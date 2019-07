Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 luglio.

Combinazione astrologica abbastanza positiva, in particolare per merito di uno splendido Mercurio, che vi regala un contributo di razionalità e di saggezza, specie se appartenete alla prima decade. In amore invece è Saturno a far risvegliare il vostro lato più spensierato e a stimolarvi a ricercare incontri effimeri ma teneri soprattutto se siete nati tra il 4 e il 9 di aprile. Mentre chi ha una relazione stabile si adopera per il completo benessere del partner, con dedizione e buon senso. Marte, in angolo benefico dal segno amico del Leone, vi rende efficienti e disciplinati sia che siate in una professione libera che in un lavoro dipendente.

La Luna nel segno del Capricorno vi prospetta una giornata positiva. Ottime le indicazioni per la famiglia: vi godete l’armonia, in particolare con figli e nipoti. Forma fisica buona, ma dovete tenere sotto controllo i chili di troppo. In amore decidete di ascoltare la voce della passione e vi liberate di alcune incertezze che, negli ultimi tempi, avevano frenato il gusto per la scoperta e per la sfida, anche sul terreno dei sentimenti. Sempre la Luna non vi fa risparmiare un minuto di questo martedì nel vostro lavoro, spesso addossandovi tutti i compiti più gravosi. Un bel Nettuno, però, è pronto per ricompensarvi, specie se appartenete alla seconda decade: col tempo potete legittimamente aspettarvi lauti guadagni, che vi permetteranno di compensare queste dure fatiche odierne.

In questa giornata la Luna continua a stare nel Capricorno, stimolando in voi l’attitudine alla riflessione sui legami affettivi. In famiglia vi si richiede un discreto impegno per mantenere intatti armonia e spirito di condivisione. In amore Mercurio e Marte, ospitati nel segno del Leone, proiettano positività sul vostro segno e le intese sentimentali vanno a gonfie vele, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Chi è single si può attendere colpi di fulmine che portano dritti verso unioni appassionate, da non lasciarsi scappare. Avvertite la necessità di dedicarvi alla carriera, vi impegnate con tutta la vostra buona volontà nella programmazione ragionata delle tappe per raggiungere il successo.

Vivete una giornata serena. Venere e Sole nel segno del Cancro vi sorridono entrambi, facendo in modo che umore e vitalità siano al top. La forma fisica non desta preoccupazioni e, soprattutto se siete nati nella seconda decade, è caratterizzata da un ottimo tono muscolare. Vi preparate per discrete fortune amorose, specie se siete single e appartenete alla seconda decade; diverso il discorso delle altre due decadi che, pur volendo lasciarsi andare non trovano l’occasione e il coraggio per dichiararsi alla persona che le interessa. Il vostro intuito vi fa riconoscere una buona occasione di investimento. Con Urano in ottimo aspetto, dal segno del Toro, non ve la lasciate scappare.

Prosegue la settimana in modo abbastanza promettente con Mercurio che ancora è favorevole per il vostro segno. In aggiunta, questo martedì, se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade e in particolare tra il 24 e il 26 di luglio, avrete conferme del fatto che le amicizie sono il vero faro nella vostra vita e vi aiuteranno a sciogliere alcune incertezze in campo professionale. Abbandonate le esitazioni sentimentali: concentrate di più i vostri slanci di calore umano su chi vi vuole veramente bene. Il recentissimo passaggio della Luna nel segno del Sagittario può aver aperto delle brecce nel vostro cuore che non sospettavate, e per persone che non avreste mai preso in considerazione in passato. Mercurio incrementa le vostre entrate se appartenete alla prima decade. Rasserenatevi dunque in campo finanziario e concedetevi un regalo che desiderate da tanto.

Continuano le buone indicazioni della Luna nel segno del Capricorno, che favorirà i nati nella terza decade. Il suo transito, combinato con quello di Mercurio nel segno del Leone, propone un problema patrimoniale da risolvere in armonia con i parenti, specie se appartenete alla seconda decade: contribuite a creare le condizioni giuste per riuscirci usando le vostre doti di equilibrio, di buon senso e di capacità di rispettare i diritti di tutti. Se siete single Plutone, dal segno del Capricorno, se appartenete alla terza decade fa sorgere in voi un intenso desiderio di piaceri, occasioni romantiche e nuovi incontri. Nettuno vi renderà instabili oggi nella sfera economica, specialmente se appartenete alla seconda decade. Maggiori capacità di gestione monetaria per i nati nella prima decade che si godranno i guadagni ottenuti col loro impegno professionale.

Marte insieme a Mercurio in felice aspetto dal segno del Leone favoriscono i vostri successi sportivi e mondani, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. Il romantico plenilunio avviene poco prima della mezzanotte: se ne avete la possibilità godetevelo con la vostra dolce metà o con chi temporaneamente è al vostro fianco. In generale il buon legame celeste intrecciato con il vostro segno da Giove vi aiuta a espandere la sfera sentimentale in modo piacevole. Buone prospettive di guadagno vi si prospettano se fate una professione connessa al commercio e alla vendita. È sempre Giove a garantirvi il successo delle vostre imprese, in particolar modo se appartenete alla seconda decade.

Quadro dei pianeti abbastanza positivo, con una Luna nel segno del Capricorno a rallegrarvi l’umore. Un parterre planetario composto da Nettuno nel segno amico dei Pesci, dal Sole e da Venere nel Cancro, rinnova i vostri contatti umani, facendovi godere della compagnia di nuove speciali amicizie. Se siete single guardatevi attentamente attorno, perché, quasi senza accorgervene, potreste trovare il vero amore. Chi è invece in una unione stabile, si gode un’armonia dal sapore molto familiare. Ritrovate un clima di fiducia e di concordia in ufficio: il vostro lavoro sta infatti andando alla grande, apprezzamenti abbastanza significativi arrivano dai colleghi e conferme del vostro eccellente modo di procedere giungono anche dai superiori.

La Luna nel Capricorno vi impone di risolvere questioni di ordine patrimoniale in casa. Nulla di grave, con tempismo vi liberate di tutte le incombenze e mettete d’accordo chi sembrava avesse posizioni molto distanti. Mercurio, ancora stabilmente benefico per il vostro segno, favorisce l’attività fisica e vi fa rimanere in gran forma. Puntate al successo senza esitazione: Marte e Mercurio, dal segno del Leone, vi sostengono per quanto concerne grinta, energia e prontezza. Ne sentirete i più intensi benefici influssi se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade, con risultati brillanti e sorprendenti. Non pensate però solo a voi stessi: oggi saprete prestare il vostro aiuta a chi, tra colleghi e collaboratori, si trova in momentanea difficoltà.

Il plenilunio di mezza estate si verifica nel vostro segno e vi aiuta ad alleviare alcune piccole difficoltà che incontrate nel quotidiano e nella sfera dei rapporti interpersonali. Se lavoro e occupazioni varie vi hanno tenuto recentemente lontani dalle vostre passioni, è il momento di terminare questo periodo di “chiusura”, specie se appartenete alla prima decade. Un Urano in favorevole aspetto, inoltre, vi presenta occasioni di incontri fortunati in ambienti familiari, in situazioni molto rassicuranti e con persone che favoriscono intrecci e conoscenze. Sappiate solo lasciarvi andare. In ufficio a innervosirvi non è la mole di lavoro, ma la difficoltà a rispettare i tempi previsti. Scoprite però questo martedì che non è male la complicità che vi dimostrano i vostri colleghi: è un grande contributo di umanità per sollevarvi il morale.

Quadro dei transiti molto positivo e incoraggiante in questa fase di metà luglio. Con Giove costantemente benefico che favorisce l'espansione sentimentale, gioia in famiglia e prospettive economiche floride, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 10 di febbraio. Da questo momento cominciano giornate fortunate nei sentimenti specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. Sorprese che vi mostrano nuove possibilità, tra incontri sorprendenti e ritorni di fiamma. Solo chi appartiene alla prima decade subisce la contrarietà di Urano, che sta attraversando il segno del Toro: faccia dunque attenzione a non commettere passi falsi nelle scelte amorose. Accettate con più disinvoltura le proposte che vi arrivano dal vostro ufficio: avanzamenti di carriera, se vi prendete un po' di rischi, sono all’orizzonte.

Giove in aspetto dissonante attenua un po’ quella fase di completezza e di benessere che avevate sperimentato nei giorni scorsi. Niente di grave, ma farete più fatica a gestire la quotidianità. Ad alcuni di voi, specie se nati dal 15 al 20 di marzo, non dispiacerà affatto ricreare, in serata, un clima di festa con gli amici. Se siete single, un incontro esaltante vi spalancherà le porte di un sentimento nuovo, autentico e, soprattutto, ricambiato, anche perché le avventure effimere non vi bastano più. Il vostro buon carattere vi consente di buttare acqua sul fuoco di alcune polemiche che si creano tra colleghi in ufficio: Nettuno vi dà virtù conciliatorie eccezionali, specie se siete nati dal 6 al 10 di marzo.