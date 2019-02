Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 febbraio.

Una salute da veri leoni vi accompagna specie se siete nati nella seconda decade e vi consente di dedicarvi ai vostri sport preferiti. Giove, il vostro pianeta nume tutelare, vi pone di fronte a una scelta: passare il weekend con i vostri più cari amici in una simpatica gita fuori porta oppure rivedere parenti cari che sono in città per il fine settimana. Sbocciano gli amori leggeri e frizzanti. Lasciatevi tentare. Chiudete con ottimi risultati professionali la settimana in ufficio e vi predisponete con animo volenteroso a tutti i consistenti impegni che vi attendo a partire da lunedì.

Saturno benefico vi porta un'atmosfera serena in famiglia, con gli amici di sempre. È tempo però di intensificare l'attività fisica per rimediare ai troppi peccati di gola. Un'amicizia intensa sembra sul punto di trasformarsi in qualcosa di più importante. Non vi tirate indietro. Mettete da parte le timidezze, gli inutili orgogli e sappiate farvi avanti. Plutone, pianeta della creatività, è al vostro fianco con il suo carico di risorse e di promesse positive. Questa giornata potrete investire le vostre energie, che non sono inesauribili, in progetti che poi vi daranno frutti sostanziosi in futuro. Questo tanto che siate liberi professionisti o se svolgiate un lavoro dipendente.

Leggerezza in famiglia e, in generale, nella dimensione sociale, interpersonale e nel gruppo delle amicizie di lunga data. Non strapazzatevi troppo nell’attività fisica. Vi sintonizzate meravigliosamente bene quest'oggi con la vostra dolce metà sotto tutti i punti di vista. Il vostro spirito è fresco, la voglia di essere una cosa sola, di vibrare all'unisono con il vostro o la vostra partner, appare abbastanza baciata dalla buona sorte. Chiudete in perfetto ordine i conti in ufficio se svolgete una professione collegata con le transazioni economiche. E se avevate avuto delle preoccupazioni recenti di non farcela, ora potrete dormire su quattro guanciali.

Siete di fronte a un sabato, ma si direbbe a un weekend positivo e fortunato in generale. La vostra tipica dolcezza sarà oggi temperata dall'ironia, la tendenza a risolvere le questioni intricate in famiglia con fluidità viene corredato dal dono della dialettica e della forza di persuasione personale. Vi programmate un progetto di vita che da tempo era atteso nella vostra coppia. Potrebbe trattarsi dell’acquisto di una casa, della regolarizzazione di fronte alla legge di un legame di lunga data, dell’avvio di una volontà di convivenza. Risolvete brillantemente una controversia se svolgete una professione che abbia a che fare con la comunicazione, con la transazione di operazioni economiche, con il commercio e la vendita.

Risolvete alcune questioni rimaste in sospeso con figlie e figli, fratelli e sorelle, in special modo se siete nati in luglio. La vostra capacità di raccogliere tutti gli affetti sotto un unico tetto trova splendida conferma. Non sognate di avere al fianco una certa persona, ma proponetevi e dichiaratevi, senza paura. Svolgete una professione libera nell'ambito della comunicazione, delle transazioni economiche, della vendita e del commercio? Avrete la possibilità in questo sabato di fine mese, di dare una bella ventata di rinnovamento alla vostra attività.

Il vostro temperamento pacato, razionale, quieto, può trovare qualche momento di discordanza con il clima del momento che si rivela, mobile, effervescente, fin troppo dinamico per voi. Qualche problema si può generare nel gruppo delle vostre frequentazioni strette e nell’ambito dei parenti, sorelle e fratelli, cugini e cugine, in testa. C'è qualche difficoltà nel trovare una piena sintonia in seno al vostro rapporto di lunga durata. Fate una professione che ha a che fare con l’artigianato, il sapiente utilizzo delle mani e la capacità di assemblare pezzi e di reinventarli in una nuova prospettiva? Uno splendido Plutone è il padrino della vostra prodezza artistico-manuale.

Bilancine e bilancini nati nell'ultima decade, siete vivificati oggi da un ottimo umore e da una socievolezza spigliata e vibrante. Molto buoni i rapporti con sorelle e fratelli, cugine e cugini, zii e nipoti. Avrete tempo per dedicarvi ai vostri interessi preferiti, agli hobby. Avvertite il crearsi di un'atmosfera speciale con una persona da poco conosciuta in un contesto diverso da quelli da voi frequentati abitualmente. Non vi tirate indietro e provate a lasciarvi andare e a capire cosa vi sta capitando. Svolgete una professione connessa con l’arte o la critica dell’attività artistica altrui? Ottimi rapporti celesti vi fanno scegliere bene, senza timore di sbagliare.

È senz'altro giunto per voi il momento di osare. La fortuna asseconda le vostre azioni in ambito erotico e sentimentale, in special modo se si tratta di azioni audaci che si misurino con il gusto del rischio e della sfida con ciò che è difficile. Se vi confrontate con un mestiere come quello del politico, avete buone possibilità in questo momento di sfondare e di farcela. Specie se il vostro compleanno lo festeggiate dal 9 al 14 di novembre, non dovreste trovare ostacoli sul vostro cammino.

Un po' di alti e bassi nel tono e nell’umore. Specie in famiglia si richiede tutta la vostra pacatezza unita anche alla vostra saggezza. Una questione un po’ seccante tra familiari, forse di tipo patrimoniale, può riguardarvi. Sappiate come sempre tenere un comportamento equilibrato. In amore, un po’ di stanchezza e di noia può prendervi oggi che siamo nel fine della settimana. Vi conviene non proporre serate mondane troppo impegnative, inviti in società pressanti al partner. Svolgete una professione connessa con i viaggi, la cultura, la parola, l’insegnamento? Potrete contare su un’eloquenza che non ha rivali.

Si prepara una giornata che sarà sotto ottimi auspici celesti per voi. Nettuno, Mercurio e il Sole, Venere e Giove vi promettono scintille in ogni campo! Non vi fate lo stesso sfuggire nulla di quello che capita o può capitarvi attorno. Siete ancora single? Non dovete andare molto lontano per incontrare l’anima gemella. Date un'occhiata alle persone che vi circondano e troverete chi già ha un debole per voi. Se svolgete una professione che si occupa di gestire il rendimento di altre persone che sono sotto la vostra guida, avrete oggi la possibilità di seguirle con la massima cura, senza pericolo di mostrare atteggiamenti troppo autoritari. Vi guadagnate così la loro stima e il loro rispetto.



L'ingresso della Luna nel segno nemico amatissimo dello Scorpione potrebbe impattare sull'umore, la sensibilità. Tuttavia, il luminare notturno, femminile, ricettivo, pur con qualche impegno, avrà il merito di farvi mettere al loro posto alcune questioni familiari e di concludere positivamente questioni di ordine patrimoniale lasciate in sospeso. È un momento questo in cui siete chiusi di fronte alla possibilità che l’amore possa bussare alla vostra porta, se siete cuori solitari. Bando alle ciance. Nella vostra professione siete impareggiabili in special modo quando si tratti di lavorare in equipe, quando sia necessario riunire competenze, mettere insieme abilità, creare reti e ponti.

Si apre una giornata, che, nella prima parte, vi mostra alternativamente stanchezza e irrequietezza. Voglia di fare, di stupire, di stare insieme ai vostri amici più stretti, il tutto unito al desiderio di uscire la sera, incontrare gente nuova, non vi mancheranno. Contemporaneamente, è possibile che l’organizzazione pratica degli eventi, delle serate in società, degli spostamenti piccoli e grandi, abbia qualche intoppo o non vi soddisfi. C'è la necessità di entrare in una comunicazione intima, profonda, con la vostra dolce metà, per recuperare un momento di recente dissapore avuto nei giorni scorsi. Siete manager o imprenditori piccoli o grandi? Nettuno nel vostro segno, specie se appartenete alla seconda decade vi offre la possibilità di crescere e di evolvervi nella vostra attività.