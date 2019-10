Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 ottobre.

Per i nati sotto il segno dell'Ariete si prospetta una giornata discreta, nella quale avrete ancora bisogno di un po' di riposo per riprendervi dallo stress dell'ultimo periodo. In amore, sentite un grande desiderio di intimità con la persona amata: la Luna in angolo benefico vi porta a voler migliorare l'unione, impegnandovi a fondo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove vi fa essere seri e coscienziosi nella vostra attività quotidiana, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 12 di aprile. E sia che facciate un lavoro dipendente oppure siate liberi professionisti, vi prospetta avanzamenti significativi di carriera.

Configurazione planetaria piuttosto positiva con l'eccezione di Venere, che continua a disturbarvi, soprattutto in ambito familiare. In amore, Urano e Plutone sono entrambi molto propizi e pongono le basi per un momento magico di cui saprete approfittare, raggiungendo un'intesa invidiabile con il vostro partner. Sul lavoro, infine, risolvete con la calma e buon senso una complicata situazione professionale. Plutone e Nettuno vi forniscono l'abilità diplomatica necessaria per ottenere risultati apprezzabili.

Il Sole vi sostiene, mettendo in luce le vostre qualità migliori. Ciononostante, in amore c'è qualche lieve difficoltà a sintonizzarvi col partner, abituale o occasionale che sia. I nati in giugno, in modo particolare, possono sentirsi impacciati o intimiditi senza motivo. Per quanto riguarda la vita professionale, alcuni pianeti ostili non vi fanno rendere al massimo. Fate attenzione a non indispettirvi troppo per qualche futile e temporanea disattenzione di colleghi e capi.

Giornata in cui siete baciati letteralmente dai favori dei pianeti. Luna e Venere sono in ottima posizione e vi regalano espansività, simpatia e voglia di cambiamento. In amore potrete contare su una speciale sintonia con la vostra dolce metà. Una condizione ideale per una piccola fuga d'amore nel fine settimana. Con Venere ancora in ottimo aspetto vi lasciate tentare dalle emozioni che un eros potente vi sa dare: e saranno notti di passione con il partner abituale o occasionale che sia. In ufficio, infine, ritrovate energia e passione per ciò che fate. Anche perché il vostro spirito indomito vi stimola a farlo sempre meglio.

Quest'oggi, il cielo d'autunno predispone molti pianeti in vostro favore, contribuendo a farvi raggiungere successi in campo sociale e mondano. In amore, riuscite a dare consistenza alle vostre relazioni. Giove in aspetto positivo, infatti, favorisce le unioni serie e durevoli, e alcune di queste possono addirittura farvi arrivare al matrimonio. Sempre che siate di questa intenzione. Sul lavoro, infine, non vi pesa la fatica e riuscite a organizzarvi il lavoro con un'energia inesauribile. Un bel Sole vi consente di compiere veri e propri miracoli, consapevoli che quel che state facendo vi porterà frutti notevoli.

Per i nati sotto il segno della Vergine, si prospetta una giornata che sarà in grado di mettere in risalto la vostra voglia di perfezione. In famiglia, con gli amici, con i colleghi, viene fuori il vostro carattere preciso e deciso, in certi casi diremmo fin troppo. In amore, abbandonate ogni timidezza e se siete ancora single, dichiaratevi. Venere, specie se siete della prima decade, vi offre la magia di una seduzione particolarmente efficace. Per quanto riguarda la vita professionale, un po' di nervosismo vi fa insofferenti alle scadenze e non concilianti nell'ambiente di lavoro. Nettuno, tecnicamente contrario, vi rende allergici alla presenza di qualche collega non proprio gradevole.

Bella giornata per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore, però, siete assaliti da un po' di stanchezza nella relazione a due. Cercate di non dargli troppo peso e vedrete che presto le cose miglioreranno. Il fine settimana, infatti, sarà accompagnato da un rinnovato entusiasmo e da un eros trascinante. Sul lavoro, infine, Giove alleato con il Sole, vi rende particolarmente reattivi. Siate pronti, quindi, a ricevere ottime soddisfazioni grazie al vostro solerte operato.

Questo venerdì d'autunno sarà accompagnato da pianeti in posizione benevola per il vostro segno. In amore, fate attenzione al partener e non lasciatevi sfuggire eventuali indizi di malumore. Per far veramente funzionare una relazione vi dovete impegnare giornalmente a riconquistare la persona che avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, vi decidete finalmente ad imporvi in ufficio, ragione per la quale marcerete a passi spediti verso il successo. Fate solo attenzione a qualche piccolo inciampo in agguato sulla strada.

In questa bella giornata d'ottobre, continuate a fare affidamento su pianeti che vi aiutano a sentirvi realizzati. Saturno e Giove vi aprono infatti strade prioritarie verso il successo. In amore, impegnatevi a venire incontro alle esigenze del partner con il vostro buon cuore: la persona che amate potrebbe aver bisogno di voi. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, Giove fa sì che possiate agire con successo. Sul lavoro, infine, metterete in campo la competenza e l'altruismo necessari per gestire situazioni complesse.

In questa giornata il cielo si illumina sempre di più e vi spalanca orizzonti inimmaginabili fino a qualche tempo fa. In amore, con Venere che vi sorride, cercate di approfittare dell'ottima intesa che avete in questo periodo con il partner e assaporate tutti gli attimi di questa bella stagione. Per quanto riguarda la vita professionale: il lavoro va a gonfie vele; i tempi e i modi sono ben impiegati, c'è il riscontro di stima dei colleghi. Solo se appartenete alla prima decade del segno dovrete congelare qualche iniziativa che avevate messo nel cassetto.

Quadro dei transiti odierni tutto sommato positivo. Sole e Luna continuano a spalleggiarvi, mentre i corpi celesti che vi guardano imbronciati restano Urano, Toro e Venere. In amore, la vostra apertura mentale rimane l'ingrediente più esaltante della vostra relazione a due. La persona amata vi adora proprio per questa vostra libertà intellettuale e per la capacità di comprendere gli aspetti meno evidenti di ciò che vi circonda. Per quanto riguarda la vita professionale, non vi affaticate, ma tenete un buono ed efficiente ritmo di lavoro. Con Saturno in aspetto positivo dal segno del Capricorno, potete contare su una straordinaria concentrazione e una felice prontezza di riflessi mentali.

Profilo dei moti planetari che mostra un intreccio complesso. Mercurio, Venere e Urano vi inviano influssi positivi. Mentre Giove in Sagittario vi ostacola, alimentando momenti di nervosismo in famiglia e con gli amici. In amore, Venere vi gratifica, trovandosi nel segno erotico dello Scorpione, a voi molto affine poiché appartenente all'elemento Acqua, proprio come i Pesci. Il romanticismo potrà esplodere con partner vecchi o nuovi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 12 di marzo. Sul lavoro, infine, Plutone vi rende strategicamente diplomatici. Tenete un profilo basso per tutta la giornata e non vi lasciate coinvolgere in prese di posizione troppo nette nel vostro ufficio. Si creeranno probabilmente polemiche tra i colleghi e voi saprete mantenere una saggia ed equilibrata distanza.