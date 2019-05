Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 maggio.

Giornata di domenica molto positiva, dalla famiglia,+ alla carriera, passando per il benessere economico. Sia che si tratti di un flirt fugace che di una relazione stabile di lunga durata, volete semplicemente godervi il momento presente, immergendovi completamente nelle passioni. Gli astri favoriscono l'aspetto economico della professione e vi spingono verso nuovi progetti, soprattutto se siete liberi professionisti.

Sono ottimi oggi i rapporti con i vostri fratelli e sorelle o figli, gratificati da una bella complicità. Registrate un lieve calo dell’energia passionale. Recuperate con l’affettività e la sintonia su altri livelli nel rapporto di coppia. Gli astri vi rendono empatici con la vostra dolce metà. Si tratta di un periodo propizio se siete in preparazione di concorsi, esami e di interrogazioni per la fine dell'anno scolastico. Approfittatene e studiate, specie le materie matematiche, scientifiche e tecniche.

La configurazione astrale vi fornisce notevole fermezza di polso nel gestire sia i rapporti di coppia che quelli patrimoniali e familiari. Mentre il mondo gira senza fretta, voi, anche in una giornata festiva come questa, non vi fermate mai un momento. Prendete in mano la situazione in una difficoltà pratica che interessa la persona che avete accanto. Usando la vostra tipica diplomazia e la capacità di conciliazione, troverete il modo per aiutare e sollevare dal problema il vostro partner. Favorita la preparazione di esami o interrogazioni per la fine dell'anno scolastico.

La giornata è caratterizzata da sentimenti contrastanti: da una parte l'espansività e dall'altra il desiderio di solitudine. Risolverete il tutto concedendovi momenti di socievolezza, ma anche spazi dedicati solo a voi stessi. Non trascurate i vostri affetti. Avete bisogno di esclusività con la persona amata, insieme a un po' di romanticismo, come piace a voi, per recuperare momenti di condivisione. Il vostro pensiero ricorrente è costruire solide basi economiche, anche se oggi non si va in ufficio. Grazie alla vostra operosità e a una intelligente distribuzione delle risorse, riuscirete a farcela.

Pur con qualche piccolo incidente di percorso, resiste in voi la volontà di costruire intelligentemente il vostro futuro concentrandovi su obiettivi mirati. Vi dedicate profondamente alla persona che vi ama davvero, lasciando da parte amori fugaci e dalla vaga consistenza. Audaci e intraprendenti, anche se di domenica, vi attrezzate mentalmente a muovere le leve giuste per rendere effettive e realizzabili le mete professionali, in particolare se avete scelto di svolgere un'attività autonoma.

Sono molte apprezzate da voi quest'oggi gite fuori porta, nella fioritura della campagna o al mare. Potreste avvertire po' di stanchezza mentale e il bisogno di ricaricarsi in vista della nuova settimana in arrivo. Non riuscite a sintonizzarvi perfettamente con il vostro partner, malgrado la buona volontà di entrambi. Siate consapevoli che la vera gioia consiste nell'accettare quel che si ha: miglioratelo giorno per giorno. Preparati, disciplinati e organizzati, se siete studenti, vi predisponete alle interrogazioni di fine anno scolastico con tutta la vostra energia mentale.

Un equilibrio notevole vi sorregge in serata promettendovi di apprezzare le gioie che parenti e amici vi donano. I nati tra il giorno 25 settembre e il 5 del mese di ottobre beneficiano dei favori degli astri che donano fascino, verve e grande capacità di comunicazione. Chi invece ha amori complicati, faccia attenzione a non renderli ancora più difficili. Se siete in fase di preparazione a esami e concorsi e dovete studiare materie letterarie o lingue straniere, potreste non avere la concentrazione necessaria.

Vi prendete all'occorrenza un giusto momento di pausa ricreativa, possibilmente, vicino a una località di mare. L'intesa con la vostra dolce metà si rivela oggi abbastanza serena. Chi, invece, è ancora in cerca dell'anima gemella, non si chiuda nel ricordo degli amori passati, ma guardi avanti alle possibilità future. Sfruttate il momento di pausa e ascoltate il vostro intuito di fronte a un bivio lavorativo. Per il momento temporeggiate. Valuterete poi con calma, fiduciosi di trarre vantaggi dalle nuove opportunità in vista.

Sarete stimolati quest'oggi a organizzare le vostre attività con buon senso. In famiglia siete presenti e responsabili in ogni questione. In amore state attenti a non lasciarvi scappare alcune buone occasioni. Se svolgete una libera professione e lavorate anche quest'oggi che è domenica, grazie all’efficienza e alla competenza di recente dimostrate, potete arrivare ad occupare posizioni di primo piano o, addirittura, di comando. Se maneggiate denaro, fate attenzione a gestirlo con saggezza.

La vostra naturale capacità di consigliare gli altri con imparzialità di giudizio si esprimerà in ambito sociale e familiare. Mostrate generosità in amore. Saprete essere anche sensibili, comprensivi e profondi. Quest'oggi sarete particolarmente fortuanti nella gestione dei vostri soldi, in quanto saprete cogliere buone opportunità di rendita. Gli astri, infatti, favoriscono la perspicacia che ci vuole per comprendere rischi e guadagni, combinati con possibili profitti ed eventuali perdite.

Presto vi troverete di fronte a una realtà mutata, in cui vi potrete sentire liberi di esprimere voi stessi in perfetta autonomia di spirito. Per i single è un momento molto propizio per fare nuove conquiste, grazie al vostro savoir-faire e rispetto degli altri. Il vostro piglio particolarmente combattivo si riflette nello studio, dove beneficiate di un particolare livello di concentrazione.

In famiglia potreste non essere sintonizzati con tutti. Gli astri quest'oggi aumentano la vostra voglia di mettervi alla prova in amore e di rischiare. Affidatevi alle vostre risorse segrete, oltre che al fascino di cui siete particolarmente dotati in questo momento. Se studiate lingue straniere, la configurazione planetaria vi aiuta a riuscire particolarmente bene e ad avere risultati soddisfacenti.