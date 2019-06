Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 giugno.

Il fine settimana promette bene, grazie alla Luna favorevole. Si preannunciano molte realizzazioni personali, sotto ogni punto di vista. Ma tutto ciò che conquisterete, lo otterrete grazie ai vostri talenti e a una sapiente capacità di metterli a frutto. Sole e Giove innalzano il livello dell’intelligenza e spengono provvidenzialmente il vostro arietino protagonismo. Saprete giocare bene le vostre carte e non sprecare i veri e propri tesori che il Cielo vi riserva. Se non desiderate essere più soli, fate attenzione: intorno a voi c'è già qualcuno che vi punta da un po'. Non vi pentirete delle mosse, anche audaci, che potrete compiere. Porterete a termine un lavoro e riceverete molti riconoscimenti.

Siete in piena forma, nella mente e nel corpo, pieni di speranze nel futuro. Saggi e prudenti, vi accomodate al vostro posto nel mondo e attendete il via, pronti a dirigervi, entusiasti, alla volta di una giornata che si profila prospera e sorridente. Plutone vi dà forza creativa e quella fiducia nel futuro che avevate un po’ smarrito. Nettuno e Venere porteranno dei naturali cambiamenti che saprete accogliere con pacatezza. La Luna in transito in Leone vi rende più audaci del solito in amore. Per chi è single, novità in arrivo. Immergervi nel flusso di sentimenti intensi e ricambiati non vi farà paura. Il vostro spirito di lavoratori indefessi vi rende autentici fuoriclasse in ufficio! E dubbi proprio non ce ne sono.

Cresce la voglia di rinnovamento, pur con qualche piccolo stop a qualche vostra iniziativa. È tempo di bilanci sentimentali per i Gemelli: sarete chiamati a scegliere cosa tenere e cosa eliminare dalla vostra vita amorosa. Spira un “vento di passioni” nel vostro segno, che non permettete di far venir fuori anche quel lato timido che non vi fa esporre, vi tiene ancora rintanati all’interno delle vostre sicurezze. Non atteggiatevi a “belli e impossibili”. Anche se è sabato, organizzate i piani di lavoro per il futuro, per partire verso una vera e propria riscossa.

Plutone in Capricorno vi metterà qualche bastone tra le vostre ruote. Ma il vostro carro si rimetterà presto in moto, già dalle prime ore della sera. E, comunque, mentre il mondo si affaccenda, voi, con imperturbabile self-control, vi godete l’avventura della giornata attratti dai fermenti delle novità in arrivo. Venere, in Cancro dà largo spazio ai sentimenti. Ascoltate la persona amata e verrete ricambiati nel modo migliore possibile. Successi strepitosi per i single specie se giovanissimi. Il vostro estro fantasioso vi supporta e vi sarà molto utile sul lavoro.

La Luna ancora nel vostro segno stimola l’affermazione della vostra personalità esuberante, vivace, passionale. Sarete amati in famiglia e dagli amici. Ci sarà quale problema di accavallamento e forse di momenti di confusione. Urano vi potrà rendere confusi. Nella prima parte della giornata soffrirete la coppia. Siete insofferenti alla normale ritualità del rapporto di coppia. Concedevi più aria, senza con questo mettere in moto meccanismi “strani” che danneggerebbero la relazione. Servirà a ridare valore alla vostra storia e a farvi capire quanto davvero è preziosa. Siate ambiziosi, ma agite professionalmente per raggiungere i vostri obiettivi sul lavoro. La competizione con colleghi, se sportivamente accolta, rappresenta un ulteriore pungolo per il successo.

Venere transita in posizione benevola per il vostro segno influenzando sia la vostra emotività sia aspetti della vita pratica di ogni giorno. La solidità e la sicurezza in voi stessi, vi permette di gestire egregiamente alcune situazioni patrimoniali della vostra famiglia d’origine. AMORE: Pianeti lenti e potenti come Plutone e Saturno vi ricordano oggi che “la tavola e il letto mantengono l’affetto”! Non girate come delle trottole attorno a impegni professionali, incombenze e faccende domestiche e guardate bene a chi vi tiene il broncio in casa. Sul lavoro sarete assaliti da una voglia di indipendenza. Ricercare i vostri spazi di libertà diventa il motivo predominante della giornata, programmandovi intelligentemente le mosse future. Avrete anche voglia di fare shopping nel pomeriggio, ma attenzione: moderate le spese eccessive.

La fortuna accende il vostro innato senso dell’umorismo, la voglia di divertirvi con gli amici, la tendenza a muovervi e a fare lunghe gite. Qualche nuvola passeggera fa parte del “pacchetto”: non vi lamentate eccessivamente. Un tocco di spumeggiante verve vi caratterizza, se siete single. Il Sole e la Luna vi permettono di attrarre, con la vostra simpatia, chi vi piace. La sorte assiste i vostri estri oggi, le sicure conquiste che realizzerete, ma una voce interiore un po’ moraleggiante, vi invita a mantenere costantemente i piedi ben piantati per terra! Siete per natura attivi e concreti. Buoni influssi di Giove vi sostengono nelle opportunità economiche da cogliere al volo.

Plutone oggi risplende con tutta la sua forza ed è pronto a donarvi i suoi benefici e potenti influssi di percezione attenta della realtà circostante. Sarà un weekend ricco di gratificazioni personali, sia emotive che professionali. Andate “dove vi porta il cuore”. Avrete una visione lucida di eventi e situazioni che caratterizzino i sentimenti, dotandovi di formidabile adattamento a un mondo che, attorno a voi, sta cambiando. Urano imbronciato vi rende decisamente agguerriti in ufficio questo sabato di giugno. Sappiate moderare le vostre richieste e le tentazioni, magari inconsapevoli, di essere invadenti.

Casa e famiglia vi chiedono impegno e rigore: voi vorreste occuparvi d'altro, ma dovete tenere i piedi ben piantati per terra. Avrete un’intima esigenza di spiritualità. Siete oggi a un crocevia della vostra esistenza affettiva in cui vi si chiede di scegliere. La razionalità per decidere non vi manca. Anche se il vostro carattere conciliante non vorrebbe scontentare nessuno, rinviate con saggezza: tra qualche settimana avrete le idee più chiare e la forza morale per imporvi. Riceverete attestati di stima da un vostro capo per il modo di procedere che avete saputo mettere in campo in ufficio.

Tenete in all’allerta tutti i sensi e partite alla volta di un weekend che promette di farvi tagliare traguardi significativi nell’ambito dell’attività personale e privata, sia pure con qualche fatica da parte vostra. Giove innalzerà il livello della vostra ambizione, facendovi mettere a segno molti “colpi da maestro”. In famiglia vi impegnerete nel risolvere una questione un po’ spinosa che si è verificata nei giorni scorsi tra i vostri parenti. Avrete bisogno della razionalità e del distacco. Fate attenzione anche a chi vi fa gli occhi dolci e non volgete lo sguardo altrove! L’amore bussa alla vostra porta, non chiudetevi a riccio! Sarete operosi e produttivi, ottenendo risultati da record: da segno di Terra autentico sapete che il lavoro è il sale della vita e allontana le nevrosi.

Siete pimpanti, spigliati e arguti. Vi tuffate in un weekend in cui sarete circondati di simpatia e consensi. Un fascino smagliante, autentico, diventa così il vostro prezioso lasciapassare per aprire nuove porte senza forzare troppo la mano. Sarete passionali e coinvolgenti per chi avete accanto. Sappiate riconoscere il contributo della fortuna che piove dal cielo e non mettete in moto il vostro carattere un po’ anarchico, esigente e a volte troppo inafferrabile. L’amore vero è imperfetto e non segue le regole, idealismi e addirittura i formalismi, cui a volte anche un segno così controcorrente come il vostro, può essere attaccato. L’impegno professionale costante porterà ottimi risultati e renderanno lo spirito leggero: chi vi vuol bene se ne accorgerà.

Brillerete per luminosa saggezza in vari ambiti in questa giornata di giugno, ma in special modo nell’ambiente familiare. Il Sole in Gemelli vi pone però alcune insidie sulla strada di una possibile realizzazione delle vostre ambizioni. Sappiate moderare le vostre mosse e eventualmente calibrate con cura le più audaci manovre. Plutone risveglia i sensi e vi spinge a dichiararvi senza paura alla persona che vi ha colpito di recente il cuore. Come al vostro solito, non usate armi dirette di seduzione, ma preferite utilizzare tattiche insolite, morbide e delicate. Fate programmi per il futuro dell’attività, sicuri che il modo di procedere che state mettendo in opera presto porterà risultati straordinari.