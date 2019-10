Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 ottobre.

L'unico rischio in questa giornata ricca di energie è quello di strafare. A darvi un senso del limite, proporzionando le vostre ambizioni alle possibilità effettive, ci penserà il saggio Saturno. Stimati da chi sta in alto, raccoglierete l'approvazione anche dei conviventi e degli amici. Avrete l'imbarazzo della scelta tra le attività a cui dedicarvi. Sarà una giornata ad alto tasso erotico. Marte, anche in angolo contrario, può però rendervi esigenti o capricciosi con la persona amata: fate attenzione. Sul lavoro siete lucidi, determinati e disinvolti nei rapporti con i collaboratori.

La stagione autunnale vi vede energici e pimpanti. Plutone vi dona un felice spirito volitivo che vi spiana la strada per occasioni fortunate, specie nella sfera sentimentale e in quella economico- finanziaria. La Luna prepara la risoluzione diplomatica di alcune controversie patrimoniali, che riuscirete a risolvere brillantemente. Avrete fascino erotico da vendere e la vostra sensualità accenderà facilmente il desiderio negli occhi di chi incontrerete. Il vostro buon carattere, il tatto e la cura attenta dei rapporti umani, sono un tratto distintivo dell'immagine che date di voi nel posto di lavoro.

Continua per voi un periodo impegnativo, sia in ambito pratico - materiale che intimo e privato. Per fortuna la vostra intelligenza è la bussola che vi guida in ogni nodo o imprevisto da sciogliere. Anche l'umore si mantiene alto. La giornata si presenta vivificata da una nuova intesa col vostro partner, o da un incontro promettente se siete single. La vostra competenza e professionalità verranno presto apprezzate da chi di dovere.

Si moltiplicano i vostri interessi e il tempo libero si vivacizza di progetti. Mercurio vi aiuta a rimettervi in sesto se avete un po' ecceduto nelle gioie della buona cucina. I vostri sport prediletti sono il nuoto e la bici. Il vostro tenero cuore ha bisogno di atmosfere romantiche, forse chi vi sta accanto in questo momento non lo sta capendo. Mercurio vi aiuta a comunicare con il vostro (o la vostra) partner. Malgrado qualche piccola disorganizzazione tecnico – pratica, la situazione lavorativa naviga a vele spiegate e verso mete ambiziose. Solo una raccomandazione: fate attenzione a non esagerare in richieste con i vostri capi.

Un cielo particolarmente radioso vede splendere diversi pianeti che vi appoggiano incondizionatamente in ogni iniziativa. Venere e Mercurio pongono note di stanchezza e vi consigliano di dedicarvi di più alla famiglia. I vostri sforzi sono tutti concentrati nella realizzazione personale: il rapporto col partner può risentirne. Se siete single vi dedicate a gratificanti avventure, sebbene alla fine si potranno rivelare effimere. Mercurio contrario può far emergere la vostra natura lievemente prepotente, che fa capolino quando non tutto va come voi avete previsto. Sappiate essere più tolleranti.

Nulla di quel che accade attorno vi sfugge: tutto è soppesato e analizzato. Se ne giova il settore professionale e quello pratico attivo. Ora potete procedere a qualche manovra di investimento che avevate lasciato in sospeso. Il buon esito sarà assicurato. Fate attenzione: non solo il fisico ma anche la mente ha bisogno di nutrimento. Sentirete un po' di nervosismo in amore, sarete un po' stanchi sul piano prettamente passionale. Cercate un momento di relax con la vostra dolce metà e curate maggiormente l'intimità. Nettuno continua la sua contrarietà e per il momento rende i cambiamenti che voi auspichereste più difficili.

Malgrado Saturno e Plutone siano contrari, questa giornata vi vede di buonumore. La parte sociale e mondana è un po' sottotono, ma non importa, in questo momento le soddisfazioni professionali e familiari vi riempiono di più la vita. Il tono muscolare è eccellente. Vi attende la palestra o, più in allegria, balli scatenati dove esibite la vostra prestanza fisica. Avete bisogno di sciogliere alcune tensioni e abbandonarvi alle emozioni più liberamente. Il vostro abituale autocontrollo può essere beneficamente scosso da Venere, che farà innalzare il livello del desiderio in tutti voi. Un ambiente particolarmente competitivo non vi rende capaci di dare il meglio: siate pazienti.

Cambiamenti di posizione lavorativa, mutamenti nello stare insieme con il vostro amore, rinnovamento di case, di luoghi e di famiglia: ogni svolta radicale è possibile e va in direzione della vostra evoluzione. Venere e Giove sono i vostri grandi benefattori. L'aspetto fisico e la salute sono smaglianti. Per conquistare del tutto chi volete c'è anche bisogno di un po' di sentimento, non lo dimenticate! La vostra competenza, con Mercurio benevolo, trova l'occasione di essere messa in luce in varie circostanze questa giornata.

Calore umano, slancio attivo verso l'esterno, sorriso travolgente, vi caratterizzano in questa giornata di metà ottobre. Sarete nella vostra forma migliore, con molte frecce al vostro arco. Se ne avete la possibilità potrete provarvi in sport come l'equitazione o il ciclismo. Se siete in cerca dell'amore, tenete d'occhio le vostre nuove frequentazioni: è là che troverete il classico colpo di fulmine. Gestite con razionalità ed autorevolezza un delicato problema lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione.

Mercurio nel segno a voi propizio dello Scorpione vi fa tuffare in nuovi interessi culturali, frequentare librerie, visitare luoghi insoliti: la vostra vera passione. Per molti di voi il benessere si misura nel conoscere nuova gente che vivifichi il vostro istinto sociale. Fate attenzione, però, a non trascurare i doveri familiari. Ponete cura alle esigenze di chi vi vuol bene: carriera e lavoro rischiano di portarvi fuori dal raggio dell'affettività. Sono in arrivo discreti introiti economici, provenienti dai frutti del vostro duro lavoro. Vi potrete poi orientare su un affare particolarmente redditizio.

La razionalità accompagna ogni vostra azione. Qualche problema con i mezzi di comunicazione o di trasporto potrà crearvi Mercurio. Ma con la vostra agilità fisica e mentale e un audace tempismo, saprete mettere tutto a posto. Il vostro fisico risplende della sua migliore condizione. Serenità e continuità nei rapporti di coppia sono garantiti da Saturno. Se siete single, intreccerete rapporti armonici. Avrete l'occasione di mostrare una delle qualità per cui andate fieri: la capacità di fare squadra, di coalizzare tutti per un unico obiettivo.

Il cielo un po' sereno - variabile, evidenzierà alcuni alti e bassi nel tono e nell'umore, non facendovi sentire in perfetta sintonia con l'ambiente. Con lucidità e, spesso, con un tocco di astuzia, riuscirete ad arrivare dove vi siete proposti. Gli astri suggeriscono di dedicarvi alla cura del vostro fisico. In amore arriverete a un'unione completa sul piano mentale, oltreché emotivo e fisico. Chi è single si immerge in avventure piuttosto sfrenate. Plutone aziona la vostra grinta in ufficio. La competenza, la capacità di rischiare e un pizzico di fantasia, saranno gli ingredienti della vostra riuscita.