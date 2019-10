Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 ottobre.

Se sul piano sociale il vostro entusiasmo è un po' spento, cresce in voi, piuttosto, il desiderio di migliorare voi stessi per giungere a un'evoluzione completa. L'intesa col partner può raggiungere l'apice. Se siete single è il momento di lanciarsi con la persona che vi interessa. Fate un bilancio di quanto avete realizzato e capite che siete stati produttivi abbastanza, se svolgete un lavoro dipendente. Per i liberi professionisti, potete giocare una partita dove le vostre tante potenzialità possono esprimersi ottimamente.

Gli astri vi favoriscono in campo sentimentalre rendendovi amati e desiderati dal partner abituale o occasionale che sia. Non vi nascondete dietro la vostra scontrosità, perché qualcuno di molto vicino vi sta mandando messaggi di seduzione. Sul lavoro non riuscite mai a stare sereni. Tendete a non accontentarvi mai, ma i risultati che aspettate non tarderanno ad arrivare.

Malgrado alcune questioni nel privato e al lavoro vi diano qualche preoccupazione, il vostro umore si mantiene alto, perché accompagnato dalla buona volontà nel cercare di risolvere definitivamente ogni incombenza. Se siete ancora single avrete presto l'opportunità di trovare la persona giusta. Se siete in coppia, invece, potrete beneficiare di un'intesa mentale profonda col partner. Non vi sentite abbastanza apprezzati in ufficio. Cercate di non prendervela troppo perchè il vostro momento arriverà e, per ora, è più prudente non esporre le vostre rimostranze.

Gli astri assecondano i vostri desideri in campo sentimentale, soprattutto se avete cominciato da poco una relazione. Non scordatevi mai, però, di rimanere con i piedi per terra e utilizzare buon senso. I cambiamenti da voi tanto desiderati sul piano professionale sono sul punto di realizzarsi, ma ancora non si compiono in modo deciso. Saprete comunque come muovervi in futuro.

La vostra grinta vi consentirà di superare ogni tipo di ostacolo. Apparite più esigenti del solito nei confronti della persona che vi sta accanto. Fate attenzione a non diventare troppo autoritati nella vostra relazione. Efficienza e produttività vi caratterizzano sul lavoro. Sarete particolarmente apprezzati dai capi che hanno in mente grandi progetti per voi.

In ambito familiare beneficerete di un clima sereno che ha il potere di rendervi molto felici. Ascoltate le vostre emozioni in campo sentimentale. Se siete in cerca dell'anima gemella adesso può essere per voi il momento migliore per trovarla. Sul lavoro sarete capaci di minimizzare gli inconvenienti. Dimostrerete anche grande carattere con chi intende rendervi le cose più complicate. Riuscirete presto a dimostrare quanto valete.

C'è da far attenzione ai legami familiari e ai rapporti con gli amici che possono rivelarsi per voi oggi poco soddisfacenti. Il vostro spirito di libertà sembra non essere compreso dal partner. Fate attenzione a non alimentare la sua gelosia, sia pure inconsapevolmente. Il vostro intuito vi aiuta molto sul lavoro. Così come la vostra serietà nel portare avanti gli impegni, pur gravosi, che vi siete saputi addossare.

Sono in vista per voi alcuni investimenti molto convenienti. A volte lo scorrere quieto e tranquillo della vita di coppia può non darvi le emozioni che desiderate provare. Gli astri, però, vi invitano a non sottovalutare la serenità dello stare insieme e la solidità di un sentimento condiviso. Chiudete la settimana incassando l’apprezzamento dei colleghi per quanto siete riusciti a svolgere con rapidità ed efficienza.

Sarà necessario anche ricercare l'appoggio dell'ambiente familiare se volete arrivare dove vi siete ripromessi. In questi ultimi tempi avete forse dedicato la maggior parte delle vostre energie all'affermazione personale. Date ora più spazio ai sentimenti. Il momento è abbastanza impegnativo sul piano professionale, ma anche particolarmente stimolante, e, se saprete giocare bene le vostre carte, sarà vincente.

La fortuna può assistervi se decidete di investire i vostri risparmi: le mosse che potete fare in questo momento sono destinate a una florida maturazione. Non c'è solo l'intima condivisione, alla coppia serve pure la possibilità di mescolarsi con gli amici cari. Avrete inviti e parteciperete a uscite che vi rallegreranno lo spirito e gioveranno al rapporto. Accettate con entusiasmo un incarico che, seppure faticoso, può rivelarsi molto utile nella carriera.

Riuscite a vivere i sentimenti con equilibrio e costanza. Se siete single, invece, guardatevi attorno senza aver paura di provare attrazione per qualcuno. Approfittate di questo momento in cui avrete una notevole sicurezza nei vostri mezzi e lanciatevi verso le imprese più ardite. Il lavoro di squadra è quello in cui riuscite a dare il meglio. Avete la capacità di conciliare i diversi punti di vista ed è proprio questa la vostra qualità.

Vi sentite in pieno possesso delle vostre forze e c'è chi stenta a riconoscervi, ricordando la vostra tipica tendenza alla pigrizia. Potreste oggi essere poco sintonizzati con la persona amata. Il weekend tuttavia riporta un'intesa piena e gioiosa capace di coinvolgere la mente e i sensi. Vi fate rispettare in campo professionale. C'è infatti chi prova ad aprofittarsi di voi facendovi lavorare di più. Grazie al vostro buon carattere, evitate scontri e discussioni.