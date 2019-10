Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 ottobre.

Giornata con qualche piccolo inciampo. Marte, Sole, Plutone e Saturno vi tengono sotto pressione, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade. In amore, in compenso, l'intesa coniugale e quella passionale sono garantite, grazie a Nettuno in Pesci. Per le coppie che desiderano allargare il loro nido, quest’oggi potrebbe essere il giorno adatto per pensare seriamente a un figlio. Per i single, invece, si apre un momento di amori freschi e piacevoli, anche se forse effimeri. Sul lavoro, infine, state per raggiungere una posizione più autorevole grazie agli sforzi fatti, ma affrontate la prova con molta serietà e senza farvi prendere dai dubbi.

Una configurazione zodiacale favorevole contribuisce ad aumentare vostra vitalità. In amore è l’eros la forza dominante della giornata, grazie a un Plutone forse addirittura in angolo troppo favorevole. La pulsione passionale supera, infatti, la pura dimensione emotiva e sentimentale. Se siete uomini, fate attenzione a usare delicatezza e tenerezze con la vostra compagna. Per quanto riguarda la vita professionale, sono in arrivo soddisfazioni. Nettuno fa risaltare le vostre indiscusse competenze, e chi di dovere se ne accorgerà.

Orizzonte sereno: il Sole, in ottimo aspetto, vi promette smaglianti successi mondani grazie ad una buona dose di charme. In amore, vi sentite in sintonia con l’autunno, con la sua poesia e i suoi colori. Il mondo attorno vi dice, insomma, che siete nello stato d'animo giusto per amare. Se siete in cerca dell'anima gemella, Urano vi dona nuove occasioni di incontro: sappiate non chiudere le porte del vostro cuore e mantenetevi aperti a ogni possibilità. Sul lavoro, per il momento lasciate le ambizioni nel cassetto. Arriveranno momenti più propizi per provare a spiccare il volo.

Giornata molto intensa nonostante sia cominciato il week-end. La Luna vi rende reattivi e pronti ad affrontare ogni sfida. In amore, è possibile che, pur nella piacevole intesa emotiva col partner, vi possiate sentire non completamente desiderati come vorreste. Adottate un atteggiamento più razionale e badate alla solidità dei sentimenti. Sul lavoro, un Mercurio favorevole fa sì che siate in grado di concludere tutto nei tempi prestabiliti, riuscendo a godervi il meritato riposo senza pensieri.

Giornata interlocutoria. All’orizzonte c’è qualche difficoltà, ma non scoraggiatevi: alla fine del week-end riabbraccerete una piena serenità. In amore è possibile che oggi, che siate single o in coppia, non vi sentiate completamente soddisfatti. Meditate su un incontro che avete fatto qualche tempo fa: è possibile che non riusciate a togliervi dai pensieri quell’esperienza che vi ha completamente conquistato? Se la risposta è sì, potete organizzare un nuovo incontro. Sul lavoro la vostra scalata verso il successo si configura lenta ma costante. Continuate così e non demordete.

Piccoli alti e bassi non turbano la fondamentale positività della giornata. In amore quest’oggi, potrebbero accusarvi di essere un po’ aridi di sentimenti, tanto se siete uomini quanto se appartenete al gentil sesso. La luminosa Venere vi dà la possibilità di smentire questa fama e di far conoscere il vostro lato più emotivo. Sul lavoro Nettuno e Luna ostili tendono momentaneamente a frenare le vostre iniziative. Tenete duro e sappiate aspettare: riuscirete ad arrivare a ciò che meritate grazie alla vostra grande competenza.

Un quadro astrale mediamente positivo permette di compiere passi piccoli, ma significativi, in quasi tutti i campi. In amore, Venere in buona posizione nello Scorpione espande il vostro naturale desiderio di affetto. Se siete single, prendete in considerazione seriamente l’idea di trovarvi una compagna o un compagno di vita con cui condividere un cammino assieme. Il cielo in questo vi sostiene. Sul lavoro, una grande sicurezza nei vostri mezzi non vi induca a chiedere di più di quel che è possibile in questo momento. Per arrivare dove volete il cammino è lungo, ed è necessario non bruciare le tappe.

La configurazione astrale vi costringe ad affrontare una serie di sfide. Armatevi di caparbia determinazione e superatele: sono capitate sulla vostra strada per dare un sapore più consistente alle vostre vittorie. Per quanto riguarda la vita sentimentale, quest’oggi vi abbandonate alla forza dell’emozione e spendete tutte le energie per dedicarvi alla persona che avete accanto. Ragione per la quale riuscirete a godere di atmosfere decisamente romantiche. Sul lavoro, Saturno in ottimo aspetto vi mette accanto a collaboratori e colleghi di alto livello con cui operare ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo possibile.

Il cielo quest’oggi ha predisposto una giornata entusiasmante. In amore vi lasciate piacevolmente incantare da una nuova relazione sentimentale che vi sta accendendo i sensi. Venere vi avvicina ad amori con connotazioni diverse da quelle solite che avete vissuto in precedenza. Al momento potreste essere molto attratti anche dalla trasgressione. Sul lavoro, invece, Nettuno contrario vi impedirà di ottenere le gratificazioni sperate. Ma non crucciatevi, non tarderanno ad arrivare.

Cielo illuminato da una serie di corpi celesti in angolo favorevole per il Capricorno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la Luna potrebbe favorire gli innamoramenti. Oggi è il giorno giusto per appassionarvi, gioire e anche soffrire per amore. Sul lavoro, Plutone vi permette di mostrare al meglio le vostre capacità. Qualora abbiate abbracciato la libera professione, buttatevi e accettate nuovi progetti. Saprete calcolare tutto a dovere e arriverete alla meta usando razionalità e intuito.

Prosegue un cammino sereno, anche se ci sono alcune negatività sparse nel vostro cielo, che potrebbero però avere l’effetto positivo di stimolarvi. In amore, Nettuno in Pesci vi rende comunicativi, espansivi e sensuali. Un atteggiamento che vi aiuterà a dedicarvi con premura al vostro partner. Sul lavoro, infine, avrete l’ennesima occasione di dimostrare quanto siete preziosi per l’intero team a cui appartenete.

Quest’oggi la Luna vi rende percettivi, lungimiranti, sensibili ed empatici. Benefici di cui potrete godere anche nei prossimi tre giorni. In amore, il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità, che siate single o in coppia. La Luna e Nettuno favoriscono le atmosfere serene e rilassate, che possono esaltare le emozioni forti. E questo vale per tutte e tre le decadi del segno. Sul lavoro, con grande intuito riuscite ad evitare qualche piccola prepotenza dei vostri superiori.