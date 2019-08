Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 agosto.

Profilo dei transiti di Ferragosto abbastanza positivo. Ottimo il rapporto con figlie e figli, fratelli e sorelle. La vita affettiva che dà molto più spazio e peso alla parte passionale, erotica, fisica dell’amore e meno a quella romantica. Non trascurate le delicatezze e la parte emotiva. Quali sono gli alimenti che prediligete in gastronomia voi dell’Ariete? Sicuramente tutti quelli decisi, piccanti, definiti. Vi piacciono arrosti succulenti e ben conditi. Senza dimenticare i dolci di cui siete ghiottissimi.

Configurazione di Ferragosto discreta. Fate attenzione in famiglia e specie fra genitori e figli. Se nel vostro rapporto a due ci sono alcune lievi discrepanze, o, meglio differenze, questo non vi deve inquietare. Siete il segno della buona cucina, della gastronomia, dei palati raffinati. Non certo a caso nel vostro segno i cuochi e i ristoratori abbondano.

Vi godete il buon apporto della Luna in Aquario. Molti di voi si esibiscono con gli amici e i parenti, intrattenendoli con la loro spumeggiante e irresistibile simpatia. La luminosa Venere vi dona la ricettività necessaria per capire i desideri che dimorano nell’animo della vostra dolce metà. Grazie a Plutone, che nel vostro segno è idealmente celebrato, mettete in mostra la vostra abilità di cuochi usando l’estro dei veri animali da palcoscenico. E se vi mettete in scena a provare il vostro talento, riuscite a essere apprezzati e celebrati per ogni pietanza.

Ferragosto positivo. La vita familiare vi offre le migliori soddisfazioni, specie se crescete bimbi piccoli che vi allieteranno con i loro estri e i tipici infantili capricci. Una dissonanza celeste di Saturno nel segno del Capricorno può oggi non farvi comunicare in modo agevole, spontaneo e appropriato con la vostra dolce metà. Il Cancro è un segno artistico e creativo, dunque è impossibile non si lasci tentare dal mondo della gastronomia per mettere in gioco le sue carte. Amante di tutti i dolci, dei latticini, dei gelati e delle squisitezze al cucchiaio, è proprio in pasticceria che il vostro segno sa farsi valere e apprezzare di più.

Giornata di Ferragosto in cui il cielo si fa via via sempre più sereno. Passione e sentimento si combinano con grande efficacia nel vostro segno, promettendovi una giornata indimenticabile sotto il profilo emotivo, ma anche da quello erotico. Un segno che ama stare sotto i riflettori come il vostro si lascerà tentare dalla voglia di esibirsi in cucina e ai fornelli, dove vorrà recitare la parte dello chef d’alto livello.

Quadro dei transiti di Ferragosto che mostra qualche lieve nube passeggera, forse dovuta alla stanchezza. Godetevi la quiete che la bella stagione di vacanza estiva vi sta donando. Specie se appartenete alla prima decade virginea, avrete modo di ascoltare una musica nuova che fa battere il vostro cuore all’unisono con quello della persona amata. Con il vostro tipico carattere determinato, la vostra ferrea ambizione che è un po' celata dalla timidezza e da un sottile e esibito senso di inadeguatezza, arrivate a ottenere risultati straordinari in ogni campo. Nel settore della cucina e della gastronomia la vostra abilità manuale si rivela essere strepitosa.

Ottimi gli effetti nella vita relazionale in genere e in particolare nel rapporto con gli amici e con i familiari. Un aspetto e una forma fisica strepitosa vi accompagnano. È vietato in questa giornata essere silenziosi con la persona amata. È necessario comunicare in modo chiaro, netto, profondo. Un segno artistico come il vostro accoglie moltissimi cuochi e chef. Prediligete le pietanze light e in modo specifico tutti i gusti e i sapori aciduli. Grande trionfo in cucina dei limoni, delle arance, dei piatti freschi e con un apporto di colore.

Festa di Ferragosto che vi promette la necessità di recuperare energie nel sonno, nel riposo e nel relax. Un nuovo interesse sentimentale, nato in questi giorni, vi invade il cuore. Il vostro carattere così passionale e istintivo ne viene scosso. La creatività del vostro segno appartenente all’elemento più estroso che esista, l’Acqua, genera tantissimi cuochi che fanno fiorire il loro talento in arti culinarie strepitose. Prediligete le pietanze molto condite, piccanti, speziate. Gli arrosti e le robuste carni grigliate sono il vostro forte.

Ferragosto in cui avvertite un po' di stanchezza forse più mentale che fisica. Non pretendete più di quel che il vostro amore vi può dare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade del Sagittario. Il pianeta del cibo, Giove, è idealmente a casa sua nel Sagittario. Sapete cucinare molto bene le pietanze che vengono da tradizioni e culture straniere, soddisfacendo il vostro innato gusto per l’esotismo.

Quadro celeste del Ferragosto che manifesta ottimi auspici. È probabile che la vita familiare e relazionale quest’oggi vi ponga qualche limitazione e impegno imprevisto. Non siete un segno sentimentale né romantico, ma quest’oggi una strana voglia di contornare la vostra relazione d’amore e di poesia vi invade, grazie alla Luna in Aquario. La formidabile ambizione che nel vostro segno dimora, permette a tantissimi talenti della gastronomia di esprimersi alla grande. Prediligete una cucina semplice e naturale, priva di complicazioni.

Plenilunio nel vostro segno a Ferragosto: ecco dunque una giornata come a voi più piace, tutta da inventare e da assaporare con il vostro estro. Un parterre di pianeti vi guarda amorevole consentendovi la impagabile gioia dell’amore ricambiato. Se siete single non vi lasciate sfuggire occasioni d’oro. Un segno come il vostro, dinamico e dotato di attitudini artistico-creative, non può non ospitare talenti nel mondo della gastronomia. Estrosi come siete, vi lasciate tentare da molti sapori, gusti, odori. Spesso molti di voi diventano, con convinzione autentica, vegetariani e vegani.

Configurazione dei transiti ottimale, con una quasi totale assenza di aspetti negativi. Sentite il bisogno di recuperare, nello sport e nell’attività fisica un po' dell’energia che adesso appare sopita. C’è desiderio di quiete, di intimità nella vostra coppia. Siete bravissimi a cucinare ogni genere di pietanza, dai dolci ai primi, dagli antipasti agli arrosti.