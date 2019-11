Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 novembre.

Siete pronti a dare il meglio di voi stessi in famiglia e nel gruppo dei vostri conoscenti stretti. Mostrate un po' di incertezza verso la persona che vi sta accanto. Se siete alla ricerca di un rapporto passionale e in grado di darvi brividi di emozione irripetibili, dovete rivolgervi al segno d'Aria della Bilancia, quello di Terra del Capricorno e il segno d'Acqua del Cancro. Darete il meglio di voi stessi in una situazione di difficoltà che riuscirete oggi a risolvere brillantemente in ufficio.

Di fronte ad alcune divergenze che possono verificarsi, riuscite a minimizzare con la vostra tipica calma e capacità diplomatica. I segni che più vanno d'accordo sono quelli di Terra (il vostro stesso Toro e poi il Capricorno e la Vergine) e poi anche i due segni d'Acqua (il Cancro e i Pesci). Con questi segni il rapporto si svolge in modo fluido, sereno, viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. Se invece vi trovate ad avere a che fare con l'opposto segno d'Acqua dello Scorpione, il segno d'Aria dell'Aquario e il segno di Fuoco del Leone, siete di fronte a quei rapporti passionali intriganti sotto tutti i punti di vista e che possono completare alcune caratteristiche che al Toro mancano. Attenzione alle spese quest'oggi. Potreste imprevedibilmente sborsare più di quel che avevate previsto.

Siete sempre sulla cresta dell'onda, in una fase di fascino notevole che mettete in campo con chi più vi piace. Se siete single, vi risulterà difficile adesso mantenere questa condizione perché sarete molto desiderati e ambiti. In ufficio vi distinguete in quanto siete particolarmente vitali e non fate sentire ai vostri colleghi il peso della fatica.

Gli astri vi suggeriscono di essere pazienti in campo sentimentale. Sappiate aspettare e arriverà il momento opportuno per poter agire. Nel rapporto di coppia, il vostro segno ben si relaziona con l'elemento d'Acqua (i Pesci, lo Scorpione, lo stesso Cancro), ma anche con i due segni di Terra (il Toro e la Vergine), il rapporto appare buono. Quando vi relazionate invece con Capricorno (Terra), Bilancia (Aria) e Ariete (Fuoco), stabilite una relazione di tipo passionale, sicuramente più complicato, ma senz'altro più ricco. Risentite di un po' di stanchezza quest'oggi, ma per vostra fortuna il lavoro da sbrigare e ultimare si presenta facile.

Favorite le relazioni di coppia se avete un rapporto stabile. I segni che meglio si relazionano con voi sono i vostri compagni di Fuoco (Ariete, Sagittario e lo stesso Leone), seguiti da quelli d'Aria (Gemelli e Bilancia). In queste relazioni

avete la possibilità di sviluppare un accordo fluido, basato sulla comprensione, la fiducia e la stima reciproca. Per un rapporto dinamico che vi faccia crescere e che non difetti dell'elemento passionale, dovete mettervi in contatto, invece, con i segni dell'Aquario, dello Scorpione e del Toro. Sul lavoro, gli astri vi aiutano a non perdere occasioni di riuscita per la vostra carriera.

Maturano alcuni progetti che avevate messo in campo nei giorni scorsi. Non dovete far altro che raccoglierli e godere di quanto avete seminato in precedenza. In campo familiare siete particolarmente gioiosi e sereni. I segni con cui meglio vi relazionate sono i vostri compagni di Terra (il Toro, il Capricorno e la stessa Vergine). Non va male neanche con i due segni d’Acqua, Scorpione e Cancro, che vi forniscono quell'ingrediente di fantasia di cui spesso il vostro segno difetta. Se volete, invece, un legame passionale e destinato a produrre una trasformazione in voi, sarà necessario l’incontro con i segni molto dissimili dal vostro, ma capaci di completarvi. Si tratta del segno d'Acqua dei Pesci, di quello di Aria dei Gemelli, di Fuoco del Sagittario. Con buon senso e pacatezza, sarete i soli quest'oggi a chiarire una situazione di incertezza che si verifica nell'ambiente lavorativo.

Continua il momento positivo in generale per voi. I segni con cui in teoria legate di più sono i due segni d'Aria come il vostro, i Gemelli e l'Aquario. Anche i segni di Fuoco, il Sagittario e il Leone, possono mescolarsi bene alla Bilancia. Per trovare un incastro tra valori e coppie, che aiutano a crescere poiché molto dissimili e dunque complementari al vostro, dovete relazionarvi invece con Ariete, Cancro e Capricorno. Mostrate la vostra razionalità in ufficio e vi si apriranno molte porte.

I legami di coppia per il vostro segno zodiacale sono per tradizione quelli con i segni che si legano al vostro elemento d'elezione, ovvero l'Acqua. Il Cancro e i Pesci, ai quali si può aggiungere il vostro stesso Scorpione sono tutti segni dotati di fantasia, creatività ed emotività. Per una relazione complementare, tuttavia, bisogna andare verso i segni molto dissimili dal vostro, come il Toro appartenente alla Terra, l'Aquario segno d’Aria e il Leone segno del Fuoco. In arrivo una fase di grande soddisfazione professionale, che si può tradurre in sviluppi positivi per la carriera.

Saprete sfruttare a vostro vantaggio molte occasioni che oggi vi si presenteranno, soprattutto se siete ancora single. Gli incontri più facili e armonici che lo Zodiaco vi consente sono da riferirsi ai segni di Fuoco come il vostro (Ariete, Leone e lo stesso Sagittario) che si adattano precisamente alle vostre prerogative. A questi tre segni, si possono aggiungere anche i due segni d’Aria della Bilancia e dell’Aquario, capaci di sintonizzarsi sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Gli incontri più interessanti, poiché stabiliti con segni complementari, molto diversi dal vostro, sono con il segno d’Aria dei Gemelli, quello di Terra della Vergine e quello di Acqua dei Pesci. Uscite dall'ambiente lavorativo con il sorriso sulle labbra. Concludete i vostri impegni in ufficio con la classica buona volontà portandovi avanti per quel che vi aspetta nei prossimi giorni.

I single possono approfittare di una serata in cui il loro fascino è veramente al massimo. Tra i segni che lo Zodiaco stabilisce come "amici" del vostro, ci sono i due segni d’Acqua di Scorpione e Pesci e poi i vostri "compagni di elemento" molto simili a voi (il Toro, la Vergine e lo stesso Capricorno). Per i legami appassionati e capaci di imprimere un’evoluzione e una crescita, vanno citati il Cancro (Acqua), l'Ariete (Fuoco) e la Bilancia (Aria). Incassate stima e apprezzamenti da parte dei vostri colleghi. La capacità, il talento, il tempismo con cui avete saputo condurre un’ultima operazione sono stati di primo livello.

I legami di coppia sono favoriti con i vostri amici d’Aria, Gemelli e Bilancia (cui si aggiunge anche lo stesso Aquario). Poi ancora i segni di Fuoco, l’Ariete e il Sagittario. Se, invece, il rapporto va verso una direzione evolutiva, è molto probabile che l’incontro con i segni molto diversi dal vostro, come il Leone (Fuoco), il Toro (Terra), lo Scorpione (Acqua), vi arricchisca moralmente e materialmente e vi possa portare lontano. La capacità di conciliazione di opposte tendenze in cui voi siete veri maestri, vi fa mettere a punto diversi successi diplomatici in ufficio.

I rapporti migliori voi dei Pesci potete costruirli senz'altro con i compagni dell'elemento d’Acqua, il Cancro e lo Scorpione, cui si può aggiungere anche il vostro stesso segno. A questi segni possiamo far seguire i due collegati con l’elemento Terra, Toro e Capricorno. Se avete invece a che fare, sentimentalmente, con il segno d’Aria dei Gemelli, di Terra della Vergine, di Fuoco del Sagittario, è possibile che, pur con qualche scontro in più, il rapporto possa arricchirvi profondamente. La vostra capacità di mediazione risolve una questione spinosa tra un collega e un capo.