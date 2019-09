Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 settembre.

È una domenica che non vi fa rimpiangere le atmosfere gioiose e felici dell’estate appena trascorsa. La vita familiare e quella sociale vi riservano spazi di azione in cui metterete in evidenza la vostra personalità calorosa, esuberante, sempre al centro dell’attenzione. Sia che siate single sia che abbiate una relazione di coppia stabile, sentite la necessità di rivoluzionare profondamente il vostro vissuto sentimentale. Una configurazione stimolante e vivace vi consente di lanciarvi in tutti gli sport che vi sono graditi.

Ricercate oggi l’intimità con la persona che avete accanto e vi preparate a una giornata che vi concede sprazzi di romanticismo, se solo lascerete un po' da parte il vostro desiderio di controllare ogni cosa nella coppia. Dedicate molta cura al vostro aspetto esteriore. Di conseguenza avete un vero e proprio culto per lo sport, che esercitate con regolarità. Se non avete ancora ripreso le vostre normali attività in palestra, potete ritemprarvi con una sana corsa sulla spiaggia o una passeggiata in montagna.

Tenete il timone dell’equilibrio con i vostri figli, che potrebbero in questa giornata rendervi nervosi con i loro comportamenti. Chi è single è portato a lanciarsi verso flirt che non sempre rendono soddisfatti. Il vostro bisogno di maggiore profondità e spessore non è colmato da avventure che tendono a lasciare il tempo che trovano. Sappiate attendere con pazienza, poiché il vostro momento, da un punto di vista degli affetti sinceri, sta per arrivare. Attenzione a non affaticarvi troppo sul lavoro.

Non soffrite, in linea di massima, di un difetto che affligge tutti gli altri segni, la gelosia. Oggi però potreste sentirvi un po' seccati, perché la vostra dolce metà non fa mistero di ammirare l’intelligenza di qualcun altro. Da bravo segno che ama mettersi alla prova, vi lasciate conquistare dagli sport che comportano un carico di rischi non indifferente.

Non date per scontato quel che avete espresso in maniera confusa e poco chiara: la vostra docle metà potrebbe, forse, fraintendere. Cercare di non girare attorno a quel che volete dire. Con le giornate ancora molto belle e calde potete tuffarvi nei vostri sport preferiti, che sono quelli di squadra, dove voi ricoprite spesso una posizione di leader.

Avete la capacità di riunire le varie anime che compongono la famiglia. Avvertite il desiderio di rifugio e di quiete da condividere con la vostra dolce metà. Chi è single sfoggia una notevole sicurezza nei propri mezzi e si prepara a conquiste che lasceranno di sicuro il segno. I vostri sport preferiti sono quelli individuali, che si regolano su una disciplina e un esercizio costanti. Non vi dispiacerà, prima di riprendere l’attività in palestra, riattivare il fisico con corsette leggere e lunghe nuotate.

Va alla grande questa domenica di inizio settembre. Tutto procede in modo sereno anche nella vita affettiva se avete una compagnia fissa che vi sta accanto. Non date peso a qualche nuvola passeggera sulla relazione e, soprattutto, guardate con fiducia a quello che il vostro presente vi offre a livello affettivo. Barca a vela, nuoto, canottaggio: sono questi gli sport acquatici in cui ve la cavate particolarmente bene.

La configurazione astrale vi aiuta oggi a risolvere una questione patrimoniale o legata a problemi finanziari con i vostri parenti. Percepite uno stato d’animo complesso che sta attraversando il vostro (o la vostra) partner. Riuscite, però, a trovare la strada giusta per far ritornare il sereno nella vostra relazione di coppia. I vostri sport preferiti sono quelli che prevedono l’utilizzo dei piedi: dal calcio, alla corsa, dal podismo allo skateboard. Il vostro, però, è un segno artistico e quindi si lascia tentare dalla ginnastica artistica e dalla danza, classica o contemporanea che sia.

Mettete in campo la vostra personalità esuberante, che vi consente di essere sempre l’anima delle feste, dei ritrovi e degli incontri tra conoscenti vecchi e nuovi. Chi è single potrebbe imbattersi in incontri piuttosto interessanti. Quelli che, invece, hanno trovato da poco la persona giusta, sappiano curare con dedizione la nuova relazione. Il calcio vi appassiona, soprattutto se praticato con amici ed ex compagni di scuola. Ancor di più vi possono stimolare gli sport individuali dove mettere in atto la volontà di primeggiare.

Fate attenzione a non usare toni troppo accesi quando siete in contatto con le figlie e i figli. Continuate il bel weekend in compagnia esclusiva della vostra dolce metà mostrando il classico senso di praticità. Non vi piaceranno i luoghi tanto affollati e preferirete muovervi in ambienti più intimi, a contatto con la natura. I vostri sport normalmente sono quelli che si svolgono all’aria aperta, a contatto con mare o montagna. Ricordate, però, che i giorni di vacanza devono servire anche a ritemprare.

Qualche momento di incomprensione può creare lievi disturbi. Per il vostro carattere non sarà però difficile ritrovare rapporti sereni. In ambito sentimentale, non vi mancheranno la capacità di avvicinare chi vi interessa, né la forza di rischiare. Il vostro segno è proprio quello deputato agli sport di squadra: il calcio può diventare così la vostra vera passione. Molti di voi si lasciano però anche tentare dalle discipline che mescolano arte e sport, come il nuoto sincronizzato e la ginnastica artistica.

Non vi stressate più di tanto se non tutto va come vorreste. In serata recuperate una visione più equilibrata di ogni cosa, soprattutto nei rapporti tra i conviventi. Prendere decisioni non vi piace, ma oggi è necessario farlo. La vostra dolce metà vi spinge a essere propositivi. Accogliete di buon grado l’invito, e, con un pizzico di ironia e fantasia, riuscite a trovare soluzioni inaspettate che gratificano il vostro (o la vostra) partner. Gli sport che più vi piacciono sono quelli che non prevedono grandissimi sforzi.