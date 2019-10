Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 ottobre.

Ariete

Un ritmo frenetico si impadronisce di voi in questa giornata d’ottobre, rendendovi particolarmente attivi, agili di mente e brillanti in società. I pianeti in Capricorno dissonanti possono creare lievi incomprensioni nella vita di coppia: converrà usare tatto e delicatezza con la persona amata. Scompaiono le nubi in serata e l’intesa riprende a volare. Urano e Giove vi appoggiano alla grande nell’attività professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade. L’occasione di costruire un successo durevole si presenterà presto e sarà alla vostra portata: sappiate afferrarla senza esitazione.

Toro

Continua una fase di euforico benessere. Arriva una carica di eros che vi prospetta una giornata particolarmente vivace in compagnia della vostra dolce metà. Plutone, Nettuno e Urano collaborano a regalarvi magici momenti di intimità. Chi è solo sappia gestire l’intenso sex-appeal che possiede. Cresce la stima per voi nell’ambiente di lavoro dei colleghi e dei capi, spianandovi la strada, se state coltivando queste ambizioni, per giungere a posizioni eminenti.

Gemelli

Potete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali e private in maniera eccellente. Siete in un vero stato di grazia astrologica: la capacità di sedurre e amare sarà incoraggiata al massimo, specie se siete nati in giugno. Molti di voi in cerca dell’anima gemella potranno finalmente incontrarla. Moderate solo la tendenza a essere esitanti. Exploit a tutto campo per chi ha iniziato di recente una nuova relazione in estate. Nettuno parla di alcuni nodi da sciogliere, alcune questioni da mettere a posto nel contesto professionale. Occorrerà tutta la vostra pazienza combinata a un’abile diplomazia per riuscirvi.

Cancro

La configurazione astrale è piuttosto buona, vi spinge al cambiamento razionale, a mettere ordine in molti aspetti della vostra vita. È un momento sì, ma qualcosa vi suggerisce prudenza, tiene a freno gli slanci più spontanei e autentici nel manifestare i vostri sentimenti. Marte in posizione dissonante ha l’effetto di rendervi un po’ insicuri e introversi, specie se nati in luglio. Le coppie stabili non avvertono tuttavia mutamenti sensibili nella loro intesa. Cambiamenti significativi sono nell’aria nella professione. Se appartenete alla prima e seconda decade dovete adattarvi alle mutate situazioni usando tutte le vostre risorse interiori, le vostre armi segrete che si rivelano tuttavia efficaci.

Leone

Un venerdì di metà autunno in cui alcuni pianeti sono a vostro favore, ma non per questo esagererete in pretese. Per buona parte della giornata la Luna è vostra fedele alleata e crea atmosfere da sogno o poetiche, che faranno la fortuna delle relazioni sentimentali di lungo corso. Se siete single c’è la possibilità di incontrare la persona giusta che vi riempirà la vita. Giove nel Sagittario vi dona la possibilità di incontri fortunati in ambienti prestigiosi. Svolgete una professione indipendente? I pianeti si coalizzano per sostenere il successo delle vostre iniziative. La vostra capacità di guidare gli altri è molto favorita e può portarvi presto a conquistare posizioni di comando.

Vergine

Mercurio vi infonderà sicurezza in voi stessi e una carica di calore umano, fautori di successo e fortuna nel quotidiano. La Luna nel vostro segno vi dà la capacità di anticipare ogni piccolo desiderio espresso dalla persona che vi è accanto. In aggiunta Nettuno, pur in angolo dissonante col vostro segno dai Pesci, in questa giornata stimola il desiderio di espansione emotiva, nei single e nelle coppie. Mutamenti significativi sono all’orizzonte in campo professionale. Se siete nati nella seconda decade, per il momento avete una situazione di confusione, specie se avete scelto di abbracciare una libera professione; è necessaria una fase di riflessione sul da farsi.

Bilancia

Un clima di armonia globale è determinato dai buoni influssi di Sole, Mercurio, Venere e Marte che si preoccuperanno di illuminare la vostra giornata di soddisfazioni all’interno della cerchia di affetti familiari. Marte e Venere in buon aspetto, mettono in primo piano sia sentimenti che la passione, contribuendo anche a scuotere la vostra tipica pacatezza. Chi è in coppia si dedica alla persona amata in modo sereno e totalizzante. Chi cerca le avventure si mette in moto e di sicuro le troverà. Un piglio grintoso, in special modo se siete nati nella seconda decade, vi anima, stimolandovi a farvi valere nell’ambiente di lavoro. L’attuale configurazione vi consente di affermarvi sia pure con garbo e in alcuni di voi vi permette la difesa dei diritti di chi non è stato favorito dalla sorte.

Scorpione

Se siete nati nella terza decade, alcuni vostri desideri, ora, con la benedizione di Venere che fa l’ultimo viaggio nel vostro segno quest’anno, possono diventare realtà. Ma attenzione a non pensare che tutto vi sia dovuto o possibile. Tutto fila liscio, ma in voi, si sa, l’assenza di difficoltà può generare noia e sazietà. Urano semina incertezza e apatia nelle coppie della prima decade. Plutone, in ottimo aspetto, invece, se siete nati nella terza decade, rinvigorisce la parte erotica del vostro legame e allontana da voi qualsiasi dubbio. Un’attenta opera di programmazione sta dando ora i suoi frutti. Mercurio, in ottima posizione in Scorpione, conferma la bontà del vostro operato e la correttezza delle intuizioni lavorative.

Sagittario

Iniziate la giornata con vivacità, brio e allegria. La vostra espansività affettiva è molto stimolata da Giove, Venere, Marte tutti in splendido aspetto per il Sagittario e conduce, nella maggioranza dei casi, a fare la felicità della persona amata. Un minimo di prudenza nelle spese per amore non guasta, poiché siete tanto prodighi con chi vi vuole bene. Un impegno di grossa portata si delinea nell’ambito dell’attività professionale. Il cielo promette la vostra affermazione se lavorerete con tutta la costanza, la serietà, il rigore che vi saranno richiesti e in special modo se festeggiate il vostro compleanno in dicembre.

Capricorno

Momento quasi trionfale. Seguite la carriera con uno slancio eccessivo: il rapporto di coppia meriterebbe di più da parte vostra. Marte malmesso dal segno affettivo della Bilancia, vi invita a dedicare le necessarie energie alla persona amata. Vedrete presto i risultati di un cambiamento di prospettive. Nettuno vi aiuta in una lenta e benefica metamorfosi della vostra “ars amandi”. La via dell’affermazione personale è spianata: potete osare con tutta la vostra determinazione, proponendo, se è il caso, geniali innovazioni, che la forza illuminante di un positivo Urano, se festeggiate il compleanno nella prima decade, vi suggerisce. Vedrete risultati molto positivi specie se avete scelto di abbracciare la libera professione.

Acquario

I transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vena ironica, il gusto per la vita mondana, la disponibilità a iniziative filantropiche. Si scaldano i vostri cuori nelle vicinanze della prima frescura autunnale. Intensità delle emozioni e complicità erotica con la persona amata sono a portata di mano. Il cielo vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro, senza fatica e nel migliore dei modi possibili, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio.

Pesci

Una fase significativa della vostra vita sta per concludersi. I cambiamenti, cui siete stati sottoposti di recente, vi hanno un po’ affaticato, ma adesso potete fare il punto della situazione e cominciare a capire le soluzioni da adottare. È consigliabile non lasciarsi andare agli sfoghi dell’emotività e dalla possessività e concedere invece ascolto e attenzione al partner. Venere vi favorisce nel giungere all’impresa di una fusione con l’anima gemella in serata. Alcune iniziative che vi avevano visti coinvolti in prima persona sono per il momento rimandate. Saprete attendere con la vostra innata pazienza, e un pizzico di lungimirante visione d’insieme, i tempi propizi. Per il momento sarà invece essenziale raccogliere le forze per affrontare nuove decisioni nella vostra carriera.