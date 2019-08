Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 agosto.

Va avanti alla grande questa estate, che per voi è davvero esplosiva. Sappiate approfittarne senza chiedere però alla sorte più di quel che vi può dare e proporzionate saggiamente le ambizioni ai vostri limiti e alle possibilità reali di cui disponete. Vivete la dimensione emotiva dell’amore in piena consapevolezza: non vi manca la sfera passionale, ma voi volete rendere il rapporto più profondo. Fate attenzione a non lasciarvi tentare dalle classiche spese pazze che vi prendono di tanto in tanto.

Le capacità di analisi e di valutazione vi accompagnano e vi permettono anche di aiutare gli altri a superare eventuali difficoltà. Solo una raccomandazione: non vi fate prendere da un atteggiamento di chi vuole dare troppi consigli e, soprattutto, non muovete sempre tante critiche. Le coppie di lungo corso godono di una fusione emotiva totalizzante e appagante. Vi lasciate un attimo andare a fare qualche spesa in più quest’oggi. La vostra tendenza a essere un segno risparmiatore non smette di esistere, ma vi consente una più conveniente disinvoltura.

Avete modo di comprendere meglio alcuni comportamenti altrui e darvi una spiegazione convincente su alcuni ultimi eventi che vi hanno interessato. Sul piano sentimentale vi prende qualche lieve malinconia amorosa. Le risorse economiche non vi stanno certo mancando in questo momento. Non vi cullate, però, a spendere e spandere tantissimo, anche perché alcune scadenze fiscali si profilano all'orizzonte.

Oggi beneficiate della capacità di guardare ogni aspetto dell’esistenza con occhio profondo e critico. Sul piano sentimentale giocate una partita in cui alzerete la posta e, per voi, non sarà certo un problema. Se avete la necessità, per varie ragioni, di fare spese in più, non vi preoccupate: la configurazione astrale positiva vi assicura che le risorse economiche non vi mancheranno.

La vostra personalità dinamica avrà modo di esaltarsi e di mostrare i suoi lati più belli. Tra questi ci sono la vostra generosità, la capacità di essere inclusivi e l’istintiva simpatia. Dovrete solo fare attenzione a non scattare in modo imprevedibile di fronte ad alcune provocazioni che oggi potreste raccogliere. In amore si profilano all'orizzonte possibilità inattese. Gli astri vi assicurano prudenza nelle spese, ma non vi fanno mancare una misurata prodigalità.

È un sabato che vi vede con qualche freccia di meno al vostro arco. Controllatevi negli eccessi della buona gastronomia: chi apprezza il vino e gli alcolici, sia più moderato in questo periodo nel loro consumo. La vostra capacità di ascolto vi aiuta a comprendere e risolvere una questione che vi teneva in ansia con la vostra dolce metà. Tenete, per quel che è possibile, un atteggiamento equilibrato e non vi sbilanciate troppo né nella direzione di spendere, né di risparmiare troppo.

Gli astri vi favriscono nello stringere nuove amicizie e contatti che poi vi tornano utili. La vita di coppia gode di una sintonia a tutto tondo. Coinvolgete il vostro lui (o la vostra lei), in proposte, eventi culturali, interessi politici e umanitari che volete condividere oggi insieme. Attenzione a qualche eccesso di impulsività, al desiderio che vi sorgerà di non farvi mancare nulla.

Beneficiate oggi di una buona dose di capacità di adattamento alla realtà e spinte alla creatività. Il momento è esaltante per la dimensione affettiva, forse anche troppo, tanto da farvi un po’ perdere il controllo delle situazioni. La tipica tendenza a sperimentare nuove emozioni andando spesso oltre i confini si rivela molto spiccata. In questa fase dell’estate non volete vincoli di nessun tipo, dunque vi piacerà spendere in libertà e non ascolterete ragioni.

Grinta, volontà di imporvi e senso di sicurezza in voi stessi non vi mancano. Non rifiutate inviti, feste, ricevimenti, vernissage pomeridiani. È nelle situazioni più impensate che troverete la persona che fa per voi. Sentite il bisogno di allargarvi un po' di più nelle spese, ma mantenevi nei limiti della vostra oculata prudenza e non ve ne pentirete.

Vi godete il nuovo weekend d’agosto con più leggerezza riuscendo ad armonizzare la vita familiare con quella sociale. Attenzione a non esagerare quest’oggi nei piaceri enogastronomici. Gli astri vi promettono una giornata da sogno da vivere con la vostra dolce metà. Attenzione a non spendere in circostanze futili dove la vostra prudenza viene parzialmente appannata.

Nelle amicizie e nei ritrovi mondani cui siete soliti partecipare, avrete modo di mettere in luce la vostra personalità brillante, divertente, arguta. Il mood che vi circonda è quello di un romanticismo con la persona amata, ma voi sentite il desiderio di mescolarvi con gli amici e le conoscenze più strette. Non vi pentite di aver scelto di condividere questi momenti di piena estate in convivialità. Avete a disposizione in questo momento discrete risorse economiche. Per fortuna, la vostra natura equilibrata vi frena dallo sperperare troppo i vostri guadagni in tante piccole spese frivole.

Sperimentate l’amore per la vita comoda e la capacità di instillare la concordia in chi vi è attorno. Se siete all’inizio di una storia d’amore sarà necessario pazientare un po' e sapere che per conquistare chi vi piace occorre una lucida tattica. Vi può accadere che spendiate più del previsto in questo sabato di mezza estate. Fate particolare attenzione se siete nati tra 4 e 9 di marzo.