Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 maggio.

Riuscite a tenere alto il tono dell’umore per tutto il fine settimana grazie ad un’atmosfera nuova in famiglia, più dinamica e vivace. Dopo molti flirt, il vostro amore per la libertà in campo sentimentale sta per essere messo in dubbio da un nuovo incontro che potrebbe tramutarsi in una relazione a lungo termine. Arriva una somma di denaro che aspettavate da tempo e che vi aiuta a completare una ristrutturazione nella vostra casa.

Vi si apre una giornata intrigante sotto tutti i punti di vista. Vi dedicate alle persone che vi vogliono bene, famiglia e amici, con un’ottima disposizione d’animo. Vi si prospetta una serata particolarmente serena da condividere con la vostra dolce metà, che vi permetterà di recuperare distanze createsi nei giorni scorsi. Siete oggi particolarmente attenti alle esigenze dell’ambiente di lavoro. Tenete bene a mente tutte le richieste che vi arrivano e non preoccupatevi di domandare ulteriori spiegazioni.

La vostra vita familiare sta attraversando un periodo di particolare concordia. Sappiate valorizzare anche il rapporto con i figli e ritagliatevi momenti esclusivi con la persona che vi sta accanto. Siete particolarmente abili in amore a guardare sul lungo termine. Questo vi consente di fare passi importanti nei rapporti affettivi. Periodo propizio anche per quanto riguarda i guadagni, che saprete gestire nella maniera più opportuna.

Sapete conciliare, in amore, la parte razionale con quella più emotiva e sentimentale, componenti entrambe essenziali per voi per vivere una sana relazione. Questa è la giornata giusta per fare programmi a lungo termine in ambito professionale, che potrebbero condurvi a interessanti soluzioni per la vostra carriera.

In questo sabato di primavera potete beneficiare di un clima positivo in famiglia. In amore soffia un vento di rinnovamento, che vi spinge a cambiare quasi tutto nella vostra vita sentimentale. Quello che al momento vi sembra complesso e difficile potrebbe, invece, risolversi in un prossimo futuro. In ufficio sapete dare rinnovato slancio alla vostra attività. Sono favorite le alleanze convenienti, che possono sbloccare rapporti di lavoro precedentemente in stallo.

Mettete ordine nei vostri rapporti interpersonali con la consueta calma. Il vostro punto di riferimento resta sempre la famiglia. È con lei che vi ricaricate e riuscite ad essere felici. In amore non vi manca lo slancio passionale e all’orizzonte si profilano grandi traguardi sentimentali. Vi dedicate oggi alla cura dei vostri beni. Mostrate grande abilità nella gestione delle risorse e si dissolvono alcune incertezze economiche degli ultimi tempi.

Mostrate equilibrio nell’affrontare una controversia che siete chiamati a risolvere in ambito familiare, conciliando gli interessi di tutte le parti. In amore, l’appagamento delle emozioni è l’aspetto essenziale per voi. In questo weekend non lo dovrete dimenticare quando, presi da tante attività lavorative, casalinghe, sociali, vi accorgerete che state trascurando la vostra dolce metà. Cambiamenti sul lavoro vi lasciano ora un po' frastornati, ma potranno farvi fare significativi passi avanti nella vostra carriera.

In questo sabato sarete del vostro umore migliore e avrete la capacità di armonizzarvi bene con l'ambiente. Gli astri vi invitano a guardare avanti e a non preoccuparvi più di tanto di quello che pensate vi possa mancare. Tutto, infatti, si sistemerà con il tempo. Se doveste sostenere degli esami, questo è il momento più propizio. Soprattutto se vi occupate di materie come la matematica, la geometria o l'algebra, nelle quali si prospettano notevoli successi.

Avete la sicurezza di sapervi muovere in campo sentimentale con disinvolutura. Non vi mancherà l'audacia e imparerete a gestire le emozioni, sapendo immergervi completamente in nuove sensazioni. Gli astri favoriscono la vostra parte creativa. In questo fine settimana non riuscirete a stare un attimo fermi, completamente assorti nelle più svariate attività.



Gli astri propiziano la parte erotica dell'amore. Abbassate le vostre difese e cautele razionali, favorendo l'inizio di una relazione con una persona conosciuta in una cerchia di nuove amicizie. Affrontate nuovi percorsi della vostra carriera e la vostra evoluzione professionale dà maggior risalto a ciò che producete. Non vi dimenticate, però, di avere un nucleo di affetti da non trascurare.

Un po' di salutare stop non vi farà male, quindi prendetevi le giuste pause di relax. In amore gli astri aprono nuovi scenari che non ci si aspetta. Una passione che appariva fugace tenderà, invece, a stabilizzarsi. Vi potrete scoprire, così, a fare piani per il futuro e vedere tramutato in vero amore quel che sembrava in precedenza un incontro tra due spiriti liberi. Un rapporto di lavoro o una collaborazione di alto profilo andranno tenuti sotto attenta vigilanza e curati nel tempo.

Centro pulsante della vostra vita è sicuramente la famiglia, che mai come adesso vi dà soddisfazione e vi sostiene. In amore sta per iniziare la stagione in cui si riaccendono nuove curiosità e desideri. Non rimanete bloccati a causa di inutili timidezze. In ufficio si respira un clima di fiducia. Riuscite a gestire una delicata questione lavorativa mettendo in campo il vostro garbo e le vostre virtù diplomatiche. Sistemata e superata poi ogni difficoltà, vedete salire considerevolmente la stima da parte di colleghi e capi.