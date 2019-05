Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 maggio.

Un lunedì all’insegna dell’equilibrio tra mente e fisico per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il transito della Luna, infatti, produce buoni effetti sulla salute che appare in ottimo stato. In amore, si registra una fase di apertura con la vostra dolce metà, che vi aiuta a stemperare qualche piccola ombra passata. Una buona combinazione di intesa erotica e tenerezza vi avvicina all’armonia totale. Sul lavoro, i transiti giornalieri contribuiscono a creare un avanzamento nella carriera o un momento di grande fortuna nella vostra professione. Benefici di cui potranno godere maggiormente i nati tra il 24 e il 29 di marzo.

Sole e Venere sono in angolo armonico per i nati sotto il segno del Toro, ragione per la quale il vostro equilibrio psicofisico ne risente positivamente permettendovi di affrontare ogni contrarietà. In amore, ad esempio, se siete single è giunto il momento di aprirvi alle emozioni. Non mettete davanti la scusa del lavoro o della gestione del quotidiano: accettate la compagnia di una persona che vi sta facendo una corte serrata e non ve ne pentirete. Se siete in una coppia stabile, invece, riuscirete a gestire egregiamente un problema con le famiglie d’origine. Infine sul in campo professionale prosegue il momento molto fortunato con un colpo di fortuna insperato, che vi permette di ottenere un incarico a lungo desiderato.

In questo inizio di settimana, quadro planetario variabile per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la vita sentimentale, fate ciò che è necessario per rendere felice la persona amata. Pur se con qualche imperfezione, l’effetto della vostra tenera sollecitudine porterà la gioia sperata nella coppia. Se invece siete cuori solitari, pensate a essere meno perfezionisti e forse riuscirete a trovare la vostra anima gemella. Sul lavoro, un ottimo aspetto celeste di Mercurio vi aiuta a ottenere una bella affermazione in campo professionale, grazie alla razionalità e all’impegno che avete messo in campo ultimamente.

Grazie al transito di Marte, per i nati sotto il segno del Cancro si prospetta una giornata ricca di forza combattiva da sfruttare in tutti i campi. In amore, ad esempio, è giunto il momento di porre ordine nel mondo delle emozioni che arrivano a farsi parecchio intense. Sia che siate in una coppia stabile o abbiate un incontro o un legame occasionale, farete i conti con l’emergere di sussulti del cuore che non avevate previsto. In fondo, però, tutto ciò non vi dispiace: perché perdere l’occasione di vivere liberamente gli impulsi passionali? Sul lavoro gli astri consigliano azioni mirate, capaci di incidere un solco nel vostro cammino professionale, specie se avete scelto un’attività autonoma.

Quadro dei transiti di inizio settimana che presenta elementi molto positivi affiancando però pure qualche difficoltà. Urano vi contrasta e a lui si aggiunge la negatività di Venere, Sole Mercurio, tutti ospitati nel Toro. Tenete a freno il vostro temperamento esuberante e certi scatti temperamentali. In amore, se siete in cerca di una dolce metà con cui condividere la vostra vita, non vi mancheranno trovate funamboliche che vi infonderanno il desiderio avvincente di stupire chi avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il cielo vi favorisce in una vera e propria ascesa professionale. Un successo che la vostra tipica generosità vi spingerà a condividere con chi non ce l’ha fatta, oppure si trova a qualche distanza da voi.

Un lunedì all’insegna di una forte vitalità per i nati sotto il segno della Vergine. Marte in angolo benefico vi porta in doto un intuito formidabile da sfruttare soprattutto in famiglia. In amore, se siete liberi Urano vi consiglia di abbandonarvi all’avventura. Non vi sottraete alle occasioni che troverete sulla vostra strada quest’oggi, specie se appartenete alla prima decade. Non fidatevi della prima impressione, non sempre è vero che il primo impatto è poi quello che conta per decretare un piacere e un’attrazione. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, oggi potreste essere attratti da un’operazione che vi sembra abbastanza promettente. Plutone vi vuole capaci di scommettere e voi non ve lo lasciate ripetere due volte.

Influssi molto benefici grazie alla Luna e a Giove, ospitati nel segno amico del Sagittario. Dalla famiglia ai rapporti di amicizia, dal quotidiano agli affetti intimi, tutto quest’oggi sarà regolato dal dinamismo combinato con la saggezza. In amore, se siete in una relazione di coppia stabile, vi attendono progetti di largo respiro che potete coltivare e organizzare insieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro, giornata di cruciale importanza per lo sviluppo di buone prospettive e per saggiare la bontà dei risultati conseguiti in ufficio: vi guadagnate la stima dei colleghi e dei capi, specie se appartenete alla prima decade. Se avete abbracciato la libera professione e aspettate risposte per le vostre proposte creative, è probabile che quest’oggi arrivi il via libera.

Inizio di settimana con uno dei vostri numi tutelari, Marte, nel segno amico del Cancro a darvi fascino e quel tocco di glamour che non guasta. Aspetti che vi aiuteranno a superare qualche piccola divergenza con il partner. Urano e Venere vi disturbano infatti un poco, specie se siete nati tra il 24 e il 28 di ottobre. Con le vostre attenzioni, però, riuscite a riparare e a rimettere in careggiata l’intero rapporto. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, un delicato aspetto di Mercurio quest’oggi vi fa spendere e spandere per ottenere piaceri frivoli e situazioni ludiche. Specialmente se festeggiate il vostro compleanno tra il 16 e il 23 di novembre, cercate di non lasciarvi tentare da grossi impegni economici e investimenti significativi, di cui poi vi potreste pentire in futuro.

Straordinario momento di grazia celeste per i nati sotto il segno del Sagittario. La forma fisica è ottima, gratificata da una buona configurazione astrale che vi dona prontezza di scatto e riflessi muscolari di primordine. In amore, Nettuno vi prepara una partita di coppia in cui state sfoderando tutte le vostre tipiche armi di seduzione. Il pianeta, infatti, vi fa arrivare, sia pure con un minimo di fatica, alle conquiste desiderate. Se avete una relazione consolidata, invece, la vostra tendenza a guidare vi porta a organizzare un viaggio insieme alla vostra dolce metà, servendovi dell’elemento sorpresa. Sul lavoro, infine, potrebbe arrivare un balzo in avanti nella carriera professionale, che vi confermerà la bontà del vostro operato dell’ultimo periodo.

L’inizio della nuova settimana vi vede un po' stanchi. Marte, da poco entrato nel segno del Cancro, vi impone in famiglia ma anche con gli amici scelte delicate. In amore, siete costretti a fare i conti con l’emotività, componente della vita che non sempre vi aggrada toccare profondamente. La vostra dolce metà richiede di essere ascoltata, compresa, seguita con più intensità. Comprendete che il lavoro non è tutto, metterlo sempre davanti a ogni cosa può costituire l’alibi per non darsi da fare veramente nella costruzione di un amore. In compenso l’attività professionale procede a gonfie vele, gratificata anche da buoni apporti di tipo economico.

Secondo il panorama dei transiti planetari, questo lunedì sarà una grande giornata per i nati sotto il segno dell’Acquario. Luna e Giove, con l’appoggio di Plutone e Saturno, non vi fanno mancare le energie sia fisiche che mentali per affrontare con successo ogni evento che quest’oggi vi aspetta. In amore, però, siete obbligati ad uscire allo scoperto e a mettere fuori le vostre vere intenzioni con chi state corteggiando da tempo. Avete anche voi una natura tenera e sensibile: non abbiate paura di dimostrarla su chi avete scelto di sedurre. Infine, quest’oggi potrebbero paventarsi svolte professionali decisive che vi costringono sull’attenti per osservare con attenzione cosa sta accadendo.

Giornata positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. L’equilibrio intimo è assicurato, le energie fisiche e morali sono abbastanza ben dosate. E la vita familiare e relazionale in genere si alimenta di soddisfazioni affettive. Per quanto riguarda l’amore, una nuova persona conosciuta da poco cattura pian piano il vostro interesse. Specie se siete nati in marzo, sentite, con il vostro tipico fiuto infallibile, che questa nuova conoscenza potrebbe entrare nella vostra vita sentimentale. In ambito di gestione delle finanze, invece, un aspetto dissonante della Luna, pianeta dei piaceri, può giocare negativamente sulle spese di oggi, che diventano frivole e non molto oculate.