Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 settembre.

Alcuni passaggi planetari, quest’oggi, limitano la vostra indole avventurosa. Plutone blocca i vostri slanci, specie se siete nati nella terza decade. Nel lavoro come nel vostro modo di porvi nel mondo, vi sentirete così un po’ frenati, ma l'intelligenza e la serenità interiore vi consentiranno di procedere poi per la vostra strada, senza esitazioni. In amore, la Luna si trova in una zona dello Zodiaco a voi congeniale, il segno di Fuoco del Sagittario. Avete la sensibilità per non dare eccessivo peso in questa giornata di inizio settembre ai rapidi cambiamenti d’umore del partner. Sul lavoro, infine, dimostrate serietà e capacità di mediazione. Qualità che non verranno ignorate dai vostri superiori.

Quadro dei transiti piuttosto promettente per questo giovedì di inizio settembre. In amore, uno splendido Mercurio aiuta anche i rapporti più annoiati e stanchi a risplendere di una nuova vitalità. Siete disponibili col partner e questo facilita la vostra intesa. Per non rovinare questo idillio cercate di non lasciarvi distrarre da qualche gelosia di passaggio che può irretirvi sul finire della giornata. Sul lavoro, infine, una grande volontà d’azione vi contraddistingue e vi suggerisce di osare. Sappiate però misurare con cura le vostre mosse: raggiungere i vostri scopi potrebbe costarvi molta fatica.

Giovedì vivace e supportato da buoni movimenti planetari. In amore, non vi lasciate scalfire da qualche momento di silenzio che potrebbe caratterizzare il rapporto di coppia. La Luna si mostra infatti negativa dal segno del Sagittario. Con la vostra tipica dolcezza e con un pizzico di senso dell’umorismo riuscirete a minimizzare ogni sensazione di distanza nel vostro rapporto a due. Per quanto riguarda l’attività professionale, quest’oggi, sarete abili nel trovare compromessi, riuscendo così ad aggiustare legami di lavoro in precedenza traballanti.

Quest’oggi Plutone e Saturno cercheranno di ostacolarvi ma non disperate. Avete infatti dalla vostra una Luna ancora benevola. In amore, invece, è Venere il vostro principale supporter. Grazie al suo influsso positivo potreste rivivere antichi sentimenti, passioni rinnovate o fiorite di recente. La configurazione astrologica vi invita a "buttarvi" per accogliere queste sensazioni senza farvi troppe domande. Sul lavoro, Mercurio vi dona capacità organizzative di rara efficienza, motivo per il quale sarete molto apprezzati.

In questo giovedì di settembre una serie di transiti benefici vi assiste. In amore, Venere vi rende concilianti negli affetti e attenti a ogni piccolo desiderio della persona amata. Quel che lui o lei vi chiederanno diventerà per voi un ordine. Fate attenzione però a non esagerare con la vostra magnanimità e a tenere fermo il timone della vostra saggezza, specie se siete nati dal 3 al 12 di agosto. Sul lavoro, infine, con equilibrio e senza lasciarvi frastornare da quel che fanno gli altri, dopo le ferie vi siete rimessi all’opera con il sorriso sulle labbra.

L’asso nella manica su cui potete contare oggi è Mercurio, vostro pianeta governatore, da giorni a suo completo agio nel vostro segno. In amore, cercate di aprire un po’ di più le porte del vostro cuore e osate quelle manifestazioni concrete di affetto che anche voi sapete dare, se solo lo volete. Anche perché Venere continua a transitare nel vostro segno. Per quanto riguarda la vita professionale, quest’oggi in ufficio date prova di serietà ed efficienza, qualità che vengono ammirate e apprezzate.

Un orizzonte limpido grazie a Venere e Giove, i due pianeti della fortuna, dell’armonia e della concordia. In amore, radiosi, espansivi e coinvolgenti con la persona amata, vi godete appieno i benefici di questi transiti. Una positività di cui possono approfittare anche i single per i quali sono in arrivo promettenti occasioni d’incontro, specie se festeggiano il loro compleanno dal 2 al 9 di ottobre. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, malgrado alcune contrarietà vi sentite più liberi di agire e di essere davvero voi stessi in ufficio.

In questa giornata di inizio settembre gli astri esaltano le vostre migliori qualità. In amore, se siete impegnati in una relazione, sarete particolarmente in armonia con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 di novembre. Chi è single, invece, accetti gli inviti dei nuovi amici e non chiuda il proprio cuore a seguito di recenti piccoli incidenti sentimentali. È possibile trovare promettenti occasioni di conoscenza all’interno di queste nuove cerchie di persone. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, il vostro fiuto vi porta a farvi tentare da interessanti prospettive di carattere economico. Non vi spingete però troppo in là, rischiate di incappare in investimenti azzardati.

Giornata di settembre in cui fate leva sull'energia, sulla forza di volontà e sul dinamismo. In amore, se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di dicembre, dovrete cercare di approfondire l’ascolto con la persona amata prestando attenzione alle sue esigenze e rendendovi disponibili a una comunicazione che sia il meno superficiale possibile. Spesso infatti tendete ad essere piuttosto sbrigativi. Sul lavoro, una determinazione ferrea, sostenuta da una visione razionale della realtà, vi accompagna nelle attività giornaliere. Ma Nettuno è ostile e vi invita a usare diplomazia nei rapporti umani che intrattenete con colleghi e superiori.

Un bel Mercurio è il vostro talismano da portare in tasca per tutta la giornata. Un punto a favore che si somma agli effetti benefici di Marte e Plutone, soprattutto in campo amoroso. Nello specifico, potrete contare su una grande carica passionale che vi aiuterà a compensare alcuni problemi di comunicazione all'interno del rapporto. In generale l’intesa complessiva avrà modo di prendere il volo. Infine sul lavoro confidate in Nettuno che riuscirà a mettere in luce le vostre indubbie qualità. E chi di dovere le noterà.

Prosegue per voi un momento particolarmente propizio, grazie alla presenza della Luna e Giove, entrambi in angolo positivo dal segno del Sagittario. In amore, il corpo celeste più grande del sistema solare, Giove, corre in vostro aiuto: quindi siete più espansivi e calorosi del solito, specie se appartenete alla seconda decade. Se siete in cerca dell'anima gemella occasioni impreviste vi possono capitare. Sul lavoro, il vostro savoir-faire e la vostra sobrietà, vero dono di Saturno in angolo benefico dal segno del Capricorno, sono gli ingredienti necessari per tagliare da vincitori il traguardo professionale.

Uno dei vostri astri protettori, la Luna, vi rende più volitivi del solito. In amore, Urano si trova in un punto dello Zodiaco molto benefico per voi. Così riuscite a vedere realizzati buon parte dei vostri desideri. In special modo se siete nati nella prima decade. Per i single nuovi amori sorgono all’orizzonte: sappiate osservare bene per non perdere una buona occasione. Sul lavoro, infine, siete portatori di intuizioni folgoranti che vi danno modo di essere ammirati da colleghi e superiori. Nello specifico, chi di voi abbia abbracciato la libera professione e sia sul punto di prendere decisioni importanti, si fidi oggi del suo intuito perché lo porterà molto lontano.