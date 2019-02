Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 febbraio.

Giornata di febbraio caratterizzata da un po' di stanchezza dovuta alla presenza di Saturno nel segno del Capricorno. Evitate discussioni troppo accese in famiglia, in ragione di idee politiche differenti. Ci sarà la necessità di fare una scelta sulla famiglia d'origine, ma il vostro partner vi darà il suo supporto. Se, invece, siete single sarete obbligati a dividervi tra i vostri amici di sempre e un appuntamento che sembra molto promettente. I ragazzi che studiano avranno la possibilità di approfondire materie umanistiche, mentre chi è nato nella seconda decade dovrà faticare un po' di più, specie in campo matematico e scientifico.

Nettuno nel segno dei Pesci vi aiuta a vivere una serena giornata in famiglia. Non turbate questa quiete addentrandovi in discussioni ideologiche o politiche. Plutone, Saturno e Venere in armonia astrologica vi offrono completezza quasi totale con il partner. Mercurio vi conferisce una bella attitudine all'ascolto. Un Saturno favorevole, poi, consente un buon rendimento in materie scientifiche, se siete sui banchi di scuola o dell'università.

Giove nel Sagittario, segno di battaglie politiche e ideologiche, vi influenza negativamente, specie se siete nati dal 4 al 12 di giugno. Fate attenzione alle discussioni di questo tipo e cercate di usare il meno possibile l'arma dell'ironia, in particolare in famiglia o con gli amici e conoscenti. Approfittate della giornata per un dialogo chiarificatore con la persona che vi sta accanto. Gli astri favoriscono oggi la concordia e la ricerca di limpidezza all'interno del rapporto. I ragazzi dei Gemelli che sono sui banchi di scuola o dell'università sono favoriti da Urano in campo tecnico e scientifico. Giornata positiva anche per coloro che si occupano di arte e cultura.

La Luna nel segno dello Scorpione vi influenza positivamente fino a sera. Plutone può far accendere in famiglia dibattiti ideologici sulla realtà sociale odierna. Mantenete il più possibile una posizione equilibrata. Con Luna, Mercurio, Sole e Nettuno oggi al vostro fianco potete esporvi con la persona di cui vi siete innamorati. I ragazzi del Cancro sui banchi di scuola e dell'università possono ottenere successi notevoli nell’area linguistica e umanistica e in quella storica e filosofica.

Il quadro astrologico è discreto in questa giornata. Non vi mancano l'energia, la grinta e riflessi mentali che vi aiutano a sistemare oggetti e situazioni che in casa non funzionavano tanto bene. La Luna che transita in angolo negativo dal segno dello Scorpione, vi invita a evitare discussioni ideologiche. In amore prevale la componente erotica su quella sentimentale. Gli studenti possono contare su ottimi risultati nelle materie tecnico e scientifiche e nell'area geografica, storica e linguistica. Qualche difficoltà può sorgere in italiano e nell'esposizione orale.

La Luna è ben disposta per tutta la giornata, in cui riuscite ad andare incontro alle esigenze della vostra famiglia. Giove in Sagittario suggerisce di evitare battaglie ideologiche e politiche. Ritrovate una piena e completa sintonia con la vostra dolce metà. Trionfano passione e eros per i nati in settembre e soprattutto se sono ancora in cerca dell'anima gemella. Se studiate, avete dalla vostra Plutone che favorisce praticamente tutte le materie, sempre che voi ci mettiate il vostro essenziale impegno. In particolar modo sono favorite le aree tecniche e scientifiche e quelle storiche e filosofiche.

È possibile che il vostro organismo richieda riposo, dopo un weekend impegnativo. La Luna nello Scorpione suggerisce riposo. Plutone nel segno della politica vi invita a risparmiarvi polemiche ideologiche in tema di giustizia sociale. I single, oggi con l'appoggio di Giove che sta viaggiando nel segno amico del Sagittario, possono contare su successi e conferme del loro fascino. Gli studenti nati in settembre facciano attenzione a non prendere sotto gamba materie come la matematica, la fisica e le scienze biologiche.

La Luna vi dona una fase di buonumore che vi dura fino alla prima mattina di domani. Ottime le indicazioni in famiglia e nei rapporti interpersonali in generale. Tenete a bada il vostro pensiero ideologico ed evitate inutili e scivolose polemiche. Luna e Venere in angolo positivo vi allietano questa giornata da mattina a sera con la persona amata. Se siete single non vi mancherà la compagnia, oppure riuscirete in imprese molto ardue, grazie alla forza della vostra seduzione. Gli studenti hanno la strada spianata su tutte le materie. In particolare sono favoriti in italiano e lingue straniere, soprattutto se festeggiano il loro compleanno nel mese di novembre.

In famiglia si respira un'aria meno greve e i rapporti tra i conviventi vanno normalizzandosi. Nettuno può rendervi polemici in famiglia o nel gruppo delle vostre amicizie più strette. Siete sulla stessa lunghezza d'onda con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Assaporate una completezza di intesa come non succedeva da tempo. Gli studenti hanno un ottimo Urano che favorisce il rendimento nelle aree tecniche e scientifiche. In misura più rilevante, però, se nati dal giorno 12 al 19 del mese di dicembre.

Forse ci sarà bisogno di una fase di maggior riposo e di recuperare ristoro nelle ore notturne. Fate attenzione a non esporvi troppo e, soprattutto, non vi lasciate trascinare in polemiche. Una volontà di ascolto e di dialogo con la persona amata torna utile quest'oggi per provare a dissipare definitivamente alcuni dubbi di coppia. Per gli studenti Mercurio e Saturno sono favorevoli, in particolare agli studenti. Attenzione a mantenere bene i concetti a memoria, magari appuntandoli su di un foglio.

Giornata propizia per iniziare con un po' di attività fisica. Potrete praticare con risultati soddisfacenti i vostri sport preferiti. Attenzione alle discussioni politiche e alle prese di posizione ideologiche. L'eros quest'oggi fa la parte del leone. Situazione ideale per chi voglia cimentarsi in nuove esperienze. Se dovete dare esami o preparare interrogazioni, un buon Saturno e un bel Mercurio, entrambi ospitati nei due segni limitrofi, a voi congeniali di Capricorno e Pesci, vi danno un moderato sostegno.

Il tracciato dei transiti planetari di oggi è particolarmente favorevole. Ne beneficia prima di tutto la vostra vita familiare. Giove, nel segno del Sagittario, può spingervi oggi a lanciarvi in discussioni politiche e sociali. Cercate di mantenervi al di sopra delle parti. Giornata particolarmente favorevole per i sentimenti. Venere occupa il segno del Capricorno ed esalta la parte costruttiva e razionale dell'amore. Per chi sta ancora tra i banchi di scuola dell'università, i pianeti vi favoriscono un po' in tutte le aree di studio.