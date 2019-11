Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 novembre.

Mattinata gratificata da una bella Venere, che è nel segno del Sagittario per rallegrarvi lo spirito. Il tandem Plutone – Saturno è ancora in angolo dissonante con l'Ariete e vi porta a non sentirvi completamente sicuri e a vostro agio in ambito emotivo. Se siete nati in aprile il cielo vi predispone a successi amatori di tutto rispetto, specie se siete single e volete interrompere questa vostra condizione. Potreste risentire di qualche disturbo collaterale dei pianeti e non essere completamente equilibrati (come invece di solito siete) nel maneggio del denaro durante questa giornata. Fate attenzione alle spese pazze specie se appartenete alla terza decade.

Vi godete il passaggio di Nettuno nei Pesci, se appartenete alla seconda decade, per amplificare sensibilità e intuito. Plutone e Urano vi danno opportunità irrepetibili. Siete a un passo dal conquistare la persona dei vostri sogni. Sappiate cogliere l'occasione ora che i pianeti sono tutti dalla vostra parte. Il vostro segno è forse tra i più parsimoniosi; ebbene e specie se siete nati in aprile, lasciatevi oggi tentare da una spesa che vi può colmare di soddisfazione.

La Luna nel segno amico dell'Aquario esalta la vostra verve e vi rende più briosi del solito in questa bella giornata di inizio novembre. Con la bella Luna al vostro fianco avete tutte le carte in regola per dichiararvi finalmente a chi vi fa battere il cuore. Non ponete più esitazioni e tempo in mezzo. Lo Zodiaco lavora per voi. Attenzione alle spese frivole in cui spesso indulgete: Nettuno e Giove, entrambi contrari, se siete nati in giugno, potrebbero farvi esagerare!

Una posizione ancora felice del quadro planetario vi fa trascorrere una bella giornata di mezzo autunno, specie in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Marte, Saturno, Plutone sono contrari. Ancora qualche nube passeggera si può addensare sul vostro cielo, ma giusto per farvi assaporare con più gusto il piacere della conquista. Dovete infatti combattere un po’, ma avrete presto espugnato in pieno il cuore di chi sembrava irriducibile e inaccessibile. Sono in arrivo guadagni inaspettati giacché i due pianeti della liquidità e delle transazioni economiche, Mercurio e Nettuno, sono entrambi bendisposti rispetto al vostro segno. I cancerini più favoriti dalla buona sorte sono coloro che nascono nel mese di luglio.

Venere, dea della bellezza, della salute, dell'armonia, si trova in angolo benefico per il Leone. Marte continua a darvi i suoi influssi benefici dal segno della Bilancia. Potrete gestire le situazioni emotive senza lasciarvi frastornare dall’emotività, in special modo se siete nati dal 9 al 14 di agosto. Al vostro fianco c'è anche Venere a dare ai single grandi occasioni di divertimento. Il vostro è uno dei segni che più ama spendere e spandere non preoccupandosi delle conseguenze. Questa giornata potreste essere soggetti a questa tendenza più di altre volte.

Giornata di inizio novembre in cui la vostra capacità di gestire e organizzare trova l'occasione di esprimersi alla grande, in feste e inviti, in casa e fuori, con parenti e amici simpatici. Una Venere imbronciata può non farvi sintonizzare nel modo che vorreste con la persona amata, specie se siete nati in agosto. Provate a dare maggiore voce alle sue esigenze e ascoltate cosa ha da dirvi. Siete il segno tra i più risparmiatori dell’intero Zodiaco, non è una favola astrologica questa: oggi potreste però fare un’eccezione e lasciarvi andare a qualche spesa frivola, specie se di carattere edonistico e gastronomico.

Prosegue il momento positivo, per voi stabilito da Venere in Sagittario, bella per la prima decade adesso. Venere, Marte e anche Mercurio in ottimo aspetto favoriscono la comunicazione con la persona amata. Se siete invece single gli stessi corpi celesti creano oggi occasioni di incontro inaspettate che vi aprono il cuore alla speranza. Segno concreto e attento come voi siete non vi lasciate tentare da spese eccessive. Saturno, vostro governatore poiché celebrato nel vostro segno, pur ora in posizione tecnicamente negativa, vi dona il buon senso per non strafare, specie se siete nati nella seconda decade.

Vi scoprite più leggeri e ritrovate la vostra calma equilibrata in famiglia. Avete da sistemare con il vostro tipico garbo una situazione scomoda con la persona che vi sta accanto. La aggiustate grazie alla capacità di dialogo e alla pronta risoluzione. Plutone, Nettuno e Saturno sono al vostro fianco. Con Mercurio che è da più di un mese entrato nel vostro segno avrete a disposizione una maggiore quantità di denaro da far circolare per ogni vostra piccola o grande esigenza, specie se siete nati nel mese di ottobre. Fate attenzione a riuscire a mettere da parte anche qualcosa.

La seducente Venere nel vostro segno vivacizza il vostro spirito. Venere è nel vostro segno e la comunicazione con la persona che avete accanto si raffina migliorando considerevolmente, specie se siete nati in novembre. Sappiate approfittarne per sistemare antiche incomprensioni. Siete un segno a cui piace molto spendere e spandere: oggi potrete benissimo, sia pure moderatamente, dare sfogo a questo vostro desiderio. Attenzione tuttavia a non strafare!

Urano, in angolo favorevole per il vostro segno dall'amico Toro, vi assiste donandovi intuito e sensibilità. Vi dedicate alla persona amata assecondando ogni suo piccolo desiderio, come solo voi sapete fare, approfittando del tempo libero che la giornata vi può concedere. Incassate poi in serata i frutti di questo comportamento. Siete particolarmente parsimoniosi: su questo non c’è dubbio, ma quest'oggi, grazie alla posizione benefica dell'astro del denaro, Giove, potrete sicuramente spendere sommette discrete per non privarvi di nulla.

Cambiamento di rotta netto del clima astrologico, grazie alla Luna ospitata in Aquario. Una vivace Luna vi consente di essere seducenti con chi più vi piace. E se siete single potrete essere certi di aver conquistato chi avevate in mente senza sforzarvi troppo. Marte e Venere insieme alla tenera Luna sono tutti al vostro fianco! Andateci piano con le spese facili quest'oggi: Mercurio contrario potrebbe non darvi quella oculatezza che sempre dimostrate, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio.

La mattinata si apre positiva e gioiosa con Mercurio ancora nel segno dello Scorpione a infondervi buonumore e vitalità. Un bel Plutone vi dona la grinta per imporvi con il vostro partner e esprimere in modo convincente il vostro sentimento d'amore, in special modo se siete nati nella terza decade. Non vi lascerete soggiogare da alcuna lusinga. Avete un Mercurio dalla vostra parte se siete nati nella terza decade, potete dunque lasciarvi andare a qualche spesa in più che vi faccia piacere o riesca a colmare desideri in passato non soddisfatti.