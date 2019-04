Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 aprile.

Per i nati tra il 10 e il 16 aprile questo è un momento prezioso: realizzerete molti progetti o chiuderete in bellezza quanto avete cominciato. Il vostro spirito dinamico sarà inarrestabile. Con spirito libero, fiero e dinamico, i flirt prolifereranno, specie se siete nati nella seconda decade. Non vi mancherà il sex appeal e il vostro ego sarà adeguatamente nutrito. Ponderate attentamente investimenti a lungo termine, specie se siete Arieti nati dal giorno 25 del mese di marzo al 3 del mese di aprile. Meglio concentrarsi sul presente, da organizzare con il vostro proverbiale senso pratico.

Saturno vi aiuterà a concentrarvi su obiettivi mirati, che pianificherete razionalmente, passo dopo passo. Non assediate con attenzioni troppo premurose il vostro partner: la possessività per cui andate famosi potrebbe continuare a manifestarsi, danneggiando il vostro rapporto. Possibilità inattese si delineano nel settore professionale dove potete esprimere la vostra potente creatività, sia che svolgiate un lavoro dipendente oppure un’attività autonoma, artistica, imprenditoriale. Siate pronti ad accettare le sfide di cambiamenti.

Novità inattese e situazioni sorprendenti sono dietro l'angolo per i Gemelli, che mal sopportano la monotonia. In prima serata sarete tentati da un'occasione che tocca la sfera dei sentimenti: coglietela, sarà irripetibile! Se deciderete di seguire l’impulso emozionale, entrerete in una nuova fase di un rapporto molto appagante. L'investimento a lungo atteso vi sembrerà a portata di mano, ma alcuni intoppi burocratici vi freneranno. Qualche consiglio al momento giusto vi aiuterà.

Sarà una giornata dinamica e avvincente per i nati sotto il segno del Cancro. Sarete ottimisti e la fortuna vi favorirà: Urano vi aiuterà a non sbagliare un colpo. In amore Saturno vi invita a non strafare, ponendo limiti e dando coerenza a tutte le vostre mosse e iniziative sentimentali, specie se siete nati in luglio. Le vostre mete di coppia potranno essere un pochino più lontane di quanto pensavate. Consigli amichevoli vi aiuteranno. La strada per i progetti di lungo respiro è tracciata, ma i cambiamenti a lungo meditati richiedono tempi necessari di preparazione ed evoluzione. Sarete ben ispirati per iniziative future.

Baciati dal Sole e assistiti da Giove, ogni vostra iniziativa sarà illuminata e potrete tentare la fortuna, giocando su più tavoli. Non ci saranno rivali per voi. Se siete ancora single, entrerete in contatto con mondi diversi e appassionanti. L'aria di primavera vi spingerà a stringere amicizie affettive, rapporti capaci di durare una vita intera. Sul lavoro, un florido raccolto di quanto avete seminato in precedenza vi attende.

Mattone su mattone saltate traguardi, superate prove, stupite voi stessi addirittura. Il vostro cuore è ritornato a battere all’unisono con chi più vi piace. Urano imprime un ritmo nuovo alla vostra vita sentimentale e voi lo seguite, senza opporre resistenza. Sul lavoro, Nettuno vi aiuta a coltivare il "sogno nel cassetto" di raggiungere una meta professionale che ora appare lontana, ma è molto desiderata. Ma gli eventi cambiano velocemente e qualche complicazione potrebbe ostacolare la vostra evoluzione lavorativa.

Dopo giorni difficili, preparatevi a vivere con maggiore vitalità e decisione la vostra quotidianità. Andate controvento, atteggiamento da voi molto amato e ben dominato. Profondità e sensibilità saranno i due ingredienti di un'unione gioiosa e serena con la persona amata, che vi ricambierà a piene mani. Se appartenete alla terza decade, sarete sfidati da Saturno sul lavoro. Se invece siate nati nel mese di ottobre, vi adatterete ai mutamenti di percorso. Non vi mancheranno strategia e tattica vincente, mosse calcolate e capacità di crearvi alleanze.

Metterete in fila un successo dopo l'altro. Sarete più lucidi e percettivi del solito, razionali, capaci di districare le complicate situazioni che vi stanno ruotando intorno. Il benefico Mercurio è sempre al vostro fianco e vi dà i lumi per guardare oltre in campo sentimentale, per saper distinguere chiaramente la realtà dall’apparenza. La reticenza di Marte vi costringe a muovervi con circospezione in campo affettivo, in particolare se avete da poco cominciato legami a due e se siete ancora in un’età giovanile. La vostra personalità fuori da ogni schema in ufficio fa faville: Nettuno vi offre le opportunità professionali che cercavate.

Giove vi promette espansività e ottimismo, ricchezza e fortuna. Questo potentissimo pianeta vi assicura la soddisfazione degli appetiti, soprattutto della sfera mentale e affettiva, specie se nati tra l'8 e il 14 dicembre. Se siete single, Plutone supporterà il lato erotico della vostra vita. Magnetismo, sex-appeal e quel fascino espansivo e solare per cui siete famosi, non vi mancheranno. In questo momento centrale della vostra vita amorosa, analizzate ciò che avete tra le mani e non fatevelo scappare. Sul lavoro la vostra attenzione è puntata sugli investimenti economici. Ma prima di azzardare, fatevi consigliare. Trovate sempre garanzie e coperture prima di lanciarvi nel vuoto e attendete il momento giusto per lanciarvi.

Determinazione, sicurezza nei vostri mezzi fisici e mentali, ambizione: ecco gli ingredienti di questa giornata, a cui si aggiunge un pizzico del vostro proverbiale ottimismo. In amore vi sorprenderete da soli, scoprendovi attaccati a un rapporto serio. Iniziate ad avvertire profumo di fiori d’arancio e non vi fa paura seguirne la scia. Tanta fortuna sul lavoro grazie a Saturno, che vi renderà chiaro quanto impegno dovete mettere in ciò che fate. Scoprirete anche quali sono i vostri limiti, infondendovi un lucido realismo per ogni azione voi desidererete compiere. Scalare le vette di una carriera luminosa sarà l'attività sportiva a cui vi dedicherete nei prossimi giorni con molta passione.

Un quadro astrale armonioso saranno le solide basi su cui far decollare la giornata odierna. Il vostro spirito notoriamente altruista vi anima e vi spinge a darvi da fare, allargando le vostre attenzioni ad amici e familiari. Nettuno vi invita a prendere il meglio dal legame sentimentale che state vivendo. Sul lavoro non tralasciate le occasioni che vi si presenteranno.

Quasi un intero Olimpo planetario vi sorride e vi aiuta a capire quali sono gli aspetti importanti della vita su cui concentrarsi. L’amore è al primo posto e finalmente gli riservate tutto lo spazio che merita. Se siete nati a marzo, Plutone darà corpo ai vostri sogni e farà volare l’eros, mai potente come ora. Contrarietà e seccature vi scivoleranno addosso come sabbia. Buon senso e ferma razionalità guideranno il lavoro, che presto darà concreti risultati.