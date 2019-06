Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 giugno.

La domenica arietina sarà particolarmente piacevole. Più intelligenti e lucidi del solito, riuscite a distribuire i vostri consigli in casa e nel gruppo delle amicizie più care. Sarete espansii e possessivi, ma fate attenzione a non esagerare. Intimamente vi sentite sempre dominatori e avvertite il bisogno di agitare il vostro scettro stimolante su chi vi vuol bene. Ma è meglio essere pazienti e non investirvi di ruoli di involontaria prepotenza. Venere rinforza le finanze: concedetevi qualche momento di allegro spreco.

In questa giornata sprigionerete calore umano e inatteso fascino. Sarete scanzonati, anche usando lo strumento delle battute di spirito, e saprete mettere insieme le persone che vi stanno attorno da sempre, con le nuove conoscenze che da poco sono entrate a far parte del vostro giro abituale. C'è qualche complicazione nella vita sentimentale. Non vi irrigidite con la persona amata a causa di quelle che ritenete mancanze, e sappiate sempre mettere il buon senso nel vostro rapporto di coppia. Una amico vi farà una proposta di investimento economico: non vi tirate indietro.

Un cielo decisamente favorevole all’espressione dei vostri desideri si schiarisce quest’oggi. Nella casa paterna curate di più i rapporti con figli e figlie, fratelli e sorelle, cercando di venire incontro alle loro esigenze. Sarete prodi amatori, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Non vi spingete però, troppo in là e sappiate calibrare astutamente le vostre mosse. Non date per scontato l'erotismo e coltivate i sentimenti con dedizione e impegno costante. Rallegratevi: vi arrivano oggi quei lauti guadagni, frutto del vostro lavoro, che aspettavate da diverso tempo.

Una bella posizione celeste della Luna vi apre a una giornata di soddisfazioni intime ed emotive. In famiglia e nelle amicizie in particolare, siete i beniamini di chi vi circonda. Se avete a che fare con bimbi piccoli la loro compagnia vi vivifica, entusiasma e stimola mentalmente. Solo per chi fa sport gli astri chiedono prudenza. È opportuno per voi non fare troppi sforzi, soprattutto con le gambe. Siete un segno molto romantico, ma ricordate che bisogna sempre mettere solide basi alle relazioni per far sì che abbiano modo di strutturarsi e continuare. Siate meno poetici e sognatori, più solidi e fattivi. Anche nelle questioni di cuore. Non esagerate troppo con le spese frivole.

Alti e bassi nella vita dei leoncini. Urano continua a contrastarvi, provocandovi lievi contrattempi e piccoli incidenti diplomatici in ambito sociale. Ma Venere vi garantisce un umore eccellente, malgrado le contrarietà che il quotidiano vi comporta oggi. Pianeti benevoli vi fanno spuntare il sorriso in amore, invitandovi a lasciarvi andare nei sentimenti, specie se siete single. Chi è innamorato non ceda alla pigrizia. Sul fronte economico, non preoccupatevi di eccessive economie e provate ad acquistare quel che vi aveva conquistato da tempo.

La fortuna è dalla vostra parte. Plutone signore della creatività, del mistero, della capacità di risorgere dopo le difficoltà non vi dà pace: come un pungolo costante, movimenta le vostre ambizioni. Sia in campo personale che sociale, avete dalla vostra questo stimolo forte e costante che vi permette di lanciarvi lontano e ipotizzare progetti, imprese e nuovi orizzonti dove potervi esprimere. Siete innamorati e non vi date pace, ma il vostro temperamento freddo e razionale vi invita a porre qualche limite alla vostra esuberanza. Sappiate attendere anche le buone occasioni per agire. Prudenza nelle manovre economiche: Giove ostile se appartenete alla terza decade vi fa compiere passi falsi.

Il transito dei pianeti è a vostro favore Avrete occasioni e modo di frequentare, visitare luoghi ed eventi che stimolano il vostro gusto per la bellezza. I moti planetari vi invitano ad osare anche con il rischio di sbagliare. Non concedetevi amori poco attraenti, ma cedete alla passione. I buoni influssi dei pianeti vi permetteranno di muovere risorse per approfittare di fruttuosi investimenti.

Le troppe feste vi hanno stancato. Il quadro astrale è ottimale. Fate attenzione a mostrarvi sereni ed equilibrati, in famiglia e nelle situazioni sociali in genere quest’oggi. La forma fisica non desta preoccupazioni, ma un diffuso nervosismo potrebbe caratterizzarvi e condizionare il vostro consueto buonumore. Non trovate scuse che riguardano l’attività lavorativa consueta, le occupazioni quotidiane e le faccende domestiche, per non agire. Siete costretti a dare voce alle esigenze che muovono il vostro cuore, ora affamato! Fatevi avanti con chi ha toccato le corde delle vostre emozioni. Non è il momento di sperperare il vostro denaro. Alcune spese possono essere valutate e rimandate.

Forma fisica al top e simpatia da vendere vi fanno conquistare consensi a 360 gradi. L'ottima posizione di Saturno vi fa risolvere brillantemente qualche problema di sintonizzazione con la persona che avete accanto. Conquisterete così in modo più deciso l’affetto di chi vi interessa. LAVORO/DENARO: Il Sole e Venere sono in posizione contraria al vostro segno. Fate attenzione a non sperperare troppo il vostro denaro in questa giornata.

Venere vi garantisce uno stato di generale armonia interiore, buonumore, facilità di rapportarvi con il vostro prossimo. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 21 e il 27 gennaio, vi attendono istanti di emozione irripetibili con la vostra dolce metà, momenti che vi colmano di gioia. Con Venere bendisposta la sostanza del vostro calore umano non si discute. Avete le tasche moderatamente piene, ma non vi lasciate tentare da tante piccole spese frivole.

La famigllia vi dà qualche piccolo pensiero da cui riuscirete comunque a non farvi sopraffare. Sia che siate genitori oppure viviate la condizione di figli, abbiate cura di tenere i rapporti con il vostro consueto garbo. Siate come sempre delicati e amorevoli. Siete molto passionali e poco temperanti, specie nelle relazioni che avete cominciato da poco. Siate attenti ad alleggerire i momenti di eccessiva tensione o di esaltazione. Avete la mano felice nella cura e nell’amministrazione delle economie. Un progetto, tuttavia che vi è stato prospettato da un parente o da una persona del vostro giro, non vi convince. Prendetevi il tempo che ci vuole per decidere.