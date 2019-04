Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 marzo.

LEGGI ANCHE Oroscopo dell'1 aprile

In questo ultimo giorno di marzo sentite il bisogno di trovare una costante armonia con la vostra dolce metà. Vivrete una serata di corrispondenza amorosa all’insegna della leggerezza e del sorriso, da condividere con la persona amata. Nessuna delle tante proposte in ambito lavorativo che vi sono state fatte sembra convincervi, ma alla fine riuscirete a prendere la decisione migliore, nonostante la confusione iniziale.

Siete costretti a occuparvi di questioni familiari e dell'organizzazione della giornata in prima persona. Potrete beneficiare di un'atmosfera romantica nel rapporto di coppia, mentre la configurazione dei pianeti non vi fa mancare sensualità e passione, indispensabili per qualsiasi ambizione amorosa. Voi del Toro siete ottimi cuochi e intrattenitori e oggi metterete in campo tutte queste qualità con amici e parenti.

Ultima giornata di marzo caratterizzata da influssi positivi dei pianeti. Sono favorite oggi le nuove relazioni e si profilano ottime prospettive anche per i rapporti di coppia di lungo corso, che si rafforzeranno sia dal punto di vista passionale che mentale. Sarete in grado di organizzare al meglio la giornata con amici e parenti, con i quali condividete una buona intesa.

Oggi sono favorite per voi la buona salute, l'armonia nell'ambiente familiare, l’attrazione per il canto, la poesia e la letteratura. In amore, sperimentate un’aria di maggiore completezza, a tutti i livelli, con la persona che avete al vostro fianco. Saprete intrattenere con amabilità le persone che sono entrate a far parte della vostra vita. Vi si prospetta un momento di condivisione molto significativo.

Sperimentate un accordo completo con la persona che avete accanto. Riuscite a far emergere quella parte ingenua e un po' infantile di voi stessi. Solo chi è nato nella terza decade del Leone deve prestare attenzione a non essere troppo possessivo nei confronti del partner. Prendete in mano la situazione, decidendo di organizzare la domenica in prima persona. Il vostro carattere esuberante vi consente di trascorrere la giornata di festa in modo gioioso.

La configurazione planetaria vi influenza positivamente donandovi grinta, razionalità e capacità di farvi valere. In amore è un momento di alti e bassi, sia per le coppie di lungo corso che per i single. Con il vostro temperamento organizzato, puntuale e preciso, siete i candidati ideali per gestire e organizzare la domenica primaverile. Potete star certi che non scorderete nessuno degli invitati, non farete mancare nulla alla vostra tavola e nessuno avrà nulla da ridire.

In questa giornata, è favorita la vita in famiglia e nel gruppo di amici. Buone indicazioni anche per la salute, in particolare per chi aveva contratto dei malanni di stagione. In amore avvertite un forte desiderio di romanticismo. Non vi dispiacerà organizzare cenette a lume di candela per trascorrere più tempo possibile con la vostra dolce metà. Anche i single non faticheranno a trovare compagnia. Accettate inviti di amici. È possibile che vi vengano proposte piccole vacanze e voli last minute in città che non conoscevate.

Il consiglio è quello di fare attenzione e non dare modo alla persona amata di sviluppare ansie possessive nei vostri confronti. Per mantenere l’armonia di coppia sarà necessario tutto il vostro impegno, garbo e capacità di comprendere le esigenze della vostra dolce metà. In quest’ultima giornata di marzo, vi affidate all’improvvisazione e non fate programmi. Saprete trovare la compagnia giusta, sia di parenti che di amici.

Prestate attenzione al benessere della persona amata, ritagliandovi quello spazio che nei giorni scorsi avevate un po' disertato, per ragioni di lavoro o a causa di impegni familiari. Favorite le romantiche atmosfere tête-à-tête. I single non avranno problemi a mettersi in viaggio verso nuovi lidi amorosi. Il vostro animo generoso e affabile va a nozze con l’organizzazione dello svago domenicale. Non di rado molti di voi sanno preparare piatti squisiti, magari riuscendo a inserire un tocco di estro e di esotismo. Ed è quello che potrebbe succedere in questo fine settimana.

Se pure avvertite ancora la stanchezza dovuta all’ingente mole di lavoro dei giorni scorsi, la serata di relax la farà svanire del tutto. Riuscite a far convivere in armonia la vita familiare con la dimensione di coppia e sarete in grado di inserirvi nell’ambiente della vostra dolce metà rendendola molto felice. Vi piacerà trascorrere la giornata con parenti e amici, per respirare quel clima di condivisione che, in questo momento, sentite valga la pena vivere.

Siete gratificati da stimoli positivi con cui condividere la domenica di primavera con chi amate. Un tocco di romanticismo non guasta: potrebbe essere una cena a lume di candela, un concerto di musica classica o la visione di una commedia romantica. Se siete single non vi dispiacerà lanciarvi di sfide che sembravano impossibili da vincere. La vostra vena sociale vi permette di coinvolgere negli eventi della giornata amici e parenti vicini e lontani.

Riuscite a far convivere la parte dell'amore con quella razionale, capace di tenere saldo il legame di coppia. Saprete organizzare la domenica grazie al vostro grande slancio e alla vostra creatività. Siete un segno che spesso si diletta in cucina: non è escluso che riusciate a mettere in piedi un menu di tutto rispetto, anche improvvisandolo all’ultimo momento.