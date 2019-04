Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 aprile.

Vi preparate ad una giornata in cui riuscirete a portare a termine molte vostre iniziative. Chi vive con voi sarà sorpreso dalla capacità organizzativa che dimostrerete. Se avete una relazione in corso, potrete rinsaldare il rapporto, progettando anche mete comuni per viaggi insieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro avete ambizioni di alto livello, soprattutto se siete dei liberi professionisti. Siete predisposti ad affrontare nuove operazioni commerciali e ad instaurare proficue collaborazioni.

Migliorano in questa giornata i rapporti in famiglia e si innalza il livello della vostra sensibilità, oltre alla capacità di essere empatici con l’ambiente circostante. Se siete in coppia, vi godrete il vostro partner in un contesto di intimità familiare che troverete molto coinvolgente. Positiva la ripresa del lavoro, con ottimi propositi finalizzati a raggiungere un’intensa produttività.

Dovrete risolvere un problema di carattere pratico in famiglia, ma con il vostro piglio riuscirete in poco tempo a trovare la soluzione giusta. Non siate troppo distratti e cercate di prestare ascolto a quel che ha da dirvi la persona amata. Recentemente avete concentrato, forse, molte delle vostre energie psicofisiche nelle ambizioni individuali e nel successo, trascurando un po’ i sentimenti. Non vi intestardite sulle vostre posizioni, anche se pensate di aver ragione. Lavorate su voi stessi e nei prossimi giorni troverete la strada migliore.

La sfera familiare è favorita quest’oggi. Siete capaci di appianare i contrasti, minimizzando alcune controversie verificatesi di recente. Cercate di non attaccarvi a questioni di principio. La vostra dolce metà vi riempie di attenzioni rendendovi molto felice. Se fate un lavoro per cui siete responsabili del rendimento altrui, riuscirete a comunicare in maniera proficua e serena con i vostri collaboratori

È possibile che oggi avvertiate un inspiegabile cambiamento nel tono e nell’umore, ma riuscite comunque a gestirlo e a trascorrere una serata serena. Non chiedete troppo alla vostra relazione d’amore, sia che si tratti di un rapporto fisso e stabile, sia che riguardi un legame nato da poco. Abbiate la pazienza di aspettare che il vostro partner si ammorbidisca e faccia quei passi che voi state aspettando da un po’ di tempo. Se fate una professione per la quale dovete gestire dei soldi, tenete conto che siete particolarmente favoriti.

È arrivato il momento di organizzare con la vostra dolce metà le vacanze estive. La configurazione dei pianeti vi dona il fiuto per scovare le soluzioni più convenienti e anche, se lo desiderate, la compagnia giusta a cui unirvi. Per i single, la probabilità di colpi di fulmine inattesi è oggi piuttosto alta. Iniziate la giornata lavorativa con il vostro spirito infaticabile, che vi consente di dare l’esempio anche ai colleghi più pigri.

Giornata caratterizzata da un clima favorevole in ambito familiare, dove ritrovate armonia e condivisione. Siete in ripresa anche dal punto di vista emozionale, soprattutto se state coltivando relazioni iniziate da poco. Lo Zodiaco raccomanda solo di essere meno possessivi nei confronti del partner. Sul lavoro siete meno organizzati del solito. Cercate di mantenere alto il livello della vostra attenzione e impegnatevi a contenere una per voi inusuale svagatezza.

Giornata caratterizzata da alti e bassi. È possibile si crei qualche piccola divergenza in ambito familiare. La forma fisica si presenta buona quest’oggi. Se siete in una coppia stabile potreste avvertire qualche nube passeggera. Per fortuna, in serata, riuscirete a rimediare e a far ritornare rapidamente il sereno. Affrontate in ufficio i vostri impegni della settimana con la vostra tipica maniera volenterosa, ma nel pomeriggio una critica inaspettata di un collega vi fa adombrare. Niente paura perché riprenderete il vostro buonumore in serata.

Buone prospettive in campo sentimentale quest’oggi, sia che abbiate un rapporto stabile sia che stiate intraprendendo una nuova relazione. Si allontana uno dei peggiori nemici delle coppie di lunga durata: la noia. Il vostro piglio un po’ troppo direttivo può irritare oggi i vostri colleghi. Agirete con determinazione e andrete dritti allo scopo senza curarvi delle esigenze altrui. Preoccupatevi di non essere fraintesi, tirate fuori il vostro buon carattere e tenete buoni i rapporti formali. Se avete ecceduto nell’apparire troppo "duri e puri", è giunto il momento di rimediare.

In famiglia potrete oggi godere di una fase di particolare armonia. In amore beneficerete della condivisione di medesimi interessi e passioni, uno degli ingredienti principali dell’intesa di coppia. I single si preparino a ricevere sorprese inaspettate, a patto di assecondare le svolte del destino, uscendo la sera e vedendo amici che faranno loro conoscere persone nuove. Usate l’inventiva in ufficio per riuscire a concludere un affare che sembrava in stallo.

Fate particolare attenzione a curare il riposo notturno, che sta alla base del benessere individuale complessivo. La vita familiare potrà richiedere una vostra presenza più assidua. Sapete usare le parole più dolci e opportune per conquistare il cuore di chi vi interessa. Grazie a questa qualità, in particolare se siete single nati dal 23 al 30 di gennaio, cambierete presto la vostra condizione sentimentale. In ambito lavorativo, vi occuperete di alcune questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi in ufficio.

La configurazione astrale vi regala una giornata molto positiva. Gli affetti assumono un ruolo centrale per voi oggi: dalla famiglia, alle amicizie, fino ai rapporti di coppia. Momento di particolare armonia con la vostra dolce metà, specialmente in serata. Anche se state sperimentando un primo approccio di relazione, avrete già la possibilità di raggiungere un’intesa di alto livello. Sperimenterete la capacità diplomatica per evitare pericolosi urti frontali tra colleghi a cui tenete molto.