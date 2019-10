Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 ottobre.

È consigliabile regalarvi una pausa di relax per recuperare le forze. Si sciolgono le tensioni che avevano offuscato una limpida comunicazione nella coppia. Si ricomincia, inoltre, a fare progetti con l’entusiasmo e la freschezza del primo giorno. Chi è single si prepari in questa giornata a un incontro molto interessante. Costanza e programmazione permettono avanzamenti nella carriera.

Gli astri vi invitano a fare attenzione alla vostra tendenza ad abbandonarvi ai peccati di gola: in particolare non esagerate nel consumo di dolci. È il momento di dedicarvi con più cura a chi vi vuole bene: lo sforzo non sarà eccessivvo e i risultati lo ricompenseranno in pieno. Le prove che state affrontando sul lavoro sono impegnative ma contribuiscono a incoraggiare ulteriormente la vostra ascesa.

Molti di voi in cerca dell’anima gemella potranno finalmente incontrarla. Sarà importante, però, non seguire i suggerimenti del vostro narcisismo e interessarvi veramente all’altro e meno a voi stessi. Emergono oggi piccole questioni da mettere a posto nel contesto professionale: tenetevi alla larga da polemiche che interessano i capi. Per farlo occorrerà tutta la vostra pazienza combinata a un’abile diplomazia.

La famiglia vi riserva soddisfazioni inaspettate. Non è il caso di affaticarvi troppo in palestra o in piscina, l'inizio del week-end invita a cercare un po' di relax. La sensibilità di cui date spesso prova sarà un elemento di profonda intesa con la persona amata. I buoni risultati che avete ottenuto nel corso degli ultimi tempi sul lavoro non fermano la vostra voglia di conquistare nuovi successi e di arrivare più in alto.

Cercate di tenere sotto controllo la vostra irruenza e la tendenza alla sincerità un po’ esasperata, soprattutto nei rapporti familiari e, in generale, in quelli sociali. Gli impegni quotidiani forse vi tengono lontani dal vostro amore. Rischiate di dimenticare ricorrenze e dettagli significativi che diventano determinanti nella vita di coppia. Sappiate rimediare con la vostra consueta e pronta generosità. La giornata si chiude in ufficio con un bilancio positivo su quel che avete realizzato, ma siete comunque stimolati a fare ancora meglio.

Nonostante alcune preoccupazioni quotidiane, trovate nelle braccia della persona amata tutta la carica emotiva di cui avete bisogno. Si prospettano occasioni speciali, invece, per i single del segno. Siete in un momento di scadenze importanti, ma non permettete alla tensione e al nervosismo di dominarvi. I risultati che aspettate arriveranno e confermeranno la bontà del vostro operato.

Un clima di armonia globale caratterizza la vostra giornata, con soddisfazioni derivanti dalla cerchia degli affetti familiari e anche da quella degli amici. Vi toccherà controllare o seguire in modo intelligente il corso di alcuni cambiamenti significativi che riguardano i rapporti interpersonali. Chi è in coppia, si dedica alla persona amata in modo sereno e totalizzante. Un piglio grintoso vi anima stimolandovi a farvi valere nell’ambiente di lavoro.

Tutto sembra scorrere in serenità, ma a voi non piace vivere troppo tranquillamente, quindi è anche possibile che qualche difficoltà possa sorgere all’orizzonte, al solo scopo di saggiare le vostre potenzialità. Se siete single guardatevi intorno: ci può essere il partner (o la partner) che cercate. Non ve lo fate scappare. La stima di cui godete nel vostro ambiente professionale è la solida piattaforma per poter costruire ulteriori successi futuri.

Gli astri proteggono l’intimità della coppia, mettendo in luce momenti intensi di vita passati insieme alla persona amata. Se invece siete single, si prospetta un’occasione fortunata per un incontro amoroso davvero propizio. In campo professionale sono in arrivo notevoli passi avanti nella carriera. Per ottenerli, in ufficio vi sorreggeranno la costanza, la programmazione e il vostro tempismo.

In questa giornata, con tutti gli stimoli e le frenetiche ambizioni che vivete abitualmente, è necessario concedervi un momento di pausa. In campo sentimentale alcuni incontri interessanti sono destinati a diventare unioni stabili per i single. È opportuno invece non forzare gli eventi nell’ambito professionale: i cambiamenti attesi sono in arrivo, ma per ora è meglio non affrettare i tempi.

Non vi scordate che i sentimenti vanno coltivati attraverso le azioni concrete verso chi avete scelto di avere come vostro partner. Cercare perciò di pensare meno al lavoro, tendenza che a volte vi rende distratti, e di dedicarvi più all’amore. Sul lavoro invece l’abilità diplomatica non vi manca di certo: riuscirete mettere a posto, grazie alle vostre qualità, alcune questioni non ancora chiarite.

Potete contare su una giornata di autentica corrispondenza nei sentimenti con la persona amata: godetevela appieno. Attenzione, però, a non pretendere l’impossibile dal vostro o dalla vostra partner, così rischiereste di incrinare l'idillio. La giornata è piuttosto impegnativa dal punto di vista lavorativo. Voi, però, saprete muovervi con prudenza tra colleghi e dirigenti, senza sbagliare.