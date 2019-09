Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 settembre.

Siete in vena di progetti di ampio respiro che in un futuro prossimo possono diventare realtà. A sostenervi ci saranno gli amici fidati. Plutone getta ponti di solidarietà e di condivisione produttiva. Nella seconda parte della giornata riuscite a prestare aiuto a una persona a cui volete molto bene. Coltivate un amore romantico, forse una passione antica e mai dimenticata. Dosate gli slanci e aspettate che l'altra parte faccia la prima mossa. Incertezze in casa: mostrate flessibilità e pazienza. Un appoggio insperato vi arriva da una persona autorevole.

Siete estremamente operosi, infaticabili, tanto in famiglia quanto in società. Non vi curate di chi non vi apprezza o proprio vi vuole ostacolare: arriverà il momento in cui avrete la vostra completa rivincita. Pazientate come solo voi sapete fare! In amore siete positivi, esaltando la vostra parte sensibile e affettiva. Le unioni recenti si stabilizzano, anche grazie a un buon contributo di passionalità, che Marte infonde. Fate attenzione con i soldi, perché potreste spenderne di più oggi. I vostri meriti sul lavoro saranno riconosciuti.

Urano reca doni che vi saranno utili anche nei momenti più bui. Bravi negli sport di gruppo avete il gusto per la compagnia e di divertirvi insieme agli altri, quando giocate. Ma la Luna potrebbe farvi perdere la sintonia con i compagni di squadra. Viverete un deficit di tenerezza e di sensibilità, ma quando vorrete, potrete accostarvi alle giorie dell'amore, certi di essere autentici e di saper coinvolgere. Urano vi spiana la strada per sicuri successi in campo familiare. Quel che avete prodotto in precedenza vi ritorna ora con gli interessi. E vi gratifica riempiendovi di soddisfazione.

Vi piace assaporare tutti i piaceri dell'esistenza. Il Capricorno, però, vi raccomanda di non abusare nelle follie gastronomiche. Non fate mancare nulla alla persona amata, provvedendo a ogni suo più piccolo desiderio, che per voi diventa vero ordine. Venere farà sì che siate ricambiati, godendo di autentica soddisfazione. I cancerini single sappiano guardarsi bene attorno in questo periodo, perché sta arrivando un incontro davvero memorabile che cambierà totalmente la loro vita. Riuscite abilmente a disimpegnarvi da un gravoso compito lavorativo, se svolgete la libera professione. Farete appello a un'intuizione per capire, in anticipo, quel che vi viene proposto.

Occhio a non appesantire il vostro fisico, di solito snello e scattante. Forse, nelle recenti vacanze, avete ecceduto in piaceri enogastronomici? Un buon regime alimentare vi rimetterà in forma molto rapidamente! Il sonno vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio perduto. Venere vi aiuta a stemperare, con una magica intesa emozionale, qualche lieve incomprensione che si era creata con il vostro partner. Sul lavoro, grazie anche al vostro piglio risolutivo, riuscirete ad evitare contrarietà più gravi.

Le indicazioni astrali di questa giornata di settembre favoriscono la vita attiva e quella familiare, facendo in modo che aumenti la vostra serenità e l'equilibrio interiore. Godrete di intelligenza e vitalità nel gestire ogni situazione (anche difficile), vi si pari davanti. Sarete bravissimi ad approfittare ancora delle bellezze della natura. Montagna e campagna dove poter respirare l'aria pulita sono i luoghi in cui ritemprarvi in spirito e corpo. Nettuno vi distrae dalla vita di relazione che richiede invece paziente ascolto delle esigenze del partner. Sul lavoro tenete un profilo basso, servirà per evitare (o attenuare), contrasti e divergenze che aleggiano in casa oggi.

I pianeti continuano a garantirvi un periodo eccellente, con Giove, Venere, Marte, Mercurio, Sole in posizioni favorevoli, a infondervi ottimismo e voglia di fare. Tenete a bada nervosismi e irrequietezze. Sarà con l'intelligenza, la flessibilità e con il vostro impareggiabile savoir-faire, che risolverete ogni contrarietà. Vivrete un weekend di atmosfere lirico poetiche. Non dimenticate però di curare anche la parte passionale che tanta importanza riveste nel ménage di coppia. Venere vi dona la capacità di comprendere (come nessuno sa fare), quel che succede oggi. Nulla vi sfuggirà specialmente in famiglia.

L'umore è altalenante, ma la congiuntura planetaria vi permetterà di primeggiare nelle vostre attività pratiche di ogni giorno, dove siete dinamici e intraprendenti. Non si ferma l'attività intellettuale con la scoperta di letture di romanzi avvincenti. Gli autori noir, i gialli, i romanzi di spie e di intrighi internazionali occupano il primo posto nella scala delle vostre preferenze. Vivrete consistenti successi amorosi. Andateci cauti con una persona che oggi vi ha fatto un po’ irritare e mantenete il vostro equilibrio.

Vi state incamminando verso un nuovo ciclo di vita e sentite un desiderio di trasformazione che occupa tutti i campi dell'esistenza. Attenzione però a non perdere di vista ciò che avete acquisito affettivamente, moralmente e materialmente! Avrete voglia di spaziare sentimentalmente, di variare gli ambienti e gli orizzonti sociali, anche, semplicemente per cambiare aria e poter volare di qua e di là. Il legame importante che avete annodato, però, vi richiede presenza costante, cura, impegno. I risultati del vostro impegno sul lavoro non tarderanno a manifestarsi.

Situazione astrologica per voi molto positiva. Venere vi crea alcune distrazioni e vi aiuta nello scioglimento di nodi in campo familiare. Ogni situazione in bilico si aggiusta grazie alla vostra fermezza razionale e alla capacità di portare concordia in casa. Nettuno, pianeta del benessere emotivo, vi favorisce nelle lunghe passeggiate solitarie che, spesso, stimolano in voi la concentrazione. Se siete single avrete modo di avvicinare la persona amata gratificati dal vostro aspetto migliore. Il vostro fascino è alle stelle e anche il senso dell'umorismo. Giornata che vi vede decisamente nella fase vostra attivistica: si accentueranno alcuni aspetti competitivi, anche se non lavorate, a pungolarvi nel dare il meglio di voi stessi.

Le energie planetarie positive riusciranno ad aiutarvi, con tatto ed equilibrio, a gestire una situazione familiare che vi aveva dato qualche preoccupazione: incassate in serata i risultati dei vostri sforzi. In campo sociale assistete a un momento di vivacità e sereno svolgersi dei contatti. Colmate il quotidiano della persona amata con la vostra gioia di vivere e il gusto per le cose belle di cui sapete circondarla. Pur con la vostra leggerezza di tocco, realizzate gli impegni vari di oggi con la massima serietà. Saturno costituisce uno stimolo di responsabilità. E le conseguenze future poi non vi deluderanno. Ottimi introiti in campo finanziario vi colmano di soddisfazione.

Un quadro planetario moderatamente positivo vi permette di svolgere le vostre consuete attività in ottima forma. I pianeti favoriscono il vostro lato tradizionalista, casalingo e conciliante: venite fuori facendo stupire i vostri conviventi nella preparazione di squisitezze gastronomiche. Nettuno vi rende agili, svelti mentalmente e innalza il livello del vostro senso dell'umorismo, che si tinge di situazioni che prediligono il paradosso divertente e il senso dell'assurdo. Sarete irresistibili: il punto è che forse siete allergici alla vita di coppia! Plutone e Nettuno sono i pianeti che vi aprono nuove strade lavorative da progettare oggi che è sabato.