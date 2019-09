Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 settembre.

Dimostrate di essere uno dei segni più capaci di amare dello Zodiaco. Esprimete non solo passione, ma anche tanto sentimento. La vostra competenza e professionalità, se lavorate anche oggi, è messa in luce. Sarete particolarmente apprezzati e, soprattutto se avete scelto di abbracciare la libera professione, potrete cogliere un'occasione unica per la vostra carriera.

Si innalzano umorismo e voglia di giocare. Sarete in forma smagliante in tutte le attività in cui vi cimenterete. Insieme alla vostra dolce metà organizzate momenti di svago con amici di vecchia data e così vi ritemprate. Se lavorate anche oggi che è domenica, avrete le carte giuste per farvi valere. Se siete liberi professionisti vedrete aumentare il consenso sul vostro operato e gli affari andranno davvero a gonfie vele.

Il vostro tipico carattere decisionista trova sfogo nella risoluzione di problemi familiari. Ma si rivela anche un prezioso contributo per i vostri amici che momentaneamente sono in difficoltà. In amore ascoltate chi vi sta accanto: potrebbe risentire facilmente delle vostre assenze, anche se resta in silenzio e non manifesta ciò che sente. Sarete dinamici e iperattivi professionalmente. E se qualcuno dei vostri collaboratori o dei capi si lamenta, voi non ve ne curate, e procedete spediti verso risultati professionali che vi daranno, in prospettiva, belle soddisfazioni.

Gli astri oggi non vi aiutano nella comunicazione e nella sintonia amorosa. In questo momento è necessario gestire i sentimenti con cura e delicatezza. Il richiamo del desiderio è tuttavia fortissimo e vi avvicina ad avventure all'insegna della passione. Se siete liberi professionisti, inserite quel tocco di creatività e di estro che vi rende inconfondibili. Se anche oggi lavorate, potete essere sicuri di ottenere avanzamenti di carriera inaspettati.

Una questione di tipo patrimoniale è destinata a trovare rapida soluzione. Attenzione a non riversare sugli altri, amici e conoscenti, le vostre inquietudini. Se sentite il bisogno di maggiori attenzioni, il vostro o la vostra partner asseconderà le vostre esigenze. Se lavorate anche oggi che è domenica, la vostra strada si aprirà a significativi successi professionali.

Oggi apparite nervosi con la vostra dolce metà. Scacciate i cattivi pensieri e cercate di non far pesare i vostri alti e bassi sul clima positivo del vostro rapporto. Se siete single, sarete spinti a provare esperienze nuove. Vi si richiede cautela nelle spese e, se avete in mente investimenti di una certa portata, è opportuno oggi soprassedere e rinviare.

Qualche nube passeggera non incrina il clima di euforia che caratterizza il momento attuale. È tutta all'insegna di novità sentimentali questa giornata di domenica per voi. I single vivono un momento di conferme del loro fascino. Se lavorate anche oggi, non apparite particolarmente concentrati. Cercate di riprendervi perché voi avete sempre bisogno di essere sempre i primi della classe.

Se ne avete la possibilità, le terme o la visita di una Spa vi rigenereranno completamente. Gli astri inoltre vi aiutano a migliorare rapporti sentimentali che sembravano difficili o traballanti. Potrete contare su un apporto di realismo che vi aiuta a rinnovare la vita di coppia e vi fa programmare progetti di ampio respiro con la persona che avete ora accanto. Successi notevoli in campo sentimentale si prospettano pure per tutti gli Scorpioni che sono single. C'è bisogno di un pizzico di fantasia da inserire nella vostra attività abituale per farla funzionare nel migliore dei modi. I risultati migliori verranno per chi di voi ha abbracciato una libera professione o svolge un’attività creativa, artistica o imprenditoriale.

Non vi mancano sensibilità e attaccamento al rapporto di coppia. Godete di una fase particolarmente felice nei sentimenti. Se anche oggi, che è domenica, lavorate, magari perché svolgete un’attività da liberi professionisti, concludete con successo un impegno che vi aveva un po' stressato negli ultimi tempi. E sarete pronti a ripartire accettando un nuovo importante progetto che vi verrà affidato.

Passione, sentimento e romanticismo sono gli ingredienti ideali per riaccendere o inaugurare un rapporto d'amore e li avete tutti a disposizione. Se siete liberi professionisti, imprenditori o esercitate una professione creativa o artistica, accogliete in questa domenica un progetto di lavoro che vi vede coinvolti in prima persona, ma che cela un pizzico di rischio. Valuterete attentamente ogni dettaglio e potrete così entrare pienamente nell'impresa, sicuri di riuscire a trovare la strada per il successo.

Potete aprire il vostro cuore a nuovi amori o a passioni antiche, ma completamente rinnovate. Si profila una fase sentimentale avvincente e piena di colpi di scena. Se lavorate anche oggi che è domenica vuol dire che siete stati in grado di dare tanto nel lavoro negli ultimi tempi, soprattutto grazie al vostro senso di responsabilità e disciplina. Presto raccoglierete i risultati del vostro impegno.



Cercate di ritagliarvi un momento di relax assoluto, magari a contatto con la natura: è necessario per voi una fase di distacco dal quotidiano che, negli ultimi tempi, vi ha tenuto abbastanza impegnati. Una rara capacità d'intendervi col partner accompagna la vostra domenica. Riuscite a superare le sfide a cui siete sottoposti con intelligenti strategie. Sarete in grado di mostrare la vostra abilità e le vostre indiscusse competenze se anche in questa domenica siete al lavoro.