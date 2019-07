Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 luglio.

Un mercoledì dai colori intensi e vivaci per i nati sotto il segno dell'Ariete. Marte insieme a Giove vi infondono gioia di vivere e ottimismo. In amore è giunta l'ora di lanciarvi in conquiste sentimentali, anche nel caso in cui sembrino particolarmente difficili da portare a termine. Se saprete mettere in campo tutta la vostra audacia, un piglio combattivo e il vostro tipico slancio riuscirete a conquistare la vittoria. Sul lavoro, preparatevi a una giornata speciale: saprete infatti tirare fuori la grinta necessaria per sbaragliare ostacoli e avversari. Saranno Mercurio e Marte, sempre positivi a farvi correre a briglia sciolta, per raggiungere traguardi lavorativi eccezionali.

In questa giornata avrete la sensazione di costruire le fondamenta del futuro mattone su mattone. Già dall'inizio, questo mese si è mostrato laborioso, ma voi siete stimolati positivamente dalle responsabilità che vi arrivano. In amore, la Luna fa ribollire gli spiriti: vi tuffate così nel vortice della passione avendo cura di non scottarvi, specie se siete nati in aprile. Per fortuna un illuminato Nettuno vi consente di trovare le scappatoie giuste per non impegnarvi troppo con chi cerca di trattenervi nella sua rete. Sul lavoro, con grande costanza imprimete una svolta decisiva che vi porta ad ottenere le gratificazioni che attendavate da tempo.

In questa giornata di piena estate per i nati sotto il segno dei Gemelli appaiono all'orizzonte interessanti novità. Marte in Leone si fa pittore di panorami che vi rallegrano lo spirito, specie se siete nati dal 22 di maggio al 2 di giugno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, un Giove ostile vi fa riflettere su quello che veramente volete dalla vostra relazione. A tal proposito, Mercurio vi aiuta a scegliere tra un sentimento autentico e uno effimero, tra una passione durevole e un’altra bruciante e fugace. Sul lavoro, sempre Mercurio vi fa sprizzare energia da tutti i pori. Vitalità che riuscite ad impiegare bene, ottenendo ottimi risultati.

Una giornata tutta da scoprire per i nati sotto il segno del Cancro, durante la quale sciogliere i dubbi che vi tormentano ultimamente. In amore, Venere entra nel vostro segno alle ore 17 e non vi fa mancare quel tanto di coraggio unito al gusto per la sfida, necessari per tuffarvi nel mare delle emozioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 26 di giugno. E saranno emozioni da vivere con tutta la magia di un romanticismo che solo voi sapete manifestare, creare, apprezzare. In ufficio, quest'oggi, fate un po' più di attenzione: potreste avere qualche problema a rapportarvi con l'autorità.

Testa agli impegni con invidiabile caparbietà. Quest'oggi voi Leone faticherete un bel po' ma non buttatevi giù: il tempo vi ripagherà con gli interessi. In amore i cambiamenti, che l'ardente Mercurio favorisce, toccano anche la vostra sfera intima, quindi non sono escluse felici rotazioni di partner e colpi di fulmine inattesi che cambiano radicalmente l'esistenza, specie se siete nati in questo mese di luglio. Le coppie stabili, invece, godono di un'invidiabile stabilità. In ufficio, infine, Mercurio e Venere vi aiutano ad essere efficienti ed incisivi. Ragione per la quale affrontate con il sorriso anche gli impegni più gravosi e non trascurate di mettere a loro posto i prepotenti.

Quest'oggi, Giove e Nettuno continuano a transitare in posizione di contrasto, provocando un po' di contrattempi, ma in certi casi agendo anche da forza provocatoria e da stimolo geniale. In amore, grazie a Venere mettete in gioco la vostra sensualità magnetica e siete sicuri di non fallire. Di fronte ad alcuni capricci che il partner vi mostra, dovuti essenzialmente a una lieve configurazione contraria, vi sapete difendere con il gusto per lo scherzo e un'ironia amabile. Nella professione, se avete abbracciato un'attività autonoma, darete prova di una notevole energia vitale, accompagnata da un intuito fulmineo. In questo modo riuscirete ad anticipare le mosse degli avversari più agguerriti, raggiungendo i vostri obiettivi.

Dopo giornate che vi hanno visti particolarmente spigliati, continuate a sfoggiare il sorriso sulle labbra, anche se Saturno vi vuole più seri. In amore, se siete single approfittate della felice configurazione astrale che vi rende curiosi, socievoli e amabili più del solito. Con queste frecce al vostro arco nessuno potrà resistervi. In ufficio, infine, c'è chi fa il bello e il cattivo tempo e chi, come voi, osserva tutto dall'alto, con suprema ironia. Un Saturno che vi guarda imbronciato vi fa confrontare con personaggi un po' severi che gravitano nel quotidiano. Ma mantenete la calma: la pazienza dimostrata di recente diventerà l'arma per la vostra ascesa.

Quadro dei transiti di questa giornata decisamente positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Sole e Luna sono in ottima posizione e vi dotano di un folgorante intuito, da utilizzare nelle situazioni impensate che vi capiteranno. Per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale potete sorridere con convinzione. Se siete single ogni esitazione è bandita: sapete che è adesso il momento di osare con chi vi fa battere il cuore. La fortuna sarà dalla vostra parte se saprete mostrare audacia. Sul lavoro, Saturno punta i riflettori su di voi facendovi brillare con colleghi e capi.

Inizia un nuovo giorno con deciso slancio che si estende in vari campi della vostra vita. È Marte il direttore celeste delle vostre nuove iniziative, portandole verso un esito brillante e fortunato. In amore dovete fare i conti con Nettuno in angolo contrario che vi spinge a prendervi più cura del rapporto che condividete in questo momento con la vostra compagna o il vostro compagno di vita. Accertatevi di essere sufficientemente attenti. Oggi, infine, iniziate l’attività d'ufficio scoprendo di avere, tra i colleghi di lavoro apparentemente distaccati da voi, veri amici, che vi dimostrano la loro simpatia più di quanto inizialmente pensavate.

Il ritmo che anima questo primo mercoledì del mese è brioso quindi bandite le timidezze e prendetevi il palcoscenico. Nettuno nel segno amico dei Pesci in felice aspetto con il vostro segno, collabora a far sì che la giornata vi riservi belle soddisfazioni. In amore, il quadro è eccellente per i sentimenti e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 13 di gennaio. Ma, perché stentate ancora a lasciarvi andare? Gli astri vi dicono di avventurarvi in nuove imprese del cuore. Sul lavoro, Plutone vi aiuta a gestire, con intelligenza, una situazione complicata. Una volta portata a termine, con i capi non esitate a far valere i vostri meriti.

In questo mercoledì d'estate profilo dei transiti discreto per i nati sotto il segno dell'Acquario. In amore avete la sensazione di poter afferrare l'attimo fuggente ma non vi lasciate abbagliare da effimeri lampi di passione che, a tratti, Urano e Marte vi lanciano, specie se appartenete a prima e seconda decade. Se siete tipi da sentimenti profondi vi impegnate in un legame amoroso durevole che vi sta colmando di sincero entusiasmo. Fiori d'arancio e la gioia di un lieto evento, tra un po', busseranno alle vostre porte. Con in tasca le vostre recenti vittorie, fate vedere chi siete in ufficio. C'è da combattere: sfoderate allora il sangue freddo che Saturno vi dona.

Grande sprint in questa giornata per i nati sotto il segno dei Pesci. In pieno possesso delle vostre potenzialità, siete nello stato d'animo giusto per emergere. In amore, Marte vi guarda indifferente, e Plutone vi tiene in allerta, spingendovi ad azioni all'insegna della passione. È il tempo del desiderio se voi lo vorrete veder fiorire, ma sappiate usare delicatezza e tatto per conquistare (o riprendervi), chi adesso sembra sfuggire o allontanarsi. In ufficio il lavoro di squadra è d'obbligo, e, con Urano positivo, diventate super collaborativi. Adattatevi ai ritmi dei vostri colleghi e non ve ne pentirete.