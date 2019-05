Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 maggio.

Giornata in cui scoccate le molte frecce al vostro arco, percorrendo spesso strade non battute da altri, aiutati da ottimismo e spirito indomito. Esibite il calore umano di cui siete naturalmente dotati, mentre eccessi di orgoglio e volontà di controllo potrebbero scomparire, diventando un lontano ricordo per chi vi conosce e vi vuole bene. Un dialogo con animo aperto e disponibile con la persona amata vi aiuta oggi ad avvicinarvi e sentirvi più affiatati di prima. Giove è pronto ad aprire insperate opportunità in campo professionale, a mettere ordine nei vostri conti, a porgervi la mano nell’ampliare o nel far fruttare i vostri beni materiali.

Dopo un’intensa fase di preparazione, vi predisponete a giocare tutti i jolly di quest’oggi in una corsa veloce per tagliare traguardi da tempo agognati. In amore, avete puntato su una persona che potrebbe corrispondere all’ideale che inseguite da tempo; ora vi attrezzate e vi muovete verso conquiste che vi inebriano i sensi e l’anima. Seguite un consiglio di un collega per risolvere, nel migliore dei modi possibili, un diverbio o una incomprensione avuta con uno dei vostri capi.

Combinazione dei transiti planetari che inaugura una giornata molto costruttiva e soddisfacente sotto molti punti di vista. Con la vostra dolce metà dimostrate comprensione e diventate ai suoi occhi autorevole, dando consigli preziosi per risolvere situazioni d’ordine pratico. Il cielo vi si dispone felicemente: Urano vi infonde la capacità di farvi strada anche a costo di parlare chiaro e a viso aperto con chi si mostra elusivo. Un comportamento del tutto cristallino, anzi trasparente, che in ufficio rafforza la stima di colleghi che sono anche amici di sempre.

La Luna nella lucida Vergine vi induce a una benefica riflessione critica sul piano sentimentale, proiettando su di voi una nuova luce di consapevolezza. Tanto in legami occasionali quanto in situazioni affettive consolidate c’è un bisogno di rivoluzionare positivamente il rapporto. Allo scopo di migliorarlo, renderlo più valido e senz’altro più appagante. Abbiate cautela nelle uscite di denaro che in questo nuovo giorno potrebbero capitarvi senza che neanche ve ne accorgiate.

Agite con notevole spensieratezza e, forse, con una lieve incoscienza, per attraversare frontiere di varia natura. Venere favorisce l’esplosione di flirt che vi tentano e vi spingono a non farvi sfuggire nessuna occasione. Sarà il caso di non abusare troppo, però, delle vostre fortune. Se avete scelto la libera professione, potete intravedere da questo inizio di settimana una parte di quel successo cui voi ambite. Ma non potete fare tutto da soli, è forse ora il caso di chiedere aiuto, perché alcune porte vi saranno aperte.

La forza planetaria che governa la sensibilità, l’intuito e la fantasia è la Luna, ed è ancora oggi al vostro fianco. Una nuova capacità di essere adattabili vi aiuterà nel ritagliarvi nuove ocasioni di condivisione con le persone che avete attorno. La serenità negli affetti è il baricentro della vostra vita e sapete di non poterne farne a meno, perciò curate amorevolmente, oltre alla coppia, la vostra famiglia e i vostri amici. Avete abbracciato la libera professione? Vi si aprono nuove scelte professionali, in particolare se lavorate in campo artistico.

Un bel Marte vivace continua a favorirvi. Intorno a voi stanno avvenendo alcune trasformazioni che presto o tardi vi interesseranno sempre più da vicino. La persona amata vi chiede più impegno, invoca una vostra attiva partecipazione alla costruzione di progetti di vita. Giornata che si apre con un’attività intensa, ma con voglia di produrre. Un cielo benefico vi suggerirà le mosse da condurre su una scacchiera in cui i rischi sono calcolati, dove ogni passo che farete sarà accuratamente meditato in tutti i campi.

Il vostro nume tutelare, Mercurio, continua a stare nel segno per voi contrapposto del Toro e a farvi cominciare la giornata un po’ in salita. Nulla di grave, in realtà: attingete al vostro profondo intuito per anticipare o prevedere quanto sta per accadere, adattandovi poi intelligentemente allo scorrere degli eventi. I liberi professionisti vedono profilarsi interessanti opportunità dove poter dimostrare il loro valore. I nati nella seconda decade del segno facciano tuttavia attenzione a non lasciarsi catturare in un progetto che potrebbe togliere molte energie e rivelarsi meno attraente del previsto.

Camminate sul sentiero tracciato dagli astri in questa nuova settimana di metà maggio pieni di una fiducia frutto anche del calore umano anche chi vi circonda. La strada percorsa di recente non è stata spedita o agevole, ma ora è la vostra oculata prudenza ad accompagnarvi e a farvi da vero angelo custode. Se avete una relazione di coppia che va "ristrutturata", oggi la Luna vi impone impegno e non vi lascia tregue. In campo economico oggi non vi spingete troppo lontano: c’è una insistente diffidenza che vi suggerisce di stare in guardia e non osare.

La forma fisica risente un po’ della contrarietà di Venere nel segno dell’Ariete. Nella delicata sfera sentimentale vi fate guidare dalla grinta che un Saturno nel Capricorno, in congiunzione, vi ispira e, portate avanti, con tenacia e forza d’animo, un progetto che vi vedrà tra qualche mese trionfatori nella coppia. Sul lavoro, sciogliete dubbi che vi rendevano tentennanti, approfittando, senza timidezze, di circostanze createsi apposta per favorire i vostri interessi.

La negatività di Mercurio vi dà qualche lieve disturbo. Niente di grave, tenete un comportamento calmo e non vi lasciate tentare da polemiche e prese di posizione troppo nette in famiglia. Venere felicemente bendisposta fa spirare il suo vento di seduzione. Nel lavoro i vostri progetti si avvarranno di una sapiente programmazione, accompagnata da uno slancio fiducioso, indirizzato, spesso, verso coraggiosi cambiamenti, apprezzati poi da chi vi circonda.

Giornata molto positiva e stimolante. Vi sentite toccati in questa giornata di maggio da una voglia di rivoluzione: se avete legami fluidi e vi vedete un po’ “narcisi”, vi mettete alla ricerca di voi stessi e, forse, potete ritrovarvi improvvisamente con in tasca uno spirito più maturo. Se fate un lavoro indipendente riponete grandi aspettative nel futuro, seguendo i suggerimenti di alcuni amici e una notevole sicurezza in voi stessi per lanciarvi in molte imprese. Vagliate però con attenzione quanto il presente vi sta offrendo: forse alcune mete sono piuttosto “costose”, materialmente e moralmente.