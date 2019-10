Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 ottobre.

Scegliete con cura parenti e amici con cui passare la serata. Riprendete il vigore che vi caratterizza e vi sentirete quasi come rinati. Si prospettano uscite e divertimenti in compagnia dell’anima gemella, che asseconda con gioia il vostro stato d’animo. Chi è single, invece, può approfittare del suo particolare fascino. Siete un po’ svogliati, se anche oggi che è domenica siete costretti a lavorare. È opportuno adesso riflettere meglio e rimandare, se possibile, le decisioni importanti.

Sentirsi in pace con l’ambiente circostante è la vostra soddisfazione più grande, che vi consente di dedicarvi allo svago e, se possibile, a un’attività fisica che non sia troppo stancante. I sogni d’amore si possono tramutare in realtà per chi sta vivendo una storia sentimentale iniziata da poco. Alcuni di voi coltivano ambiziosi progetti professionali, ma sempre con il realismo derivante dalla piena consapevolezza delle proprie possibilità.

Avvertite un senso di apatia che non vi permette di dedicarvi ad attività fisiche e allo sport. La persona amata vi richiede maggiori attenzioni, mentre i single si tuffano in passioni intense e contraccambiate. I cambiamenti che potrebbero verificarsi nell’attività lavorativa non devono darvi pensieri. Il nuovo corso vi porterà spunti di creatività ideali per trovare altri canali di espressione delle vostre competenze e abilità personali.

È possibile che un viaggio da tempo desiderato possa riuscire a trovare una realizzazione concreta. Le emozioni, per voi così fondamentali, trovano un fertile canale nella dinamica sentimentale con la vostra dolce metà. Amori nuovi fioriscono per chi, invece, è ancora single. Se continuate anche oggi che è domenica l’attività lavorativa mostrerete un po’ di comprensibile stanchezza.

Per molti di voi sono in avvicinamento progetti personali di una certa importanza come convivenze stabili e matrimoni. Possibili anche notizie di nuove nascite per le coppie giovani. Il vostro spirito pragmatico potrebbe riverlarsi la carta vincente per superare un concorso o un altro tipo di selezione e dunque non rammaricatevi troppo se oggi siete a casa a studiare e a prepararvi: i risultati ricompenseranno i sacrifici.

Molti vostri sogni sono destinati a realizzarsi, mentre altri avranno bisogno di tempi lenti e ponderati e aggiustamenti che si dovranno attuare di volta in volta. In ogni caso il vostro umore è ottimo. In campo sentimentale, fate attenzione a non pretendere troppo e usate sempre il vostro buon senso. Solido, affidabile e concreto, il vostro carattere è ideale per qualsiasi datore di lavoro.

Il quadro astrale di questa domenica di fine ottobre vi mostra i frutti positivi ottenuti col vostro impegno. Gli astri vi aiutano ad avvicinarvi alla vostra dolce metà con tutto la delicatezza d’animo che possedete. Per i single sono favorite le avventure all’insegna della passione: cercate di non farvele sfuggire. Se lavorate anche oggi che è domenica, i vostri sforzi nel settore professionale stanno per essere ricompensati a dovere.

In questo periodo non si esclude il provvidenziale arrivo di discreti introiti economici. Vi abbandonate con gioia a vivere la dimensione emotiva con il contorno di atmosfere decisamente romantiche, perfette per chi ha una relazione di coppia stabile. Anche i single sono gratificati da successi strepitosi. Si muove qualcosa di grosso nella professione e presto sarete chiamati a farne parte.

Per ritemprare il vostro spirito ci vorrebbe un bel viaggio, con cui poter saggiare il vostro tipico gusto dell’avventura. Sarete capaci di coinvolgere chi vi ama in quelle iniziative attive e sportive che tanto vi piacciono. Novità e incontri piccanti per i single di novembre in cerca di avventure. Se lavorate anche oggi che è domenica, sono in arrivo i risultati di questo duro impegno professionale, ripagato con cospicui interessi, non solo morali ma anche materiali.

La vostra saggezza avrà modo di esprimersi dando buoni frutti nel campo familiare e armonizzando i rapporti tra i parenti. Potrete contare oggi, in campo sentimentale, su una buona dose di fascino. Fate attenzione, però, perché alcune tentazioni possono arrivare a insidiare il vostro legame stabile. Se la relazione è solida non vi farete scalfire da passioni effimere. Sul lavoro non prendete decisioni definitive riguardo ad alcuni impegni di lungo periodo.

Avete di fronte una giornata in cui le vostre qualità migliori, come il saper curare l'amicizia, l’estro e la versatilità, potranno essere espresse alla grande. Sperimentate la gioia di nuove tenerezze e nuovi stati d’animo delicati. I single si lanciano in flirt appassionanti e gratificanti per il loro, ma forse un po’ effimeri. Riuscite a risolvere alcune divergenze all’interno del team professionale di collaboratori e colleghi, se anche oggi che è domenica siete al lavoro.

Oggi potete contare su un particolare intuito per valutare persone e situazioni. Non dimenticate la famiglia, che reclama una maggiore partecipazione da parte vostra. La comunicazione, strumento fondamentale di ogni rapporto di coppia che si rispetti, è oggi particolarmente positiva per voi. I single vivono un incontro appassionante e imprevisto. L’occupazione professionale non sempre porta gli introiti meritati e sperati. Gli astri vi suggeriscono di pazientare, perché il vostro riscatto arriverà.