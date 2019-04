Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 aprile.

Migliorano il tono e l’umore. Con essi, risalgono anche i rapporti familiari e amichevoli, gratificati da un'ottima condivisione di interessi e stimoli. La salute è buona e favorevole allo sport. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, oggi è un buon giorno per fare incontri giusti. Le coppie collaudate invece vedono il fiorire di un nuovo slancio il loro rapporto. Prendono corpo progetti a lungo attesi, sostenuti da un pizzico di fortuna. Sul fronte lavorativo, consigliamo di ispirarvi al virile, ingenuo e avventuroso attore Matthew Modine, nato appunto nell’Ariete e molto amato in "Full Metal Jacket".

Una Pasquetta gloriosa per i nati sotto il segno del Toro, disturbati solo da qualche lieve tensione amicale e familiare. A sorreggervi c’è il vostro pianeta nume tutelare, Venere, promettendovi amabilità e partecipazione attiva agli interessi comuni del vostro habitat familiare. Una nuova conoscenza fatta di recente vi accende di curiosità. Non vi tirate indietro. Le storie consolidate vivono un momento di serenità, gratificato da una rinnovata alchimia dei sensi. Ispiratevi a Natasha Richardson, figlia di Vanessa Redgrave. Il film dove ha dato il meglio di sé? "La contessa bianca" dell’anno 2006, diretto da James Ivory.

Verve, prontezza di spirito, forza caratteriale vi renderanno sempre brillanti e vivaci: i Gemelli a Pasquetta saranno esplosivi. Tutti i riflettori saranno idealmente puntati su di voi. Emozioni ed eros viaggiano di pari passo, donandovi slancio, ma anche un tocco di amabilità e di affettività, che appariranno vincenti, specie nell’intimità. Le capacità teatrali e drammatiche dei Gemelli contraddistinguono Carey Mulligan, famosa per non "Non lasciarmi", diretto da Mark Romanek.

Il cielo di Pasquetta è radioso per il Cancro. Ciò assicura una buona salute psicofisica, umore alto e rapporti con l’ambiente familiare ottimi. Dopo un momento non particolarmente esaltante, ritroverete l'armonia con il partner. Chi di voi è single, grazie all’appoggio di Urano e di Nettuno si gode intriganti conquiste che gli capitano con grande facilità. L'importante è rimanere con i piedi per terra. Ispiratevi a Tom Cruise in "Eyes Wide Shut" girato dal maestro del cinema Stanley Kubrick.

Siete un po' svogliati, le feste non vi entusiasmano. Gli equivoci con familiari e amici sono dietro l'angolo. Niente di grave, tuttavia. Per fortuna il vostro carattere aperto, franco, generoso vi aiuterà a trovare il modo di aggiustare ogni fraintendimento. Vostre alleate: la chiarezza e la forza d’animo. La persona che vi fa battere il cuore è predisposta a darvi emozioni molto intense: cedetele e non assecondate i capricci. Se siete single, vivrete un momento magnifico. L’amore bussa alla vostra porta: non vi fate bloccare da esitazioni. Ispiratevi a Charlize Theron ne "Il cacciatore e la regina di ghiaccio".

I pianeti vostri alleati vi permetteranno di vivere una Pasquetta serena, ricca di slanci gioiosi. In amore sarete arditi e propositivi: nulla vi potrà fermare e sarete quasi irriconoscibili. Chi vive una storia stabile avrà una giornata di festa in perfetta serenità. Ispiratevi a Sean Connery in "Marnie" di Alfred Hitchcock.

Andrete di nuovo in crisi a causa delle numerose offerte di intrattenimento per la Pasquetta. Sarete indecisi, ma ad un certo punto dovrete prendere posizione. Sarete un po' nervosi o irrequieti anche con la persona amata, senza un motivo chiaro e spiegabile. Se siete single, potrete compiere una conquista erotica inaspettata. Ispiratevi a Montgomery Clift, magari nel film "Un posto al sole" del 1951 diretto da George Stevens.

Siete tra i segni più fortunati della giornata. Ottimisti, geniali, persuasivi, riuscirete ad imporre agli altri le vostre idee come non vi accadeva da tempo. L'allineamento dei pianeti vi consente di dare sfogo in modo sereno e benefico ai vostri bollenti spiriti, grazie a una splendida forma psicofisica e a uno slancio erotico fortissimo. Ispiratevi a Monica Vitti, Scorpione doc, in "Polvere di stelle" per la regia di Alberto Sordi.

Pasquetta frizzante e lievemente avventurosa. Siete ottimisti e inizierete a proporre iniziative che dapprima potranno apparire poco realizzabili, ma che poi conquisteranno il consenso di parenti e amici. Sappiate non sprecare questi favori celesti. In amore sarete vincenti se agirete con intelligenza e senza fretta. Ispiratevi a Franco Nero, impareggiabile nel film "Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica" per la regia di Damiano Damiani, del 1971.

Sarà una Pasquetta brillante e dinamica per molti di voi. Non mancherà l'armonia familiare e con gli amici. Siete in perfetta sintonia con il partner, l'amore scorre potente tra voi. Per chi è all'inizio di una relazione, sappia che questo rapporto sta prendendo il volo. Ispiratevi a Humphrey Bogart, da rivedere nel classico "Acque del Sud" di Howard Hawks del 1944.

Pasquetta serena con i vostri cari o con i vostri amici di sempre, che quest’oggi saranno più simpatici del solito. L'umore sarà alto, anche se percepirete un po' di stanchezza. Una vecchia fiamma riaccenderà l'antico desiderio. Le relazioni consolidate vivranno una fase di risveglio della passione e di intensificarsi degli stimoli. Ispiratevi a Vanessa Redgrave in "Blow up" di Michelangelo Antonioni.

Siete tra i segni maggiormente favoriti del giorno. Sarete sensibili, affettuosi, premurosi e troverete la vostra dimensione aiutando gli altri. Vivrete anche un momento di affiatamento con la vostra dolce metà: i pianeti vi aiuteranno ad adattarvi all'altro. Ispiratevi a Elizabeth Taylor in "La bisbetica domata" girato da Franco Zeffirelli.