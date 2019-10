Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 ottobre

La giornata inizia con alti e bassi d'umore. La mutata posizione della Luna non vi ostacola ma nemmeno favorisce troppo, obbligandovi a impegnarvi di più in amore. Non basta chiedere soltanto l'affetto, prima di riceverlo bisogna saperlo anche dare! Sarà questo il messaggio che il bianco satellite vi invierà, spingendovi a manifestare in modo più convincente il sentimento. Giove positivo vi fa audaci, spavaldi, arditi più che mai! E vi fa vincere sfide professionali con grande facilità, specie se siete nati nella seconda decade arietina e se svolgete un'attività autonoma. Sbaragliare alcuni avversari (ritenuti imbattibili fino a poco tempo fa), sarà la vostra occupazione attuale e costituirà anche un divertimento personale.

Nuovo giorno d'ottobre in cui uno dei vostri corpi celesti prediletti, Venere, si dispone in una posizione scomoda. Avvertite un grande desiderio di liberare l'edonismo, la gioia di vivere, la voglia di esprimervi senza freni, ma una voce interiore o difficoltà esteriori vi impediscono di farlo appieno. Nettuno bendisposto vi fa entrare in una sintonia magica con la vostra dolce metà. Per i nati in maggio si possono addensare nuvole passeggere, superabili con lo slancio spontaneo che riversate e che vi verrà ampiamente contraccambiato dal partner. Favorite le avventure per i nati in aprile. È Plutone, in ottimo aspetto, specie se appartenete alla terza decade, a farvi primeggiare nella vostra professione. E sarà oggi il vostro tocco di personale creatività a rendervi merito e giustizia.

Giornata in cui coltivate i vostri piaceri che non sono soltanto quelli legati al fisico, ma anche quelli della mente. Come più vi piace, vi godete il sentimento d'amore con sorrisi e complicità. Il Sole nel segno amico della Bilancia e Urano in quello buon vicino del Toro, in special modo se siete nati nella prima e nella seconda decade, fanno in modo che non ci siano solo sospiri e romantici abbandoni, ma anche il gusto di ironizzare e di alleggerire le giornate insieme. Uno scorrere lento, monotono dei tempi di lavoro può stancarvi o annoiarvi. È importante per voi avere continui stimoli professionali e Nettuno negativo in ufficio non vi fa accontentare come vorreste. Il pianeta vi guarda imbronciato esponendovi pure al rischio di un confronto non proprio agevole con l'autorità. In via preventiva, se avete a che fare con i capi, tenete sempre un profilo piuttosto basso e non raccogliete provocazioni e sfide da loro.

Quadro astrologico molto bello grazie a Venere in un segno profondamente amico come lo Scorpione, affiancata per giunta, da Mercurio, entrambi vostri pianeti numi tutelari. Non solo Luna e Venere sono benevole, ma anche Urano e nel segno di Terra del Toro. Vi lasciate tentare dalle emozioni che un eros potente vi sa dare. E saranno notti di passione con il partner abituale o occasionale che sia! Non esagerate, però negli eccessi sessuali. Più veloci e dinamici del solito, organizzate i vostri impegni lavorativi quasi bruciando tutte le tappe. Nettuno dona un pizzico di fantasia, con cui riuscirete a farvi stimare di più in ufficio.

In questa stagione autunnale il Sole, vostro nume tutelare, proietta splendidi aspetti sul Leone, dotandovi di carisma e di un incredibile potere di fascino sugli altri. Con ottime protezioni celesti, sia che siate in coppia oppure single, potrete assaporare i piaceri dello stare assieme in serenità con la vostra dolce metà. Chi è innamorato avrà il potere di creare, inoltre per voi, impreviste e romantiche atmosfere. Il vostro talento in campo professionale non è certo in discussione, sia che facciate un lavoro dipendente o che abbiate abbracciato una libera attività, tanto che non ci sarà bisogno di confermarne la validità con un vostro collega, nuovo arrivato.

Preparatevi a una giornata tra le più belle e festose di questo mese. I pianeti dell'amore, Marte e Venere, sono in ottimo aspetto, dal segno passionale dello Scorpione e da quello della coppia, la Bilancia. Se siete single forse dovete abbandonare la vostra consueta timidezza e osare di più. I risultati positivi non tarderanno a manifestarsi. Infaticabili con Urano, pianeta del lavoro, benefico in Toro state seminando molto bene se siete nati dal 25 al 29 di agosto. I frutti dei vostri sforzi non tarderanno a manifestarsi. Per il momento, però, potete contare sui discreti e meritati introiti.

Giornata un po' altalenante, per via di Saturno e Plutone in angolo contrario, anche se alcuni pianeti restano per voi in posizione mediamente buona. Mai come in questo momento potrete andare "dove vi porta il cuore". Plutone vi provoca qualche scompiglio specie se siete nati dal 12 al 16 di ottobre, ma voi proseguite per la vostra strada che è di una ricerca di esclusivistica fusione con la persona amata. Periodo ottimale se siete nati nelle prime due decadi del segno: una ferma razionalità vi assiste nella professione. Ora che la protettiva Venere è uscita dal vostro segno, fate attenzione a non compiere passi falsi se siete della terza decade.

Mercurio e Venere abitano il vostro segno e vi promettono una giornata che vi rialzerà notevolmente lo spirito e l'umore. Il sentimento prende tutti i riflettori su di sé questa settimana. Venere nel segno esalta l'emozione amorosa. Chi vi ha sempre visto più attratti dall'avventura erotica, sarà costretto a ricredersi! Diventate romantici e tenerissimi. Qualcuno di voi accarezza il sogno di fiori d'arancio. Organizzate con velocità, precisione e molta determinazione i vostri piani di lavoro. Plutone è l'astro fortunato che vi permette di aggiustare, adesso alcune faccende con la professionalità che vi contraddistingue.

Un felice intreccio tra corpi celesti vi regala una giornata in sintonia con le vostre caratteristiche basilari. Venite incontro alle esigenze del partner con il vostro classico buon cuore: è un momento questo in cui potrebbe aver bisogno particolarmente di voi. Saturno, positivo dal segno buon vicino del Capricorno, fa sì che possiate agire con successo verso la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 9 di dicembre. Determinati e inflessibili, siete quasi irriconoscibili dai vostri colleghi. Il rispetto delle scadenze vi è suggerito da astri rigorosi che fanno aumentare in voi il senso del dovere.

Si annuncia una giornata molto positiva che vi fa immaginare di essere ancora in vacanza. La Luna positiva poi Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, Venere e Mercurio sono tutti dalla vostra parte. I pianeti della passione, in simultanea vostri preziosi alleati, fanno risaltare l'ardore erotico a scapito dell'emozione sentimentale. Sintonizzatevi sulle esigenze del vostro partner abituale o occasionale, non trascurando l'aspetto emotivo dell'amore. Il fidato Plutone, in fortunata congiunzione nel vostro segno se appartenete alla terza decade, vi offre la capacità di meditare e di programmare nei tempi lunghi i vostri piani di successo.

Il Sole nel segno amico della Bilancia splende per voi aumentando il vostro fascino e, per chi ne ha la possibilità, aprendo a esperienze culturali e artistiche, anche attraverso piccoli spostamenti nelle immediate vicinanze. Il vostro temperamento molto liberale può essere scambiato per disinteresse. Sappiate dosare i vostri slanci amorosi con la capacità di lasciare spazio al partner, che alcuni erroneamente scambiano per indifferenza. L'affettività si misura nella costanza unita all'ardore e voi lo sapete benissimo. Saturno in bella posizione dal Capricorno vi consente ottime performance lavorative, se avete abbracciato una libera professione. Sapete giocare d'anticipo e siete voi a creare i cambiamenti, prima e anziché attendere che si verifichino.

Giornata magnifica che appare lo squillante annuncio di un periodo trionfale per un autunno davvero tutto d'oro. Inizio di giornata abbastanza sereno con il partner. La Luna armonica proprio in congiunzione in Pesci vi rende teneri e concilianti. Cercate di continuare ad esserlo pure in serata, quando insolitamente potrete diventare capricciosi. I pianeti "signori" del vostro segno, Nettuno, Venere e la Luna, tutti positivi, vi danno il classico "tocco di genio" in campo lavorativo. Se avete abbracciato la libera professione o siete imprenditori, potrete in questa giornata fruire di idee eccezionali, illuminanti per il futuro.