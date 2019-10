Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 ottobre.

Se siete ancora single, il vostro temperamento esplosivo potrebbe oggi emergere in modo eccessivo. Cercate di non esagerare e moderarvi. Se, invece, avete una relazione di lungo corso, ascoltate le esigenze della persona che vi sta accanto. Gli astri vi invitano a non esprimere i vostri sentimenti in modo impulsivo e restare in silenzio. Riuscirete a risolvere con fine diplomazia una questione spinosa che si è venuta a creare tra i vostri collaboratori se avete abbracciato la libera professione. E grazie a questo riuscite a conquistarvi fiducia e stima.

Giornata di metà autunno che vi vede particolarmente pimpanti e fortunati. Buoni introiti economici e la vostra salute di ferro vi fanno accarezzare la possibilità di programmare un viaggio che desideravate compiere da tanto tempo. Dimostrate cura e attenzione verso la persona amata. La vostra indole affabile vi facilita nell'espressione dei sentimenti. Se siete imprenditori o liberi professionisti, approfittate di cambiamenti inaspettati, in cui vi saprete inserire positivamente.

Giornata di ottobre che vi vede attivi su tutti i fronti. Avrete la capacità di armonizzare i rapporti interpersonali tanto in ambito familiare quanto in quello delle amicizie. In campo sentimentale, potete contare su un sex-appeal capace di incantare chiunque. Nel caso siate ancora single, potete pensare di conquistare chi avete nel vostro cuore da molto tempo. Con intelligente diplomazia e i vostri toni tipicamente scherzosi, riuscirete a gestire una situazione molto complicata che si è creata tra vostri amici e colleghi di lavoro.

In generale, in questa questa giornata, gli astri suggeriscono di non prendere decisioni definitive. Avrete oggi la capacità di prendere l'iniziativa in campo sentimentale: sfruttate questo momento e non ve ne pentirete. Successo assicurato per i single. Fate una riflessione sui risultati che siete riusciti a portare a casa nella vostra professione: sono discreti, ma ancora non vi soddisfano pienamente. Gli astri vi spingono ad essere più esigenti e ambiziosi.

Non scordate di dedicarvi ai vostri parenti: ascoltate le esigenze di chi vi vuole bene. Il vostro fisico e la vostra mente in questa giornata sembrano invocare tanto relax. Romanticismo e atmosfere uniche caratterizzano la vita sentimentale in questa giornata. La vostra dolcezza vi fa ottenere tutto dal vostro partner, ma non abusate della sua bontà. Momento molto positivo anche per i single del segno. Le mosse che vi apprestate a fare oggi sono senza dubbio azzeccate e vincenti, ma fate attenzione a non urtare la sensibilità di qualcuno che sta in alto.

Pazienza e generosità sono le qualità di cui andate fieri: le metterete in campo in questa giornata. Riservati e prudenti, sentite ora la necessità di esternare i vostri sentimenti alla persona amata con un pizzico di ardore maggiore. Gli effetti del vostro slancio non tarderanno a manifestarsi e a farvi ottenere buoni risultati. Pensate a moderare le vostre ambizioni in campo professionale. Programmerete le vostre mosse future confidando nella vostra capacità di attesa.

Non prendete decisioni di cui vi potreste in seguito pentire. L'attuale stato di salute è soddisfacente, ma forse il cambiamento di stagione può farvi avvertire qualche lieve disturbo. È auspicabile una vita meno sedentaria. Una bella ventata di freschezza rallegra il vostro legame di coppia. I single sperimentano piccanti avventure erotiche. Giornata di riflessione e di messa a punto di strategie per il lavoro. Seri e diligenti, dovete soltanto saper aspettare con pazienza che i tempi maturino perché i vostri meriti siano riconosciuti.

In famiglia, nella programmazione del lavoro, nei vostri progetti di lungo corso, potrete avvalervi di una buona capacità intuitiva, con la quale arrivare ad ottenere i risultati sperati. Si prospetta una delle giornate più intense dal punto di vista sentimentale dell'anno. Se svolgete un'attività in autonomia, gli astri vi aiutano ad ottenere risultati che saranno sempre più apprezzati.



Sarete ottimi consiglieri, tanto nelle piccole azioni quotidiane quanto nei progetti di più lungo corso. Si prospetta una giornata positiva per la sfera passionale dell'amore. Fate attenzione a gestire con sensibilità e tatto le esigenze della persona amata. Successi in vista per chi coltiva un nuovo interesse sentimentale. Meditate su come far valere le vostre esigenze in ufficio, dosando le vostre mosse con tempismo e intelligenza.

Dovete fare attenzione a non essere troppo impulsivi nel prendere decisioni familiari o economiche che vanno invece attentamente ponderate. Stupirete il partner con il vostro calore umano e ne sarete contraccambiati dalla sua disponibilità all'ascolto. Non vi fermate mai in qualsiasi delle attività lavorative che vi aspettano per il resto della settimana. La vostra natura infaticabile è stimolata al massimo.

I risultati che avete raggiunto nell'ultimo periodo vi danno un'iniezione di fiducia in voi stessi. Anche la famiglia e la cerchia dei rapporti di amicizia vi garantiranno moltissime soddisfazioni. Riuscite ad essere in perfetta sintonia con il vostro (o la vostra) partner. Se siete, invece, in cerca dell'anima gemella, questa giornata si rivela ideale per tuffarvi in incontri decisamente promettenti. Determinati e efficienti, meditate su come farvi spazio per le vostre iniziative in ufficio.

Fate attenzione alle vostre risorse materiali. Avreste bisogno di un momento totale di relax per recuperare completamente le forze. Il calore degli affetti familiari, nella vita di coppia, è il toccasana per ogni contrarietà del presente. Se siete single, avrete a disposizione tutte le risorse necessarie per conquistare la persona che vi interessa. Lavorate oggi sulla creatività. I risultati, che toccherete con mano, saranno considerevolmente apprezzati nei giorni successivi.