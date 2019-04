Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 aprile.

Un Saturno ancora imbronciato può non rendervi agevoli i rapporti tra genitori e figli. Ma niente di preoccupante. La forma fisica può mostrare lievi alti e bassi nel tono e nell’umore. In amore sappiate seguire tuttavia tempi e modi che la persona che vi interessa adesso chiede. Non siate precipitosi o, peggio, come vostro solito, impulsivi. Il film che meglio rappresenta la natura indomita e coraggiosa del vostro segno è "L’ora più buia" del regista Joe Wright, girato nel 2017.

Siete un segno abbastanza favorito dagli influssi astrali di questa giornata. Fascino alle stelle! Plutone vi fornisce una sicurezza nei vostri mezzi capace di farvi arrivare dove non credevate. Grandi successi amorosi per i nati nella prima decade. Un film recente che si inscrive molto bene nell’atteggiamento tipico del vostro segno che racconta le trame familiari è senz’altro, "A casa tutti bene"; uscito proprio nel 2018 e girato dal regista Gabriele Muccino, degno esponente del segno del Toro.

Domenica d’aprile che vi vede luminosamente vivaci, brillanti, spiritosi in ogni ambiente vi troviate, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Nel vostro gioco preferito che è quello del flirt, può capitare di incappare in questioni di cuore non previste, in veri e propri inciampi sentimentali. Quale tra i film recenti si accorda meglio con lo spirito del vostro segno? "Victoria e Abdul", girato nel 2017 con una straordinaria Judi Dench nei panni appunto della celebre regina Vittoria del Regno Unito.

Un Plutone ancora imbronciato può darvi atteggiamenti mutevoli e lunatici. In famiglia può esservi qualche fraintendimento. Non vi stupite se siete così ricercati e corteggiati. Fate i conti con un carisma di cui non siete al momento proprio consapevoli. Qual è il film che può sposare al meglio alcune caratteristiche legate al sentimento di amor patrio tipico del Cancro? Senz’altro l’ultimo di Steven Spielberg "The Post", uscito nel 2017. Narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers e ha come protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep.

Domenica d’aprile in cui vari pianeti in segni di Fuoco vi spalleggiano con grande vigore. Attenzione a non esagerare, però, in atteggiamenti che potrebbero apparire invadenti. Giove dal segno fidato alleato dell’Ariete, vi fa salire su una giostra in cui girano felicemente sentimenti ed emozioni, eros e condivisione di pensieri. Un film recente che può rappresentare l’anima passionale del vostro segno è "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino. Si racconta la relazione tra un adolescente e un ragazzo statunitense in vacanza nel nord Italia negli anni ottanta.

Configurazione astrale di questa domenica di aprile ottimale. Non manca l’apporto di una bella grinta vitale. Ottimi aspetti planetari vi fanno oggi mettere al loro posto alcune questioni affettive e addirittura risolvere rapporti che apparivano in crisi. Il film recente che può rappresentare il vostro segno? "Devil’s Knot - Fino a prova contraria", girato da Atom Egoyan nel 2013. Si parla de tre adolescenti ingiustamente accusati di omicidio e scarcerati dopo 18 anni di prigione.

Un Sole ancora imbronciato in Ariete vi può far risentire di alti e bassi nel tono e nell’umore quest’oggi, ma nulla di grave o di preoccupante. Reagite con la vostra consueta razionalità e recuperate un invidiabile equilibrio. L'eros può farvi scoprire più trasgressivi e libertini che mai. Un film molto premiato e celebrato, vincitore di recente di vari premi Oscar, che vi rappresenta è senz’altro "La forma dell’acqua". Si parla dell’amore di due creature entrambe fuori dalla normalità, una di queste è una sorta di mostro marino benefico. La regia è di Guillermo del Toro che appartiene proprio al vostro segno.

La freschezza del vostro temperamento genuino, che ispira una calorosa simpatia, si manifesta nello spazio delle amicizie. Non chiedete troppo alla persona amata. Sappiate capire quali sono i limiti attuali nel rapporto e guardate più lontano con fiducia. Il film che rappresenta meglio il vostro temperamento trasgressivo, originale, capace di rompere ogni convenzione è "Moonlight", vincitore di tre premi Oscar tra cui quello di miglior film.

Con tutte le vostre energie vi proiettate a organizzare non solo la vostra, ma anche la vita delle persone a cui voi volete bene. Siete single? Un’amicizia preziosa sorge all’orizzonte. Quale è il film di recente uscita che sembra sposare meglio alcune caratteristiche del vostro segno? Senz’altro "Wonder Wheel - La ruota delle meraviglie" del 2017, ambientato a Coney Island negli anni Cinquanta. Si racconta del mutare repentino dei favori della fortuna. Il film è scritto e diretto da Woody Allen che appartiene al segno del Sagittario.

Luna in Toro e Saturno nel vostro segno, in tandem questa giornata, vi forniscono una determinazione da veri primi della classe e una voglia di impegnarvi in tutti i campi. Quattro corpi celesti nel vostro segno vi rendono facile la vita sentimentale, che vivete come una scalata verso brillanti successi. Il film che meglio rappresenta il vostro segno e la sua capacità di essere strategico è "Intrigo a Berlino". Vi si racconta della drammatica vicenda di un giornalista americano che viene mandato nella capitale tedesca all’indomani della seconda guerra mondiale e si innamora di una donna berlinese. Il regista è il Capricorno Steven Soderbergh.

Vi ritorna il gusto di stare con la gente e il desiderio di condividere, di confrontarvi con il prossimo. Se volete rassodare sentimenti iniziati dovete ora pensare a costruire il rapporto. Un film che vi rappresenti l’anima vivace del vostro segno? Potrebbe essere "La grande scommessa" girato da Adam McKay e uscito nell’anno 2015. Il tema raccontato è politico-economico, riguarda la questione del mercato immobiliare statunitensenel 2005. Interprete d’eccezione Christian Bale appartenente proprio al vostro segno, l’Aquario.

Vivete in leggerezza di spirito questo momento particolarmente fortunato. La vostra natura spirituale vi fa tuttavia ascoltare sempre la musica dell’anima, che per voi è irrinunciabile. L’amore bussa alla vostra porta: non direte certo di no! Il film di recente uscita che meglio esprime le caratteristiche di compassione umana che sono il tratto dominante del vostro segno è "Ella and John - The leisure seeker", interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland. Vi si racconta dell’ultima parte della vita di una coppia di anziani. Il regista, Paolo Virzì, appartiene proprio al segno dei Pesci.