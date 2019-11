Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 novembre.

In questo sabato la parola chiave è rilassarsi. In campo sentimentale vi dirigete verso conquiste di alto livello. Grandi successi si profilano per tutti i single che cercano emozioni. Non sopportate di subire un'ingiustizia e riuscite a vendicare un torto subito. Fiutate un buon affare di cui si parla in ufficio e una buona occasione di incontro vi dà lo stimolo per mettere mano a un ottimo investimento.

Piccoli dissapori in famiglia non mutano un clima di condivisione che si respira felicemente in casa. Potreste avere qualche incomprensione col vostro partner. Non nascondete la testa sotto la sabbia. Se siete single vi sentite carichi e pieni di energia. Di solito preferite mostrarvi arrendevoli invece che affrontare i problemi di petto, ma stavolta non potrete fare a meno di esporvi per risolvere un complicato problema in ufficio.

Profilo del weekend sgombro da nubi, che tende a diventare progressivamente sempre più sereno. Siete oggi dei veri e propri seduttori. Attenzione a non trasformarvi in amanti che chiedono troppo. Avrete l'impressione di uscire da un tunnel e rivedere finalmente la luce. Il momento delle sfide combattute e vinte, delle meritate rivincite è ora giunto: la pazienza dimostrata vi premia.

Cercate di usare la pazienza che solo voi possedete per risolvere un imprevisto ed evitare discussioni con una persona a voi molto vicina. È arrivato il momento di dichiararvi, se avete qualcuno che vi ha fatto innamorare. Siete in una forma smagliante, di ottimo umore, socievoli e attraenti. Ottima giornata per fare nuovi affari, naturalmente dopo aver ascoltato i consigli delle persone che vi stanno più vicine e vi vogliono bene.

Oggi siete particolarmente irresistibili. Approfittatene se volete conquistare qualcuno che vi sta veramente a cuore. Se avete in programma un piccolo investimento meditate bene su tutte le condizioni e gli eventuali sgambetti che il contratto potrebbe nascondere. Per tutelarvi meglio, ricordate che parlare a quattro occhi è sempre meglio di una comunicazione telefonica: eviterete così un malinteso inutile.

Godetevi al meglio questa giornata di metà autunno, tenendo a freno la vostra insolita scontrosità; il primo a ringraziarvi è il partner. Se un partner ancora non ce lo avete e lo state cercando, potreste trovarlo vivendo una vita sociale più libera, intensa e vivace. Con l'apporto di una creatività davvero inesauribile, trovate ottime soluzioni per svecchiare situazioni preesistenti che non vi davano più soddisfazione.

Qualche tensione che vi aveva caratterizzato nei tre giorni precedenti è sostituita da maggior benessere e disinvoltura nel sociale. Avrete oggi tutte le armi necessarie per conquistare cuori solitari impenitenti. Sul lavoro ricordate che l'iniziativa porta sempre con sé qualche piccolo stress. Non serve arrabbiarsi, ma è meglio chiarire subito con colleghi, superiori e anche con i vostri più fidati collaboratori.

In campo sentimentale è giunto il momento di osare, in particolare per gli Scorpioni nati in novembre. Vi lanciate in conquiste sentimentali, non vi lasciate intimidire da difficoltà, rivalità e contrattempi di sorta. Anche l'aria in ufficio è cambiata e c'è odore di promozioni, avanzamenti, carriera che fa un balzo in avanti piuttosto considerevole. Sappiate seguire l'onda giusta che vi vede in pole position rispetto a tanti altri segni.

Una persona nuova ha attirato i vostri interessi sentimentali. Sarete pronti per dichiararvi e iniziare un corteggiamento di alto livello. Avrete un'ottima intuizione su una questione lavorativa, che in ufficio aveva lasciato tutti con degli interrogativi sospesi. Per il momento tenete questa idea per voi e non rivelatela a nessuno.

Non vi manca il fascino, sia che siate uomini sia che apparteniate al gentile sesso. Se siete single andate alla conquista di obiettivi piuttosto difficili, senza farvi spaventare dalle difficoltà che l'impresa comporta. La vostra marcia in campo professionale non si arresta e gli ostacoli vi sono solo da stimolo e non vi fermano.

Corteggiati e desiderati, raccogliete conferme del vostro fascino. Una fiamma di passione vi caratterizza oggi. E siete

proprio nella condizione giusta per accettare una nuova sfida sentimentale. Se siete liberi professionisti, avete tante idee creative. Assecondate pure la vostra vena di estro. Una nuova amicizia potrà rivelarsi d'aiuto nel lavoro.

L'amore vero può essere molto vicino. Non chiudete le porte a queste possibilità. Quando siete in vacanza rimpiangete il lavoro. Al contrario, quando siete a lavoro non vedete l'ora di ripartire per una prossima vacanza. Un po' di noia costella la vostra quotidianità professionale, ma non ci date tanto peso. Cercate stimoli nuovi, anche al di fuori della professione e non concentratevi su mete troppo ambiziose, che potrebbero al momento apparirvi non raggiungibili.