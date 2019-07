Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 luglio.

Un’atmosfera familiare serena è un ingrediente essenziale del vostro equilibrio psico-fisico. Vi dedicate ai rapporti affettivi autentici, allontanandovi dalla vostra tendenza all’avventura libera e a volte spericolata. Il vostro obiettivo in questa domenica di luglio è riscoprire i sentimenti profondi e genuini. Sappiate ritagliarvi un momento di relax necessario a recuperare le energie sia fisiche che mentali.

Come di solito sapete fare, in casa evidenziate il vostro pensiero e mettete in chiaro i pro e i contro di ogni situazione. Vedrete che sarete voi ad avvantaggiarvene. Sarete in grado di far valere i vostri diritti col partner: usate una persuasione garbata ottenendo quel che vi spetta. Anche se di domenica, vi date da fare in una questione di lavoro complicata. Chi non ha saputo riconoscere la vostra seria competenza, si ricrederà dell’errata valutazione.

Gli astri vi stimolano positivamente al cambiamento. Se siete ancora single, avrete l’occasione di mettere alla prova il vostro fascino in ambienti nuovi e conquistare senza timori la persona che vi interessa. Il vostro spirito infaticabile non vi fa smettere di lavorare nemmeno in questa domenica di luglio. Sarete in grado di ottenere risultati concreti. Siate pronti a qualche cambiamento professionale dopo il quale verrete messi di fronte ad una scelta.

Vi viene richiesto un maggiore impegno nel rapporto di coppia, che mal sopporta oggi la routine quotidiana. Un confronto sereno con il partner ristabilisce l’intesa. È giunto il momento per voi di fare un investimento fruttuoso. Un amico competente in ambito finanziario vi prospetta una serie di possibilità verso cui potrete destinare i vostri risparmi e vi convince a muovere passi nella direzione da lui indicata.

Gli astri vi spingono ad essere completamente sinceri in amore. Chi vi è accanto lo apprezzerà e non vi deluderà. Sarete all’altezza di quanto la vostra dolce metà vi richiede. Se avete abbracciato la libera professione, anche di domenica lavorate affrontando oggi qualche piccola difficoltà: sarete messi di fronte a qualche lieve ostacolo. Se fate un lavoro connesso alla comunicazione, buone occasioni stanno per aprirsi davanti a voi. Soprattutto se avete sul tavolo una questione aperta da tempo.

La vita familiare è quella che vi dà le maggiori soddisfazioni. Siete un po’ pigri in questo periodo e la sedentarietà degli ultimi tempi può avervi lievemente appesantito. Beneficiate però di un grande carisma in campo sentimentale, che vi aiuta nelle relazioni sia a livello affettivo che passionale. Non vi sentite in colpa se riprendete con piacere a lavorare nei ritagli di tempo della domenica poiché vi eravate già stancati dell’ozio imposto dal fine settimana.

In questa domenica di metà estate godete di una perfetta forma fisica e di uno stato d’animo vivace e contagioso. In campo sentimentale preferite una tattica di rischio calcolato: attenzione, però, a non farvi coinvolgere in giochi che non riuscite a controllare senza conseguenze negative. Ancora una volta saprete imprimere al presente il vostro tocco di simpatia in tuti i campi.

In campo sentimentale beneficerete degli strumenti utili a conquistare la persona che vi piace. Gli astri vi suggeriscono solo di non esagerare e moderare le ambizioni in relazione ai vostri limiti. Se anche oggi lavorate, adotterete tattiche a strategie vincenti. E se avete abbracciato una libera professione, saprete aspettare i tempi giusti e opportuni per dare scacco matto ai vostri rivali.

Dai rapporti con l’ambiente circostante al vostro stato di salute e di forma fisica, dalle relazioni amichevoli a quelle affettive e intime, vi potete dichiarare soddisfatti della situazione attuale. L’amore è caratterizzato da un forte richiamo passionale che vi porta a trovare occasioni per mettere alla prova il vostro fascino. Se lavorate anche oggi, il caldo estivo può cogliervi di sorpresa e costringervi a prendervi frequenti pause.

Vitali e volitivi in ogni campo della vostra vita, lo siete anche in amore, dove potete rinnovare emozioni e l’appeal. Continuate ancora questa domenica a lavorare: tutto quel che farete, anche se lo svolgerete molto bene, sarà passato al vaglio di una critica attenta. Questo affinerà le vostre qualità professionali, cambiando non poco il vostro atteggiamento verso il mondo.

Gli astri vi forniscono quest’oggi calma e forza, qualità necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni. Se siete in cerca dell’anima gemella, fatevi guidare dalla configurazione positiva dei pianeti. Vi impegnate a fondo in tante iniziative anche in questa giornata di riposo. Ricordatevi, però, di riservare anche del tempo a recuperare energie e sorridete a chi vi vuole bene.

Si aprono nuove questioni in famiglia, con rapporti interpersonali che si rinnovano, incontri e nuove intese tra parenti. In campo sentimentale la vostra fedeltà è assolutamente indiscutibile. Siete molto puntigliosi nella vostra professione e pretendete, anche oggi che è domenica, che si svolga in modo efficiente e senza errori. Cercate solo di essere un po’ più concilianti e otterrete molto di più.