Fate attenzione a usare la consueta gentilezza con familiari, amici, conoscenti. Vi godete un'atmosfera di particolare distensione e di intimità con la persona che amate. Se lavorate anche oggi che è domenica, una rapida facilità di esecuzione vi sostiene nello svolgimento della vostra attività.

Ottimismo e energia vitale contraddistinguono questa domenica di inizio ottobre. Riuscirete a trovare convenienti occasioni d'investimento per i risultati del vostro lavoro. Sul piano strettamente personale, oltre al corpo avete bisogno

principalmente di rilassare la vostra mente. Avvertite un vero bisogno di nutrire le vostre emozioni quest’oggi. Il momento è propizio perché le vostre ambizioni possano essere portate a un felice compimento.

Potrete avvertire una lieve fase di stanchezza. Dedicatevi alla vostra famiglia e ai vostri amici e, per il momento, non preoccupatevi più di tanto di alcune questioni che troveranno a breve una facile soluzione. La vostra fama di spiriti liberi in amore è smentita questa giornata. Mettete in atto il vostro spirito organizzativo sempre vincente e riuscite a smaltire un'enorme mole di lavoro se anche oggi domenica siete all’opera.

È necessario non raccogliere le provocazioni e non lanciarvi in avventure di tipo economico che non offrano garanzie totali. La comunicazione con la vostra dolce metà è questa settimana serena e completa. Se lavorate anche di domenica, dovrete fare attenzione a non contrapporvi ai superiori. È opportuno adesso tenere basso il profilo e rimandare a dopo le eventuali vostre iniziative più ambiziose.

Il clima di fondo che respirate è di grande sicurezza nelle vostre scelte, di lenta e programmata ascesa professionale, di equilibrio nella dimensione privata e familiare. La persona che vi sta accanto beneficia di tutto il calore umano che sapete darle. Se lavorate anche oggi, non vi attaccate a una questione senza importanza e procedete spediti con serietà e competenza.

Si aprono le porte di una giornata tra le più favorevoli dell'anno. Molti di voi si godono l’atmosfera della domenica. E si tratta di un’atmosfera composta da una intima serenità che proviene dall'affetto dei propri cari ed è sostenuta dall'ottima salute psicofisica. Restate in ascolto delle esigenze del partner e ne beneficerà la comunicazione nella coppia. Avete concluso la settimana lavorativa con la soddisfazione di aver prodotto e sicuri di aver fatto il vostro dovere.

Aumenta il buonumore e la voglia di uscire di casa. Potreste avere solo qualche piccola discussione in famiglia. Siate più comprensivi con la persona amata, aumenterete la sua fiducia e otterrete un miglioramento dell'intesa. Se siete a lavoro anche oggi, non tutto quel che fate viene apprezzato. Non fatevene un cruccio, il tempo mostrerà a chi di dovere i vostri meriti.

Una freschezza fisica e mentale vi caratterizza. Non riuscite a fare a meno dell'amore. Si prospettano all'orizzonte nuovi interessanti incontri in ambito sentimentale. Se lavorate anche di domenica, la vostra sensibilità vi fa avvicinare oggi a un collaboratore in difficoltà, probabilmente nuovo arrivato, che tentate di aiutare con vero spirito di squadra.

Avvertite un po' di stanchezza questa giornata, anche se diversi settori della vostra vita riescono a darvi mediamente una discreta soddisfazione. Il vostro partner ha l'impressione di veder affievolito il vostro entusiasmo. Ma così non è: ora lo slancio lo dimostrate a ragion veduta e lo dosate con maggiore consapevolezza ed equilibrio. Lievi problemi di comunicazione tra i colleghi e collaboratori non vi disturbano più di tanto. Rinviate le decisioni importanti a lunedì.

Riuscite a gestire situazioni familiari non proprio di facile soluzione, usando il vostro consueto garbo. Gli astri contribuiscono a rendere la giornata fra le più romantiche dell'anno. Preparatevi a vivere momenti di abbandono e tenerezza. Grandi successi per le avventure e gli incontri dei single. Non riuscite molto a concentrarvi e a dare il massimo come di solito sapete fare. Se lavorate anche oggi, non vi affannate.

La vostra diplomazia vi aiuterà nel gruppo degli amici e in ambito familiare, per riuscire a gestire una situazione non proprio semplice. Giornata di sentimenti contraccambiati specie se siete nati in febbraio. Per i nati in gennaio, invece, sarebbe meglio non prendere posizioni troppo radicali col partner stabile o occasionale che sia. In ambito professionale è importante valutare le proprie mosse con estrema cautela e non commettere passi falsi.

La famiglia, con alcune questioni patrimoniali rimaste in sospeso, può assorbire una quantità notevole del vostro tempo. Ritorna una potente gioia di vivere e con questa arriva la voglia di amare. Ora è più forte il richiamo dei sensi che vince sul sentimento. Passionali e trasgressivi, riuscite a stupire il vostro partner fisso oppure occasionale. Potete subire di riflesso il disaccordo che si manifesta tra colleghi. Non prendete parte a quanto accade, vedrete che tutto si chiarirà attraverso un confronto diretto.