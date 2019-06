Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 giugno.

Giornata gratificata dalla vivacità e dal senso dell'umorismo. L'armonia che vi godete tra i conoscenti, amici di vecchia data, fratelli e sorelle, vi aiuta a esprimere al meglio la vostra personalità. Se siete single sfruttate la carica di sex-appeal che oggi possedete. Se state preparando le ultime interrogazioni, in vista della chiusura dell'anno scolastico, è possibile che oggi risulti difficile la memorizzazione dei dati e delle conoscenze acquisite. Aiutatevi con un'esposizione a voce alta che vi faccia riascoltare meglio quanto avete appreso.

L'inizio d'estate è caratterizzato da stanchezza fisica e psicologica. Niente di grave, in realtà, solo un po' di accumulo di impegni che vi hanno lievemente condizionato in questi ultimi tempi. È opportuno ancora in questa giornata non esagerare nei piaceri enogastronomici. Una buona attività fisica, sia pure senza stress, come le passeggiate all'aria aperta e le corse sulla spiaggia, possono aiutarvi a ripristinare il vostro equilibrio. Siate più pacati e pazienti con la persona amata, che vi pone oggi qualche problematica in più del solito. Se appartenete al sesso maschile. non trascurate quelle tipiche delicatezze e interessamenti alla parte romantica del rapporto. Gli astri vi favoriscono nello studio. Particolarmente stimolate le materie scientifiche e matematiche, un po' meno l'informatica e le discipline tecniche.

La configurazione astrologica facilita prima di tutto la vostra socialità promettendovi soddisfazioni nell’ambito amicale e delle conoscenze che sono del tutto nuove. Non trascuratee i doveri familiari, presi come siete adesso dalla frenetica mobilità nel campo esterno delle relazioni e dei contatti. In amore coltivate un rapporto che di recente è sorto per voi fortuitamente e che potrebbe essere destinato a durare. Gli astri vi aiutano nella concentrazione se dovete sostenere esami, interrogazioni, concorsi, ma vi richiedono uno sforzo maggiore nello studio delle materie linguistiche e letterarie.

Giornata di inizio giugno per voi decisamente positiva. Il vostro rapporto d'amore si nutre non solo di emozioni e poesia, ma anche di volontà di costruire e porre solide basi alla vostra storia. Avrete l'opportunità di lanciarvi su prospettive di vita di lungo respiro, come matrimoni, acquisti di case e, per i più coraggiosi e fortunati, c'è in progetto l'arrivo di una cicogna. Gli astri vi favoriscono nello studio delle materie linguistiche, umanistiche e letterarie. Se dovete concludere le vostre interrogazioni di fine anno scolastico, riuscirete ad avere una preparazione adeguata.

Avvertite una fase di stanchezza e un bisogno di rilassatezza vi prende. Ottimi i rapporti con la famiglia grazie alla Luna, che vi supporta. Il momento è propizio per dedicarsi con successo all'attività sportiva. La fortunata angolazione di Mercurio porta piacevoli novità da un punto di vista sentimentale. Se siete ancora in cerca della vostra metà ideale, non perdete tempo. La configurazione astrale sembra fatta apposta per procurarvi quell'incontro folgorante che attendente. L'asse planetario vi rende, inoltre, decisamente concentrati. Non ci sono materie dove non siete preparati se dovete sostenere interrogazioni di fine anno e concorsi.

Giornata decisamente beneaugurante per voi Vergine, caratterizzata da ottimismo e fortuna, bellezza, benessere psicofisico e prontezza decisionale. Coltivate la bellezza dell'arte con la vostra dolce metà e vi lasciate tentare da visite nel verde della natura o dal contatto con il mare. Molti di voi hanno approfittato della domenica per fare una puntata, in compagnia della persona che hanno accanto, nei centri artistici e culturali del nostro Paese. Gli astri vi danno una mano se siete in procinto di preparare concorsi, esami o interrogazioni per la fine dell'anno scolastico. Le materie in cui andrete più forti sono quelle tecnico scientifiche e l'informatica.

Non vi mancano Ll'ottimismo e quella tipica allegria, che vi rende amati da parenti e conoscenti stretti. Molti di voi danno libero sfogo alla loro teatralità intrattenendo, facendo ridere e a volte anche commuovere gli altri. In amore avete di fronte ottime opportunità di relazioni sentimentali che siano soddisfacenti e vi regalino emozioni irripetibili. Siete molto preparati nelle materie letterarie e umanistiche, se dovete affrontare interrogazioni o esami di fine anno scolastico. Difficoltoso, al contrario, lo studio di materie matematiche e scientifiche.

Siete oggi più attivi, scattanti e propositivi del solito. La vostra energia vi verrà sempre in soccorso, permettendovi di fronteggiare ogni inconveniente. La configurazione astrale non vi aiuta, in questa momento, in una sintonia completa con la vostra dolce metà. È opportuno non andare dietro ad alcune questioni di principio e lasciar estare se il vostro partner non la pensa proprio come voi. La vostra proverbiale e invidiabile memoria potrebbe non accompagnarvi alla perfezione, come di solito tende a fare. Se preparate concorsi o esami sappiate organizzare bene contenuti e dati da ricordare. Ottimi risultati per chi studia storia, filosofia e lettere classiche e moderne.

Gli astri favoriscono oggi ottime occasioni di divertimento, di riuscita, di soddisfazione intima e pubblica. Fate attenzione a non scordarvi o non trascurare i vostri cari e tenete sempre su di loro la vostra mano protettiva. Coinvolgete la persona che avete scelto di avere accanto per la vita con il vostro entusiasmo e la simpatia. Giove guida una sorta di rivoluzione amorosa, che caratterizza tanto le storie di lungo corso quanto quelle nate da poco. Se siete in fase di preparazione di interrogazioni per la fine dell'anno scolastico, gli astri favoriscono la giusta concentrazione per fare bella figura .

La grinta, la volontà di affermarvi mettendo in campo i vostri talenti migliori, si esprimono oggi al massimo. Avete la capacità di entrare in contatto sincero e profondo con la persona amata, specie se vi trovate all'inizio di una storia. Se siete single, beneficerete della disinvoltura nel proporvi in modo diretto e fortunato alla persona che vi interessa. Se dovete sostenere interrogazioni risolutive per la fine dell'anno scolastico, potete servirvi delle vostre abilità organizzative capaci di portarvi a un esito felice.

Gli astri vi regalano una giornata da non dimenticare e che sarà estremamente positiva, soprattutto per la capacità di essere al centro di relazioni, in famiglia e nei giri di amicizie cui appartenete. Il vostro prezioso consiglio servirà per una persona a cui volete molto bene e che vi pone una sua difficoltà da risolvere. Beneficiate di una completa armonia amorosa con la persona che avete al vostro fianco. Occorrerà tutta la vostra sensibilità e delicatezza, invece, per rendere più fluido un rapporto appena nato. Gli astri vi sostengono adeguatamente se dovete affrontare interrogazioni di fine anno, esami e concorsi.

In questa giornata mettete in campo la vostra voglia di divertirvi e di esprimere la vostra personalità. Specie se siete uomini e fate parte della prima decade del segno, il momento sentimentale richiede un vostro impegno maggiore nel colmare esigenze emotive che appaiono ora carenti. La ricerca della vostra metà ideale esige una consapevolezza e un attivarsi da parte vostra che mette in campo tutte le vostre energie psicofisiche. Materie come lingue, italiano, storia sono una passeggiata grazie al favore degli astri. Se vi preparate per interrogazioni di fine anno, maggiore applicazione richiedono invece le discipline matematiche e scientifiche.