Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 aprile.

Transiti che vi mettono l’argento vivo addosso. Riuscire a raccordarvi completamente con la persona amata è il dono più bello che vi fanno gli astri nella giornata di Pasqua. Il vostro carattere di norma burbero, specie se siete nati in marzo, è ammorbidito e gioiosamente rasserenato grazie al calore degli affetti. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, salire sul treno dei desideri non sarà difficile. Un film classico che si addice alle caratteristiche del vostro segno è "Fronte del porto" di Elia Kazan.

Giornata di Pasqua che vi vede in posizione fortunata. Mettete il vostro calore umano a disposizione dei vostri affetti. Splendido lo stato di salute, non soltanto inerente alla forma fisica, ma anche a quella psicologica. Plutone è pronto ad elargirvi una notevole carica di passionalità e fascino. Quale l’attore che si configura come il tipico bel tenebroso appartenente al vostro segno? Senz’altro Gary Cooper, indimenticabile la sua interpretazione in "Per chi suona la campana" di Sam Woods.

Festa di Pasqua in allegria e armonia. Lo stato di salute si presenta discreto. State attenti alle allergie primaverili, Nettuno è in angolo negativo e potrebbe renderli più esposti a questi attacchi esterni. Il Sole e Venere entrambi nel segno amico dell’Ariete vi rendono vivaci, spumeggianti, mai annoiati con la vostra dolce metà. Il film che oggi potrebbe rappresentare il vostro stato d’animo è "Senso" di Luchino Visconti.

I vostri desideri saranno sul punto di realizzarsi, ma vi sarà chiesto di attendere ancora un po' prima di vederli concretizzati. Discreto il vostro stato di salute. Qualche scaramuccia, qualche lieve inciampo potrebbe interessarvi in campo amoroso. Ma è possibile che da alcuni momenti apparentemente complicati si determini poi una svolta positiva. Film consigliato: "West Side Story".

Quadro dei transiti della giornata di Pasqua abbastanza positivo. Urano dissonante può far sì che non abbiate sempre quella resistenza psicofisica da leoni che vi contraddistingue. Se siete in cerca dell’anima gemella, non dovete far altro che volgervi all’albero dei desideri e cogliere la prima mela. Attenzione, però a non prenderne più di una. Quale è l’attore del vostro segno che meglio potrebbe rappresentare lo stato d’animo di oggi? Robert De Niro in "C’era una volta in America".

La vostra operosità, la febbrile capacità di essere presenti e attivi in ogni circostanza si richieda aiuto e servizio, saranno sempre in primo piano. Successi strepitosi per i single nati in settembre. Quale è il talento del vostro segno che meglio può rappresentare l’eleganza, la compostezza, il modo di essere regali e chic che tante volte vi contraddistingue? Senz’altro quello manifestato dalla Vergine Lauren Bacall di "Assassinio sull’Orient - Express" di Sidney Lumet.

In famiglia godrete della totale attenzione su di voi, specie se appartenete al gentil sesso. I vostri consigli preziosi e affettuosi saranno di grande aiuto. Attraverso un intelligente compromesso trovate il punto di incontro in una questione pratica riguardante amici in comune, che vi aveva visto temporaneamente in disaccordo con la persona amata. Un film che potrebbe molto piacervi, se non lo avete ancora visto, è il classico "Topkapi" di Jules Dassin.

Quadro dei transiti molto luminoso. Sarete dotati di uno speciale magnetismo che vi caratterizzerà per tutta la giornata. Colpite al cuore una persona che vi aveva incuriosito un po' di tempo fa. Se siete in una coppia, magari di recente costituzione, vedete fiorire oggi progetti di largo respiro. L’attore che meglio rappresenta il fascino di bel tenebroso tipico del vostro segno è senz’altro Alain Delon, protagonista de "Il Gattopardo”"

Cielo di Pasqua molto positivo. Una nota di poesia accompagna oggi i vostri incontri con la persona che vi sta a cuore. Sarete particolarmente accoglienti, dolci, avvolgenti, specie se siete nati nella terza decade. Un’attrice dalle vincenti qualità interpretative appartenente al vostro segno è la scintillante Scarlett Johansson, il film dove dà il meglio di sé "La ragazza con l’orecchino di perla" girato nel 2003 da Peter Webber.

Festa di Pasqua che si configura come abbastanza serena. Troverete la celebrazione pasquale in famiglia e con gli amici divertente, frizzante, la noia sarà completamente bandita. Una Venere imbronciata può non farvi sintonizzare pienamente con la persona amata, in special modo se avete cominciato da poco una storia. Quale è l’attore del vostro segno che meglio rafforza la fama di "duro dal cuore tenero" del Capricorno? Jude Law, protagonista di "L’amore non va in vacanza" di Nancy Meyers.

Un momento di serenità, di particolare sintonia con l’ambiente circostante, di simpatia nella famiglia d’origine, vi accompagna. Siete dotati di un particolare slancio passionale. Sia che siate in cerca della persona ideale oppure se avete già un amore al vostro fianco, godete di un momento decisamente fortunato e propizio per una felice sintonia di coppia. I rapporti di lunga durata veleggiano su acque tranquille. Film consigliato: "The Prestige", con Christian Bale

Felice Pasqua che vede molti pianeti in angolo completamente benefico. Adattabilità alle situazioni, amabilità e creatività, non vi difetteranno. Ma non vi mancheranno neanche la razionalità e la creatività. Una bella ondata di emozioni vi invade il cuore. Il rapporto con la persona amata si alimenta di nuovi contenuti, di ardore, di complicità erotica. Film consigliato: "L’esercito delle dodici scimmie" di Terry Gilliam, con Bruce Willis.