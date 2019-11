Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 novembre.

Vi preparate mentalmente e spiritualmente a dar spazio all'amore, soprattutto se state costruendo qualcosa di importante. Una nuova relazione avrà modo di manifestarsi e di svilupparsi sempre di più. Avvertite la consapevolezza, questa domenica, che avete dalla vostra considerevoli risultati da esibire, che vi fanno ritenere apprezzati o, meglio considerati come elementi indispensabili nel vostro entourage professionale.

Vivete una fase molto creativa sotto tutti i punti di vista per la vita sentimentale. Alcuni di voi potrebbero avertire un momento di sbandamento e di confusione in serata, un gusto dell’avventura che di tanto in tanto interessa pure il vostro segno. Se lavorate anche oggi che è domenica, sarete seri e metodici. Vi conquistate il plauso dei superiori e di tutti i vostri colleghi.

Sono ottime le prospettive in campo sociale dove la vostra personalità dinamica tende maggiormente ad esprimersi. Riuscite a coltivare la vostra parte erotica e passionale che forse alcuni di voi avevano trascurato. Vi dedicate così maggiormente alla persona che avete accanto. I single si godono successi amorosi imprevisti. Se lavorate anche oggi che è domenica, ritrovate un clima di fiducia, insieme alla calma necessaria per esporre i progetti futuri ai vostri capi.

In campo sentimentale, si profilano all'orizzonte promettenti occasioni di incontri, se siete single. Positive anche le relazioni di coppia se avete un rapporto di lungo corso. Potrebbe emergere, però, in alcuni di voi anche una inconsueta

tendenza alla trasgressione. Vi spendete per aiutare una persona che si trova in condizioni di difficoltà, se oggi lavorate.

Sarete gratificati dalla buona sorte in campo sentimentale. Attenzione, però, a non puntare verso mete irraggiungibili: sarebbe davvero un peccato sprecare questi favori celesti e correre il rischio, come Icaro, di bruciarvi le ali. Se siete liberi professionisti o svolgete un lavoro connesso con la pubblicità o le vendite, riuscirete a dare il meglio di voi stessi.

Si profila una giornata distesa e facile per voi della Vergine. In serata, però, potreste dover risolvere situazioni familiari e concludere trattative economiche. Chi ha una relazone di coppia sperimenta un senso di completezza sia sul piano fisico che su quello sentimentale con la persona che hanno scelto di avere accanto. Siete dei veri professionisti e lo dimostrate non appena c'è una buona occasione per farlo. Oggi non vi risparmierete nel mettere in luce la vostra abilità e competenza.

Il vostro spirito generoso non verrà mai meno, insieme alla volontà di gestire tutto secondo la giustizia e l’amore per le regole, che è uno dei vostri tratti caratteriali fondamentali. In amore, charme e una capacità di seduzione non mancheranno, in particolare se siete ancora single. Se lavorate anche oggi che è domenica, vi scoprite insolitamente più aggressivi. Sappiate che potreste essere più rigidi del solito e veder diminuita la vostra tipica tendenza a smussare le divergenze.

Scompaiono i malumori e le incertezze nel cuore in prossimità del vostro compleanno - se avviene in questo mese di novembre - e si aprono nuove entusiasmanti occasioni d’incontro. Chi è single si prepari a incontri all'insegna della passione. Potreste avvertire un po' di stanchezza, ma in serata tutto sparirà, grazie alla convivialità che ritroverete in famiglia.

Intuito, bontà e partecipazione emotiva alle situazioni che di volta in volta vi si presenteranno non vi mancheranno mai. Vi sentirete alleggeriti più del solito. Se avete una relazione, non vi farete mancare soddisfazioni familiari. Avrete la capacità di essere seri e anche autorevoli nelle situazioni lavorative, anche se non occupate posizioni di comando. Sfruttate questa autorevolezza per spendere una parola in più per un collega amico ora in difficoltà.

Gli astri vi donano un fascino irresistibile. Arrivano conquiste inaspettate, se siete single e aumenta il vostro senso di appagamento. Si prospetta un investimento in beni liquidi o anche immobili, ma sappiate pazientare e aspettare: il consiglio delle stelle è quello di di rivolgervi a un esperto prima di lanciarvi in manovre finanziarie di qualsiasi tipo.

La capacità di voltare le situazioni a vostro vantaggio non vi mancherà mai. Inquietudine e irrequietezza potrebbero colpire anche le coppie più stabili e, in casi estremi, potrebbero manifestarsi in fughe dai legami consolidati. Siete molto efficienti in campo lavorativo, se siete all’opera pure di domenica. All'orizzonte si profilano i guadagni che attendevate da tempo.



Se qualcosa è ancora intricato o non del tutto soddisfacente, non ve ne crucciate: il tempo sta lavorando per voi e vi farà vedere che non avevate avuto torto su nulla. I single si guardino attentamente attorno, perché un vero e duraturo amore è in arrivo. Raccogliete i frutti del vostro impegno e mettete le basi per nuovi progetti professionali. Se avete abbracciato una libera professione e lavorate anche di domenica, siete a un punto di svolta importantissimo, in cui si decidono gli esiti futuri del vostro cammino.