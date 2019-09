Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 settembre.

Sarete empatici e, grazie all'influsso astrale, viene fuori uno dei vostri talenti più noti, la capacità di guardare lontano. In famiglia darete consigli che vi verranno richiesti. Un gruppo di forze planetarie in transito nei segni tecnicamente contrari di Bilancia e Capricorno, può provocarvi lievi fraintendimenti con la vostra dolce metà. Rimanete in equilibrio. Siete liberi professionisti e lavorate pure di domenica? Chiuderete le attività di fine mese con serietà e senso di responsabilità.

In questa domenica uno stato di pace e di assenza di ansie è la vostra segreta aspirazione. Godrete di un momento di ozio quasi totale, anche se produttivo, fatto di interessi letterari, musicali e cinematografici. Condividete nel ménage di coppia anche la gioia di stare con le persone care, gli amici che vi vogliono bene. C'è da programmare nella vostra attività tutta l’agenda dei prossimi mesi autunnali, ma per il momento vi ripulite mentalmente da ogni preoccupazione e incombenza. Importanti progressi sono in serbo per voi.

La globale positività che i pianeti annunciano si riflette sulla vostra forma fisica che appare smagliante, anche se non fate particolari sport. In amore vi abbandonerete a emozioni indimenticabili. I Gemelli ancora single hanno l’occasione di poter conoscere persone nuove, capaci di destare il loro interesse in modo abbastanza vivace. Sappiano però lanciarsi e non stiano sul loro piedistallo di imperturbabilità. Pensate di poter fare un investimento in un immobile. Una persona amica competente in materia di economia vi saprà consigliare a dovere.

Settembre è stato generoso con voi, ma sta per terminare. La situazione migliorerà con l'autunno. Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, specie nella vita privata, in famiglia e in campo economico. Ma la vostra flessibilità vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo. Urano vi è amico dal segno del Toro e vi rende particolarmente seducenti. Dedicatevi alla persona amata con la delicatezza di cui siete capaci. Se siete single, tuffatevi nelle avventure che incroceranno la vostra strada. Sul lavoro dovrete portare pazienza, specie se anche oggi vi tocca lavorare.

I pianeti rafforzano la vostra vocazione sportiva e il vostro stato di salute. In amore il vostro calore passionale torna a sorridervi e a risolvere uno stato di incomprensione che si era creato in precedenza con la vostra dolce metà. Ora tutto naviga a vele spiegate! Urano non vi aiuta a stare nei tempi di lavoro se siete al lavoro pure di domenica o conducete un'attività indipendente. La Luna vi aiuterà ad organizzare gli impegni accumulati.

La negatività planetaria funzionerà esclusivamente come elemento provocatorio su alcuni vostri atteggiamenti troppo "seduti", in famiglia e nella cerchia delle conoscenze più strette. Plutone mette in risalto la salute fisica. Ricordate che non è obbligatorio però divertirsi a tutti i costi. Vi accoccolate tra le braccia della persona che avete accanto, chiedendo soltanto di essere vezzeggiati e viziati. Se vi trovate ancora a lavorare in questa ultima domenica di settembre, mostrerete indubbiamente la vostra carica di energia infaticabile, chiudendo gli impegni mensili o settimanali con brillante energia.

I pianeti aiutano la vostra voglia di svago nel tempo libero e i rapporti con familiari e amici. La sensibilità si espande, specie in un rapporto di amicizia che diventa per voi particolarmente intenso e coinvolgente sul piano mentale. Sarete teneri e comprensivi con la persona che avete accanto. Se il vostro o la vostra partner fa qualche capriccio di troppo, non vi arrabbiate, ma comprendetelo. Il Sole per voi ben messo favorisce un clima disteso nell'ambiente dove svolgerete l'attività concreta anche oggi che è domenica.

Nettuno alleggerisce lo spirito e la mente. Avrete voglia di muovervi: corsa, jogging e nuoto faranno molto bene alla vostra tendenza alla sedentarietà. Ricordate che l’amore per i propri comodi cui spesso andate soggetti, può essere l’esatto contrario dell’altruistico abbandono al sentimento. Non lo dimenticate. Sul lavoro siete un po' sotto pressione. Potreste avvertire un momento di confusione professionale e avrete bisogno di schiarirvi le idee.

Marte mette un po' di pepe nel clima troppo scorrevole e, per voi senza tanti stimoli, degli ultimi tempi. In famiglia vi si richiede una presenza più costante, specie se siete genitori o figli. Nelle relazioni amicali fate attenzione a non essere troppo dominatori. Sarete capaci di ascoltare la persona amata, ma fate attenzione agli alti e bassi dell'umore. Di solito siete un segno particolarmente prodigo, ma oggi Marte, in contrasto con il vostro segno, potrebbe rendervi insolitamente parsimoniosi o addirittura tirati.

Vi dedicate ai piaceri culturali come visite alle mostre, a eventi artistici e ai musei. Urano protegge il benessere fisico e mentale. Se amate la montagna e volete provarvi nel trekking o nel rafting, potete contare su nervi saldissimi e su muscoli d'acciaio. I successi erotici si sprecano, ma la vostra parte emotiva chiede maggiore libertà. Registrate una chiusura mensile con conti in ordine e ottime prospettive per i mesi autunnali futuri, specie se siete liberi professionisti.

In questa domenica il vostro fascino risplenderà al massimo. Se siete in vena di fare gite fuori porta, prediligerete i posti di mare. Avrete qualche problema a sedurre chiunque, come da vostra abitudine. Non preoccupatevi: presto recupererete il vostro charme. Date una grossa mano a un collega che si trova in difficoltà se anche oggi è domenica.

Sarete scattanti e carichi di energie! I pianeti vi daranno grinta, forza di volontà e spirito di trasgressione tipici del vostro segno. L'attività fisica non vi affaticherà e potrete vivere un vero ritorno di giovinezza, anche se siete avanti con l'età. Vi intendete alla perfezione con una persona che di recente ha colmato lo spazio sentimentale mancante nel vostro cuore. Anche se è domenica, non permettete che qualche situazione della vostra attività concreta ancora in stallo, vi distolga da un vostro momento professionale particolarmente soddisfacente e sereno.