Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 settembre.

I pianeti vi assicurano capacità comunicative e percettive, da sfruttare in ambito professionale, se anche se oggi vi dedicate a un'attività concreta, senza escludere la famiglia e la vita sociale in genere. L'efficienza e l'eloquio sono al massimo grazie al Sole, facendovi entrare in contatto con persone stimolanti in tutti i campi. Nettuno vi fa delicati e attenti a ogni esigenza della vostra dolce metà. È il momento per fare progetti importanti. Se svolgete un'attività intellettuale, il cielo vi dà una grossa mano nel riuscire a realizzare un significativo passo avanti nella carriera.

La grinta e la determinazione che tanto spesso vi caratterizzano sono le costanti di questa giornata. Alcuni pianeti vi remano contro, quindi sappiate usare la vostra proverbiale prudenza e lanciatevi solo in imprese che non presentino rischi eccessivi. Avrete muscoli scattanti, prontezza di riflessi mentali e nervi piuttosto saldi. L'ideale per mettervi alla prova in palestra e in piscina. Mano libera in amore. Molto favoriti i single che godono di ottime capacità di seduzione. Non vi lasciate frastornare dalle paure e accettate una sfida professionale che vi verrà proposta.

La giornata si annuncia briosa e attiva, come a voi più piace. Sarete vincenti su traguardi importanti, da esibire con sicuro successo. Sarete favoriti negli sport dove siete i primi della classe. Prontezza di scatto e eccellenti riflessi non vi mancheranno. Estro e forza di volontà si alleano per aprire il cuore di chi di voi è single. Incontri fortunati negli ambienti più disparati promettono ottimi sviluppi e frutti consistenti in campo affettivo ed erotico. Se siete in attesa di risposte che implichino cambiamenti significativi nella professione, preparatevi, perché sono in arrivo a partire dalla prossima settimana.

Il destino vi sta mettendo in mano le carte vincenti. A voi l'abilità di sapervele giocare con astuzia e sfruttando al massimo il momento altamente positivo. Potete scommettere di ottenere risultati brillanti in ogni campo: attenzione, in ogni caso, a sapervi misurare con i vostri limiti. Sul piano della salute siete così in forma da vivere. La temperatura si alza in ogni rapporto vi capiti, occasionale o stabile. Venere e Nettuno in bell'aspetto esaltano l'eros e il sentimento. Urano vi dona una voglia di tenerezza inaspettata. Se siete liberi professionisti, Nettuno rende attuabili alcuni vostri sogni.

Agili e concreti, riuscite a organizzare il vostro tempo con velocità e un pizzico di fortuna. Mercurio vi apre a una vita sociale brillante, anche se con frequentazioni decisamente selezionate. I rapporti con figli e figlie con sorelle e fratelli sono ottime. I pianeti vi sostengono nel coronare sogni d'amore a lungo accarezzati: i matrimoni, le convivenze, liete cicogne in volo, possono diventare per voi realtà. Dovete però saper pazientare e essere lungimiranti. Progettate senza stare fermi, se fate una professione indipendente e godrete di un momento di eccezionale stima e rispetto da parte dell'intero staff di persone che collaborano con voi.

Dal campo sociale a quello intimo e familiare vi sentirete incoraggiati a osare, a mettervi in gioco, a scommettere. Fate, però attenzione a non alzare troppo il tiro! Jogging e corsa leggera possono donarvi un look perfetto. Riuscite a infondere sicurezza e serenità alla persona amata che può attraversare adesso qualche momento di difficoltà. Venere fa aprire il vostro cuore alla comprensione e vi rende propensi a risolvere qualsiasi difficoltà. Il vostro bel piglio decisionale risulta convincente in varie occasioni pure oggi che è domenica. Se siete liberi professionisti, avrete gli stimoli giusti per riuscire a dare di più.

Il quadro che i pianeti vi prospettano questa giornata di settembre è abbastanza positivo. Marte, Sole e Giove vi donano una brillantezza mentale che è il vostro biglietto da visita in ogni circostanza. La voglia di fitness è tanta: è il momento ideale per iscriversi in palestra. Gli impegni di famiglia vi possono distogliere dal coltivare il rapporto d'amore. Metteteci un po' di più cura e di ascolto per il partner. Lavorate anche di domenica? Vi guadagnerete la stima di capi e colleghi, pronti a cooperare per voi.

La vostra natura fantasiosa e creativa sarà in primo piano. L'intuito che vi guiderà sarà di tipo quasi medianico. La vostra spiccata sensibilità vi permetterà di aiutare gli amici che si trovano in un momento di difficoltà. Terme e saune vi ritemprano e vi fanno ritrovare il benessere. Liberate la vostra capacità di amare con un’alleata d’eccezione amica del vostro segno: Venere. Sia che siate in coppia o single, vivrete un momento magico. Lavorate pure oggi? Riuscite a schivare un impegno professionale gravoso che vi avrebbe creato non poche seccature.

I pianeti vi renderanno vincenti in tutte le attività che vorrete intraprendere. Tenacia, forza di volontà unite, a un pizzico di caparbietà, non vi mancheranno, ma, in questa fase dovrete fare attenzione e non allargarvi troppo in alcuni campi della vostra vita. Non strapazzatevi troppo in palestra, preferite i corsi di ballo. Avvertite un momento di stanchezza con la vostra dolce metà. I legami di lungo corso non sono in pericolo, i flirt vivono invece alti e bassi. Non fate passi più lunghi della gamba: ricordate che Nettuno, pianeta della liquidità del denaro, vi rema ancora contro.

Vivrete un momento di successi nel campo di attività dove vi piace darvi da fare. La Luna vi regala l'armonia familiare e la possibilità di trovare un accordo con un parente con cui avevate aperta una questione patrimoniale. Avrete voglia di dedicarvi a hobby creativi. La componente passionale è predominante su quella sentimentale. In pieno fervore, riuscite a risolvere brillantemente ogni prova che qualsiasi attività mette sulla vostra strada, pure di domenica.

Configurazione complicata questo giorno festivo di settembre, in cui vi saprete destreggiare con la razionalità di fronte agli imprevisti. Dalla vostra avrete creatività, grinta, adattamento e intelligenza. Per il tempo libero, i vostri sport prediletti sono quelli di squadra. C'è la necessità di una riflessione da fare per voi, forse il vostro impegno si concentra più sul lato formale ed estetico della relazione di coppia, attualmente, che su quello sostanziale, emotivo e sentimentale. Il vostro savoir-faire vi rende amabili se anche oggi, che è domenica, lavorate.

Giornata un po' complicata anche se un gruppo di pianeti a voi molto amici e congeniali vi sostiene. Ritrovate la vostra abituale serenità nell'abbraccio della famiglia. Una Venere contraria vi può rendere ombrosi o diffidenti col partner. La situazione si scioglie poi in tarda serata. Lavorate anche oggi che è domenica? I pianeti vi spingono all'azione. Non è opportuno tuttavia fare passi impegnativi nella vostra attività, specie se avete abbracciato la libera professione.