Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 agosto.

Gli astri vi promettono un inizio di weekend molto fortunato. Non abusate, però, delle vostre energie. Uno slancio passionale notevole vi caratterizza, con il partner occasionale o fisso che sia. Se anche oggi lavorate, non vi mettete nella condizione di contrapporvi ai vostri capi. Una configurazione celeste piuttosto sfavorevole potrebbe farvi scontrare con loro, anche se si tratta di questioni di scarsa importanza.

La vita familiare vi rende gioiosi e spesso capaci di stupire tutti con la vostra ironia. Un amore antico risorge per voi all’orizzonte e vi mette lievemente in crisi. Il classico ritorno di fiamma rischia di lasciarvi spiazzati e incapaci di prendere una decisione. Seguite il cuore per prendere la strada più giusta per voi. Intensamente produttivi, infaticabili come sempre, chiudete tutti gli impegni della settimana che avevate accumulato in precedenza.

In campo sentimentale, una configurazione planetaria molto positiva vi dona l’eloquenza necessaria per proporvi alla persona che vi interessa. Se lavorate anche oggi potreste rischiare di entrare in contrasto con i vostri capi. Usate tutta la vostra diplomazia per non farvi trascinare in polemiche o scontri non previsti.

In famiglia la vostra generosità ha modo di esprimersi alla grande e in forme concrete: vi impegnate a fare il meglio per le persone che vi stanno vicine. Posti di fronte a una scelta sentimentale, non avrete esitazioni su chi dirigere le vostre attenzioni esclusive. Se siete in una coppia stabile, recupererete una perfetta armonia in una romantica serata con la vostra dolce metà. Date i vostri preziosi suggerimenti a un nuovo collega che è entrato da poco a far parte del team di lavoro. E chiudete il fine settimana con l’animo appagato.

In famiglia ci sarà da affrontare una situazione che coinvolge anche parenti lontani. È necessario riproporvi nella maniera più serena e sincera possibile al vostro o, alla vostra partner, provando anche a dialogare con lui o con lei e fugando ogni tipo di dubbi si possano essere creati. Sul lavoro non lasciatevi prevaricare da nessuno e riuscirete oggi dove altri si erano fermati o, addirittura, avevano fallito.

Fate entrare aria nuova nel vostro cuore se siete single. Incontri decisamente promettenti vi invitano a lanciarvi in avventure che preannunciano storie serie. Chi di voi invece ha un rapporto fisso sappia dedicarsi con più intensità alla propria coppia e non si faccia frastornare da alcune distrazioni provenienti dalla famiglia d’origine o, in genere, dall’ambiente circostante. Sul lavoro rallentate un po' il ritmo, lasciando da parte alcuni impegni che dovevate portare a termine per questo sabato.

La sfera sociale vi riserva qualche momento di soddisfazione in più. Nuove conoscenze hanno il merito di aprirvi alla frequentazione di persone che ambivate ad avere nella vostra cerchia da tempo. Sentite il bisogno di ritrovare intimità, quiete, armonia con la persona che avete accanto. Lasciate da parte ogni tentazione di esibizionismo e di voglia di farvi adorare dal vostro partner e vi dedicate alla cura del vostro rapporto in modo concreto e serio. Gli astri vi garantiscono di svolgere la vostra attività con fluidità e senza intoppi. Se fate un lavoro intellettuale, vi sorreggerà quest’oggi un'ottima memoria.

Prosegue anche in questo sabato il momento benefico per la vita relazionale, familiare ed emotiva in genere. Gli astri vi favoriscono anche sul piano sentimentale aprendovi la strada a diverse conquiste. Chi di voi, invece, è in una coppia stabile, vede innalzarsi il livello di attrazione erotica per il proprio o la propria partner. Riuscite a chiudere gli impegni d’ufficio con massima efficienza.

In casa siete il centro di confidenze e punto di riferimento per consigli e supporti che date ai vostri conviventi, ma anche ai parenti più lontani. Arriva il fine settimana e, soprattutto se siete single, esplode la voglia di socializzare e divertirvi. Se, invece, siete stabilmente in compagnia della persona della vostra vita, avrete oggi la possibilità di rinnovare emotivamente e spiritualmente il legame di coppia, portandolo a un livello di evoluzione e maturità notevole. In campo lavorativo, valutate una proposta che vi viene fatta se siete liberi professionisti.



L’apertura e la disponibilità al dialogo che dimostrate oggi favorisce quella dimensione di coppia esclusiva, profonda, speciale, che tanto vi piace e vi fa assaporare una perfetta armonia. Se svolgete un’attività indipendente e in relazione al commercio e alla vendita, avrete l’occasione di vedere buoni risultati che portano avanti i vostri piani di lavoro.

Attendete il weekend per ritemprare le forze, magari andando fuori al mare o in campagna. È necessario mettervi in ascolto delle esigenze del vostro partner in questo sabato. Se il vostro lavoro è collegato con il mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, vi si prospettano spazi nuovi e contatti nel settore estremamente produttivi. Sappiate proporvi e sfruttate il momento propizio per provare a imporvi.

Ultimo fine settimana d’agosto che vi vede con un po' di agitazione e di necessità di fare luce in alcuni ambiti della vostra vita. In famiglia sarà necessaria tutta la vostra pazienza, poiché i vostri figli vi impegneranno quest’oggi non poco. Mettetevi in ascolto della persona che avete accanto e assentatevi un attimo dai vostri problemi di lavoro e da ogni altra incombenza quotidiana. Per chi di voi è single, un incontro imprevisto con un ex può trasformarsi nel classico ritorno di fiamma. Organizzati e programmatori, vi trasformate in stakanovisti che non si fermano neanche quando tutti sono ancora in vacanza.