Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 aprile.

Una festa di compleanno tra amici vi propone l’occasione di una nuova conoscenza. Anche se non vi ha segnato col colpo di fulmine che tanto desiderate, coltivatela. Potrebbe in seguito rivelarsi molto più promettente e intrigante della fase iniziale. In questo sabato pasquale vi scoprite in un clima di contentezza per aver terminato, probabilmente con grande rapidità ed efficienza, ogni incombenza. I nati in marzo facciano attenzione a non mettersi in polemica con i capi.

Avete l’occasione di godervi il comfort del nido scoprendo quanto è gradevole interagire e comunicare con i vostri conviventi. Chi fra di voi è nato nella terza decade, faccia attenzione a non mettere sul tavolo progetti e programmi di vita da fare insieme come matrimoni e convivenze. Non è ancora arrivato il momento di fare una simile mossa. Quadro lavorativo in evoluzione. Guardatevi attorno e non vi negate agli scambi con l’esterno se desiderate cambiare l’impostazione o le modalità della vostra attività abituale.

Qualche piccola contrarietà potete viverla invece in famiglia dove avrete la necessità di confrontarvi con alcuni conviventi che vi obbligano a mediazioni e confronti. Se siete cuori solitari, potrete in questo weekend fare una conoscenza che cambia il vostro attuale stato di single. Se invece vivete una relazione stabile, il Sole vi offre il dono della serenità e della costante assenza di ansie in amore. Se avete un lavoro connesso con la parola e l’informazione, Marte e Mercurio vi stimolano oggi a rinnovare i metodi di espressione, affinandoli, rendendoli più alla portata di chi volete raggiungere.

Saturno e Plutone vi mettono qualche bastone fra le ruote. Per fortuna le forze dell’intuizione, della capacità di essere flessibili, Luna e Nettuno, sono in felice posizione. In amore siete predisposti a un atteggiamento pacato e razionale nei riguardi dei sentimenti e dell’amore, specie se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Avventure e colpi di testa possono segnare i nati dal 9 al 17 di luglio. Organizzati, pazienti, disciplinati, arrivate in chiusura di settimana carichi di buone intenzioni. Se c’è chi vi fa innervosire non è certo colpa vostra.

Alcune prospettive non sono così facili come sembrano, oppure così a portata di mano. Occorrerà programmazione, fatica, collaborazioni esterne per arrivare a concretizzare successi visibili. Forma fisica e bellezza vi danno discrete soddisfazioni pure oggi. C’è bisogno per voi di curare la parte emotiva della relazione sentimentale. Una fortunata posizione di Mercurio vi aiuta a essere rapidi nello svolgere le vostre funzioni lavorative.

Sarete dotati di un nuovo sprint e di una forza reattiva notevole. Si innalza anche il livello dell’ambizione sotto tutti i punti di vista, rendendovi grintosi e volitivi. Dopo giorni in cui avete un po' tenuto da parte la vostra componente sentimentale, oggi potete rifarvi. Potrete dedicarvi con tenerezza, passione, dedizione alla persona più significativa della vostra vita. Grande successo in una delle attività in cui date il meglio di voi stessi: la professione di avvocato.

Migliora la situazione in ambito familiare: se vi erano state incomprensioni, saranno completamente fugate. La forma fisica riprende quota e, in particolare, molti uomini potranno riprendere con successo la loro passione preferita per gli sport di squadra. In amore, non siete certo uno dei segni prediletti. Non vi tirate indietro di fronte alle conoscenze occasionali. I rapporti di collaborazione sono vivificati da una volontà di scambio reciproco e di cortese sollecitudine, peraltro tutte qualità tipiche del vostro segno zodiacale.

Cielo con alti e bassi quest’oggi. Ne beneficia la vostra condizione psicologica, che entra in una fase di assoluta pacatezza. È la generosità, la genuinità e la voglia di darvi fino in fondo, che lo Zodiaco vi chiede di mettere in atto adesso in amore. Lavorate anche oggi sabato di Pasqua? Chiarite una questione lasciata in sospeso con un vostro superiore e vi avviate a prendervi la pausa pasquale del fine settimana: per voi momento meritatissimo di relax e molto atteso per ricaricarvi dalle recenti fatiche.

Il quadro dei moti planetari si presenta piuttosto buono in questo nuovo giorno di aprile. La libertà di manovra, il vostro spirito libero pronto a caratterizzare gli estri della vostra personalità, si mostreranno in pieno rigoglio. Il fitness è eccellente. Non vi lasciate sfuggire una conoscenza recente che ha tutta l’aria di tramutarsi in una relazione d’amore. Svolgete un’attività connessa alla comunicazione e alla vendita? Mercurio benefico dall’amico Ariete vi dona le attitudini per muovervi negli ambienti giusti.

Arrivate al fine settimana un po' coN IL fiatone. I rapporti con i vostri figli, se siete genitori, richiederanno tutta la vostra amorevole cura. Il fisico potrà avvertire oggi qualche lieve nota di stanchezza. La giornata può non vedervi sintonizzati pienamente con la persona amata. Siate voi a venire incontro per primi. Smussare i contrasti: questa è la parola d’ordine se lavorate pure oggi. Trovate il modo di parlare con l’amabilità che vi contraddistingue, facendo valere le vostre ragioni.

Si apre un weekend per voi molto vivace. Non chiedete troppo al vostro fisico e ogni tanto riposatevi. Una Venere benevola in serata vi ricongiunge con speciale passione e desiderio alla vostra dolce metà. Si raddoppiano le vostre energie lavorative. Lo conferamano gli impegni che riuscite a portare a termine adesso, pur nella fase del fine settimana.

Ottimi i rapporti con il clan che vi circonda, con i parenti, gli amici, i vostri conviventi. Organizzate con la persona che avete accanto un viaggio estivo in una meta da voi molto desiderata. Chiudete la settimana sapendo di avere un’agenda fitta e impegnativa a partire da martedì prossimo. Ma il Sole appena entrato nel concreto Toro esalta la vostra energia, forte e operosa, che vi sostiene e vi permette di non avere nessuna preoccupazione.