che vi prende i sensi e la mente. Se avete abbracciato la libera professiona o fate un mestiere connesso con la cultura e l'insegnamento, arriverete ad ottenere importanti e meritati successi.



Non siete di solito avvezzi a dare tanto spazio alle emozioni. Oggi, tuttavia, sarete spinti a non seguire questo vostro condizionamento. Se siete ancora single, è possibile che si creino, a partire da questa giornata, le condizioni ideali per un incontro che avrà sviluppi futuri di grande peso. Il vostro segno torna ad essere abbastanza favorito nella professione quest'oggi. E se svolgete un'attività collegata con l'arte, la comunicazione e la cultura, avrete intuizioni fondamentali per capire che relazioni intrattenere per i vostri piani d'azione futuri.

La vostra calma e la capacità di essere sempre molto razionali e previdenti vi aiuta a ritrovare la serenità. Siete oggi meno attenti del solito ad assecondare i desideri della vostra dolce metà. Si tratta solo di un momento passeggero. Mettete in campo le vostre abilità e competenze e scommettete sulla possibilità di alzare poi la posta e raccogliere un bottino consistente.

Se siete in cerca della vostra anima gemella, è giunto il momento di lanciarvi alla conquista di chi avete da tempo puntato e che potrebbe presto diventare la vostra dolce metà. Se svolgete una libera professiona legata al mondo dell'arte, sentite che l'aria sta cambiando e che potreste trovare facilmente soluzioni razionali per ogni vostro progetto e iniziativa. Se svolgete un'attività che usa le comunicazioni rapide, fate attenzione all’utilizzo che fate dei mezzi.